السبت, ديسمبر 31, 2022
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رياضة

“ماركا”: رونالدو يناقض نفسه طمعاً في المال.. ماذا قال لـ”بيرس مورغان” قبل شهرين!؟

قبل شهرين فقط، أكد رونالدو للإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان خلال مقابلة أنه لا يهتم بالمال. وقال إنه يريد مواصلة مسيرته باللعب على أعلى مستوى وما زال يلعب للمنتخب الوطني.

كتب أنس السالم
انتقال رونالدو إلى النصر السعودي لعامين مقابل 200 مليون يورو watanserb.com
انتقال رونالدو إلى النصر السعودي لعامين مقابل 200 مليون يورو
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وطن – يتعرض كريستيانو رونالدو للهجوم بلا رحمة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد توقيع عقد بقيمة 200 مليون يورو للعامين المقبلين مع نادي النصر السعودي.

وأعلن نادي النصر السعودي، الجمعة، التعاقد بشكل رسمي مع أسطورة الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو، لمدة موسمين ونصف، أي حتى عام 2025.

رونالدو: “الأمر لا يتعلق بالمال”

كانت الشائعات التي ربطت النجم البرتغالي بهذا النادي منتشرة مع عدم تصديق أحد أنه سيفعل ذلك بالفعل.

توقيع هذا العقد يعني أن اللاعب يمكن أن يناقض ماضيه.

قبل شهرين فقط، أكد رونالدو للإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان خلال مقابلة أنه لا يهتم بالمال.

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وقال إنه يريد مواصلة مسيرته باللعب على أعلى مستوى وما زال يلعب للمنتخب الوطني.

بيرس مورغان مع رونالدو
بيرس مورغان مع رونالدو

تعكس هذه التصريحات أيضًا جانباً من حديث “الدون” في عام 2015 من مقابلة مع المذيع جوناثان روس قال فيها: “في رأيي، أريد أن أنهي مسيرتي في المستوى الأعلى. أريد أن أنهيها بكرامة، في نادٍ جيد”.

مقابلة رونالدو مع جوناثان روس
مقابلة رونالدو مع جوناثان روس

هذه التصريحات خالفها رونالدو، وظهر بقميص النصر بعد حصوله على أكبر راتب في تاريخ كرة القدم.

توقيع رونالدو مع النصر السعودي watanserb.com
توقيع رونالدو مع النصر السعودي

وقال اللاعب البرتغالي، تعليقا على صفقة الانتقال إلى نادي النصر السعودي: “أنا سعيد بتجربة جديدة في دوري مختلف وبلد مختلف، كما أن الرؤية التي يمتلكها النصر ملهمة للغاية”.

وتابع الدون رونالدو حديثه، “أنا متحمس جداً للانضمام مع زملائي في الفريق، كما ومساعدة فريقي الجديد على تحقيق المزيد من النجاح”.

بحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فبغض النظر عن قراره سيظل رونالدو أحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم. أيضًا، لديه القدرة على زيادة عدد أهدافه الرسمية في دوري لا يتطلب الكثير منه.

وبدأ النجم كريستيانو رونادلو بطولة كأس العالم في قطر على أمل أن يتمكن من قيادة البرتغال إلى النهائي، لكنه خرج من البطولة بعد هزيمة أمام منتخب المغرب.

وواجه النجم البرتغالي رونالــدو في البطولة العالمية العديد من العقبات المختلفة في طريقه حيث تم إبعاده من قبل المدرب فرناندو سانتوس، حيث كانت هذه الضربة القوية محبطة للغاية بالنسبة له.

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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