“ماركا”: رونالدو يناقض نفسه طمعاً في المال.. ماذا قال لـ”بيرس مورغان” قبل شهرين!؟

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وطن – يتعرض كريستيانو رونالدو للهجوم بلا رحمة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد توقيع عقد بقيمة 200 مليون يورو للعامين المقبلين مع نادي النصر السعودي.

وأعلن نادي النصر السعودي، الجمعة، التعاقد بشكل رسمي مع أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لمدة موسمين ونصف، أي حتى عام 2025.

رونالدو: “الأمر لا يتعلق بالمال”

كانت الشائعات التي ربطت النجم البرتغالي بهذا النادي منتشرة مع عدم تصديق أحد أنه سيفعل ذلك بالفعل.

توقيع هذا العقد يعني أن اللاعب يمكن أن يناقض ماضيه.

قبل شهرين فقط، أكد رونالدو للإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان خلال مقابلة أنه لا يهتم بالمال.

If Ronny goes to Saudi Arabia literally 2 months after this 😭😭😭 pic.twitter.com/xKjMoU6WKH — Marc Geschwind (@MarcGeschwind) December 30, 2022

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وقال إنه يريد مواصلة مسيرته باللعب على أعلى مستوى وما زال يلعب للمنتخب الوطني.

تعكس هذه التصريحات أيضًا جانباً من حديث “الدون” في عام 2015 من مقابلة مع المذيع جوناثان روس قال فيها: “في رأيي، أريد أن أنهي مسيرتي في المستوى الأعلى. أريد أن أنهيها بكرامة، في نادٍ جيد”.

هذه التصريحات خالفها رونالدو، وظهر بقميص النصر بعد حصوله على أكبر راتب في تاريخ كرة القدم.

وقال اللاعب البرتغالي، تعليقا على صفقة الانتقال إلى نادي النصر السعودي: “أنا سعيد بتجربة جديدة في دوري مختلف وبلد مختلف، كما أن الرؤية التي يمتلكها النصر ملهمة للغاية”.

وتابع الدون رونالدو حديثه، “أنا متحمس جداً للانضمام مع زملائي في الفريق، كما ومساعدة فريقي الجديد على تحقيق المزيد من النجاح”.

بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فبغض النظر عن قراره سيظل رونالدو أحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم. أيضًا، لديه القدرة على زيادة عدد أهدافه الرسمية في دوري لا يتطلب الكثير منه.

وبدأ النجم كريستيانو رونادلو بطولة كأس العالم في قطر على أمل أن يتمكن من قيادة البرتغال إلى النهائي، لكنه خرج من البطولة بعد هزيمة أمام منتخب المغرب.

وواجه النجم البرتغالي رونالــدو في البطولة العالمية العديد من العقبات المختلفة في طريقه حيث تم إبعاده من قبل المدرب فرناندو سانتوس، حيث كانت هذه الضربة القوية محبطة للغاية بالنسبة له.