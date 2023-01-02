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جامعة هارفارد..هذا هو النشاط المثالي لفقدان الوزن وتعزيز الصحة العقلية

"ممارسة التمرينات البدنية، يقوي العظام والعضلات.."

كتب معالي بن عمر
القيام بتمارين معتدلة كل يوم من 20 إلى 30 دقيقة، تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل watanserb.com
القيام بتمارين معتدلة كل يوم من 20 إلى 30 دقيقة، تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب في المستقبل
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وطن-لا شك في أن ممارسة الرياضة أمر مهم للغاية، لاسيما وأن النشاط البدني مفيد للصحة العقلية وحتى يساعد على فقدان الوزن، لذا إذا كنت من الأشخاص الذين لا يحبون الرياضة، من الجيّد إدراجها هذه السنة في روتينك اليومي، لتستهل السنة الجديدة بطاقة مفعمة بالنشاط والحيوية.

وبحسب تقرير لمجلة “غرازيا” الفرنسية، فإنه من الناحية المثالية، يجب أن يمارس البالغون 150 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة (حوالي 20 دقيقة يوميًا) أو 75 دقيقة من التمارين الشاقة في الأسبوع.

دراسة..ممارسة الرياضة لمدة 15 دقيقة في الأسبوع ستطيل متوسط العمر المتوقع

هل الرياضة المثالية موجودة؟ 

الرياضة تساعد على تقوية جهاز المناعة عن طريق زيادة الدورة الدموية وتحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء، والتي يمكن أن تساهم بشكل كبير في مكافحة العدوى، وتحسين المزاج، كما أنها تقلل من التوتر والقلق عن طريق إطلاق مواد كيميائية في الدماغ تجعلنا نشعر بالراحة.

يجب أن يمارس البالغون 150 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة (حوالي 20 دقيقة يوميًا)
يجب أن يمارس البالغون 150 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة (حوالي 20 دقيقة يوميًا)

ووفق ما ترجمته “وطن“، فإن ممارسة التمرينات البدنية، يقوي العظام والعضلات، كما يساعد في منع السقوط والكسور المرتبطة بهشاشة العظام. علاوة على ذلك، تحافظ الرياضة على صحة القلب عن طريق تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع 2، فضلاً عن إنقاص الوزن عن طريق حرق السعرات الحرارية.

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ولكن ما هي الرياضة التي يجب ممارستها للتمتع بفوائدها؟

نظرت جامعة هارفارد في الموضوع وفي دراسة أجريت في عام 2016، خلصوا إلى أن السباحة هي النشاط المثالي. ولقد أوضح الدكتور آي مين لي، أن “السباحة الترفيهية تحرق نفس السعرات الحرارية مثل المشي السريع”. كما أن إحدى  الفوائد الرئيسية للسباحة هي أن الماء يجعلك تشعر بالنشاط والحيوية، ما يزيل الضغط عن مفاصلك. يمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن.

يمكن أن يمارس السباحة أشخاص من فئات عمرية مختلفة
يمكن أن يمارس السباحة أشخاص من فئات عمرية مختلفة

السباحة رياضة متكاملة

لذلك يمكن أن تكون السباحة وسيلة رائعة لفقدان الوزن، لأنها نشاط بدني كامل. إنها تلامس العديد من عضلات الجسم بالكامل ويمكن أن يمارسها الأشخاص من فئات عمرية مختلفة. إنها رياضة بدنية في متناول الجميع، بغض النظر عن الشكل أو القدرات البدنية.

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ولكن بالإضافة إلى حرق السعرات الحرارية، فإن للسباحة فوائد أخرى؛ فهي تساعد في بناء قوة العضلات ومرونتها، وتحسن لياقة القلب والأوعية الدموية (أو كيفية تعزيز قدرة القلب والرئة على التحمل)، ولها آثار إيجابية على الصحة العقلية ويمكن أن تساعد في تقليل التوتر.

يمكن أن تكون السباحة وسيلة رائعة لفقدان الوزن
يمكن أن تكون السباحة وسيلة رائعة لفقدان الوزن

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المصدرغرازيا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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