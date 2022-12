“ماركا”: رونالدو يناقض نفسه طمعاً في المال.. ماذا قال لـ”بيرس مورغان” قبل شهرين!؟

- Advertisement -

وطن – يتعرض كريستيانو رونالدو للهجوم بلا رحمة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد توقيع عقد بقيمة 200 مليون يورو للعامين المقبلين مع نادي النصر السعودي.

وأعلن نادي النصر السعودي، الجمعة، التعاقد بشكل رسمي مع أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لمدة موسمين ونصف، أي حتى عام 2025.

كانت الشائعات التي ربطت النجم البرتغالي بهذا النادي منتشرة مع عدم تصديق أحد أنه سيفعل ذلك بالفعل.

توقيع هذا العقد يعني أن اللاعب يمكن أن يناقض ماضيه.

قبل شهرين فقط، أكد رونالدو للإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان خلال مقابلة أنه لا يهتم بالمال.

If Ronny goes to Saudi Arabia literally 2 months after this 😭😭😭

pic.twitter.com/xKjMoU6WKH

— Marc Geschwind (@MarcGeschwind) December 30, 2022