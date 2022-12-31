ميسي في السعودية بداية 2023 وصدام جديد مع رونالدو.. ما القصة؟

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وطن– تحدثت تقارير عن إمكانية وجود مواجهة جديدة قد تكون الأخيرة بين قطبي كرة القدم الأشهر في العالم، ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، والتي ستكون عبر مباراة مخطط لها في يناير المقبل بداية 2023 بالسعودية، بين نجوم النصر والهلال ونجوم باريس سان جيرمان.

مباراة محتملة بين رونالدو ميسي في السعودية

ويعني هذا احتمالية وجود مواجهة جديدة بين رونالدو وميسي، بعد تأكيد صفقة انتقال كريستيانو لنادي النصر السعودي.

يوم التاسع عشر من يناير هناك مباراة بين باريس سان جيرمان و نجوم الهلال و النصر، قد نشاهد صداما آخر بين ميسي وكريستيانو في الرياض ؟ EL DÍA 19 DE ENERO JUEGA EL PSG CONTRA LAS ESTRELLAS DE AL NASSR Y AL HILAL, PODREMOS VER OTRO ENFRENTAMIENTO ENTRE LEO Y CRISTIANO EN RIYADH? pic.twitter.com/XqFyOyl7lV — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) December 30, 2022

وفي هذا السياق قال الصحفي الرياضي الشهير أشرف بن عياد، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر:”يوم التاسع عشر من يناير هناك مباراة بين باريس سان جيرمان و نجوم الهلال و النصر.”

وتابع موضحا:”قد نشاهد صداما آخر بين ميسي وكريستيانو في الرياض.”

وبحسب صحيفة “ماركا marca” الإسبانية، فإنه من المقرر أن يسافر باريس سان جيرمان، الفريق الذي يلعب له ليونيل ميسي حاليا، إلى المملكة العربية السعودية لإجراء مباراة ودية ستقام يوم 19 يناير المقبل، ضد تشكيلة مشتركة من فريقي الهلال والنصر، الأخير أعلن رسميا عن التعاقد مع كريستيانو رونالدو، الجمعة.

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وتابعت الصحيفة بحسب ترجمة (وطن) أنه إذا تم تأكيد المباراة، وتم استدعاء كلا اللاعبين للمشاركة فقد تكون إحدى الفرص الأخيرة لرؤية النجمين يلعبان ضد بعضهما البعض قبل اعتزالهما.

وكانت هذه المباراة ستقام في بداية عام 2022، لكن تم إلغاؤها بسبب فيروس كورونا المستجد.

ولفت تقرير “ماركا” إلى أن كلا النجمين قد شارك في كأس العالم 2022 بقطر، وانفصل رونالدو عن مانشستر يونايتد بعد مقابلة مثيرة للجدل مع بيرس مورغان.

وانتقد النجم البرتغالي وقتها المدرب “إريك تن هاج” وملاك النادي قبل أيام قليلة من إنهاء عقده بالتراضي.

ووافق رونالدو، الجمعة، على الانضمام إلى نادي النصر السعودي، ليصبح اللاعب الأعلى أجراً في العالم.

صفقة رونالدو مع النصر السعودي حديث العالم

وأصبحت الصفقة التي نجح نادي النصر السعودي في إتمامها مع كريستيانو رونالدو، حديث العالم منذ تأكيدها أمس من قبل النجم البرتغالي وأيضا أكدتها إدارة النصر.

وبموجب هذه الصفقة يستمر تواجد رونالدو في السعودية لـ7 أعوام، سيلعب فيها للنصر لمدة موسمين ونصف، وبقية المدة سيكون فيها سفيرا لملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2030.

وبلغت قيمة الصفقة 200 مليون يورو، لمدة موسمين ونصف (أي حتى عام 2025).

وأكدت تقارير صحفية رياضية أنّ كريستيانو رونالدو، سيصل العاصمة السعودية الرياض، الأحد.

ومن المتوقع أن يخوض الدون رونالدو، أولى مبارياته مع فريقه الجديد النصر السعودي، أمام نظيره الطائي، الخميس 5 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وكان مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، أكد هو الآخر أنباء إتمام الصفقة مع رونالدو.

وكتب عبر حسابه الرسمي بتويتر:”سعيد جدا بانضمام أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم إلى نادي النصر والدوري السعودي.”