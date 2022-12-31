السبت, ديسمبر 31, 2022
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رياضة

ميسي في السعودية بداية 2023 وصدام جديد مع رونالدو.. ما القصة؟

مواجهة أخرى محتملة بين ميسي ورونالدو في الرياض بيناير المقبل مع بداية 2023

كتب باسل النجار
ميسي في السعودية watanserb.com
اللاعب الارجنتيني ليونيل ميسي
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وطن– تحدثت تقارير عن إمكانية وجود مواجهة جديدة قد تكون الأخيرة بين قطبي كرة القدم الأشهر في العالم، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، والتي ستكون عبر مباراة مخطط لها في يناير المقبل بداية 2023 بالسعودية، بين نجوم النصر والهلال ونجوم باريس سان جيرمان.

مباراة محتملة بين رونالدو ميسي في السعودية

ويعني هذا احتمالية وجود مواجهة جديدة بين رونالدو وميسي، بعد تأكيد صفقة انتقال كريستيانو لنادي النصر السعودي.

وفي هذا السياق قال الصحفي الرياضي الشهير أشرف بن عياد، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر:”يوم التاسع عشر من يناير هناك مباراة بين باريس سان جيرمان و نجوم الهلال و النصر.”

وتابع موضحا:”قد نشاهد صداما آخر بين ميسي وكريستيانو في الرياض.”

كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي
متوقع مشاهدة مبارة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو

وبحسب صحيفة “ماركا marca” الإسبانية، فإنه من المقرر أن يسافر باريس سان جيرمان، الفريق الذي يلعب له ليونيل ميسي حاليا، إلى المملكة العربية السعودية لإجراء مباراة ودية ستقام يوم 19 يناير المقبل، ضد تشكيلة مشتركة من فريقي الهلال والنصر، الأخير أعلن رسميا عن التعاقد مع كريستيانو رونالدو، الجمعة.

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وتابعت الصحيفة بحسب ترجمة (وطن) أنه إذا تم تأكيد المباراة، وتم استدعاء كلا اللاعبين للمشاركة فقد تكون إحدى الفرص الأخيرة لرؤية النجمين يلعبان ضد بعضهما البعض قبل اعتزالهما.

وكانت هذه المباراة ستقام في بداية عام 2022، لكن تم إلغاؤها بسبب فيروس كورونا المستجد.

ولفت تقرير “ماركا” إلى أن كلا النجمين قد شارك في كأس العالم 2022 بقطر، وانفصل رونالدو عن مانشستر يونايتد بعد مقابلة مثيرة للجدل مع بيرس مورغان.

وانتقد النجم البرتغالي وقتها المدرب “إريك تن هاج” وملاك النادي قبل أيام قليلة من إنهاء عقده بالتراضي.

ووافق رونالدو، الجمعة، على الانضمام إلى نادي النصر السعودي، ليصبح اللاعب الأعلى أجراً في العالم.

صفقة رونالدو مع النصر السعودي حديث العالم

وأصبحت الصفقة التي نجح نادي النصر السعودي في إتمامها مع كريستيانو رونالدو، حديث العالم منذ تأكيدها أمس من قبل النجم البرتغالي وأيضا أكدتها إدارة النصر.

وبموجب هذه الصفقة يستمر تواجد رونالدو في السعودية لـ7 أعوام، سيلعب فيها للنصر لمدة موسمين ونصف، وبقية المدة سيكون فيها سفيرا لملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2030.

اتمام صفقة التعاقد بين كريستيانو رونالدو ونادي النصر السعودي

وبلغت قيمة الصفقة 200 مليون يورو، لمدة موسمين ونصف (أي حتى عام 2025).

وأكدت تقارير صحفية رياضية أنّ كريستيانو رونالدو، سيصل العاصمة السعودية الرياض، الأحد.

كريستيانو رونالدو

ومن المتوقع أن يخوض الدون رونالدو، أولى مبارياته مع فريقه الجديد النصر السعودي، أمام نظيره الطائي، الخميس 5 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وكان مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، أكد هو الآخر أنباء إتمام الصفقة مع رونالدو.

وكتب عبر حسابه الرسمي بتويتر:”سعيد جدا بانضمام أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم إلى نادي النصر والدوري السعودي.”

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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