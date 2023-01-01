الأحد, يناير 1, 2023
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الهدهد

أسامة الراشد عن احتفالات السعوديين بالكريسماس: هؤلاء ينامون في عيد الأضحى

المملكة احتفلت برأس السنة للمرة الأولى بأجواء صاحبة

كتب خالد السعدي
أسامة الراشد watanserb.com
أسامة الراشد
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وطن- انتشر مقطع فيديو، للشاب السعودي أسامة الراشد مشهور سناب شات، يسخر من احتفالات الكريسماس في المملكة.

وقال الراشد في مقطع الفيديو: “كإن إحنا عندنا فقر في المناسبات فقمنا ندخل (نحتفل) مع العالم”.

وأضاف: “المشكلة إنها أعياد عقائدية مثل عيد الفصح أو عيد القديسين.. فيه ناس اشترت شجرة الكريسماس“.

وتابع: “أبوكم بيشرب زنجبيل وإنتم بتحتفلوا بعيد الكريسماس.. المشكلة إن الذي يحتفل بالكريمساس ينام في عيد الأضحى”.

واستطرد: “أنتم فيكم مشكلة.. تريدون تعملون مناسبة اجتمعوا وسموه (يوم الفرح) أو حتى يوم وحيد القرن”.

وختم: “إيه دخلكم في عيد الفصح”.

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السعودية تحتفل بالكريسماس للمرة الأولى

واحتفلت المملكة العربية السعودية، بالكريسماس عبر تنظيم الكثير من الاحتفالات والمهرجات من قِبل هيئة الترفيه في المملكة.

وهذه هى المرة الأولى في التاريخ التي تحتفل فيها السعودية بتنظيم احتفالات برأس السنة الميلادية، حيث كانت هذه الاحتفالات ممنوعة قبل ذلك في المملكة العربية السعودية لاعتبارات دينية.

ونظمت مدينة الرياض العديد من الفعاليات عشية رأس السنة الميلادية، بينها شجرة عيد الميلاد بمنطقة بوليفاردولوي أوراسولوي وذلك لأول مرة في تاريخ الرياض، مع إطلاق الكثير من الألعاب النارية في مدينة الرياض.

السعودية تخفف قيود الكريسماس

وكانت صحيفة “فايننشال تايمز“، قد نشرت تقريراً عن الاحتفالات بأعياد الميلاد (الكريسماس) في السعودية.

واستهلّ التقرير، بالقول: “السعودية تتمنى لكم كريسماس سعيداً!”، في إشارة إلى أن العالم لم يعتد من أيّ حاكم لهذه الدولة العربية المحافظة، أن يسمح بإقامة الاحتفال بهذا اليوم الهام في التقويم المسيحي علانية.

وأضاف التقرير، أنّ هذا العام بدا الأمر مختلفاً تماماً، وتابع: “في العاصمة السعودية الرياض، أقبل السعوديون على شراء أشجار عيد الميلاد، وأعدت صحيفة سعودية رسمية إصدارا احتفاليا خاصا بهذه المناسبة للمرة الأولى في تاريخ البلاد”.

وذكرت الصحيفة، أن القيود المفروضة على منتجات الاحتفال بالكريسماس، التي كان تداولها محظوراً في السعودية، خُفّفت تدريجياً في السنوات القليلة الماضية.

وتابعت: “هذا العام يُعد نقطة تحول لهذه الاحتفالات الدينية في تلك البلد التي لا يدين أي من سكانها بغير الإسلام وجميع المسيحيين بها من الأجانب”.

و”الكريسماس الجديد”، الذي سمحت السلطات السعودية بالاحتفال به للمرة الأولى في تاريخها هذا العام، جاء في إطار جهود الحاكم الفعلي للبلاد، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، التي تستهدف إجراء سلسلة من الإصلاحات الهامة.

ووفق الصحيفة، تتضمن هذه الإصلاحات، التقليلَ من اعتماد الاقتصاد على العائدات النفطية، وتخفيف القيود الدينية التي كانت وراء حرمان المرأة السعودية من قيادة السيارات، التي لم يُسمح لها بها إلا منذ سنوات قليلة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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