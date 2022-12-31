السبت, ديسمبر 31, 2022
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سؤال وإجابة: أين تذهب الثعابين في الشتاء؟!

إذا انخفضت درجة الحرارة في موطن الثعابين، سينخفض دم الثعبان ودرجة حرارة جسمه أيضًا وقد يتسبب هذا في تجمد الثعبان حتى الموت

كتب أنس السالم
أين تذهب الأفاعي في الشتاء watanserb.com
أين تذهب الأفاعي في الشتاء .. سؤال يجهل البعض اجابته
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وطن– عندما تصبح الأيام أكثر برودة، ويحلّ الشتاء، يلزم كثيراً منا المنزل الدافئ، للاستمتاع بالراحة أو النوم، في وسط الأجواء الشتوية التي نحبها، واتضح أنّ الثعابين تفعل شيئًا مشابهًا.

الثعابين في المناطق المعتدلة معرّضة بشكل خاص لدرجات الحرارة الباردة؛ هذا لأن الزواحف من ذوات الدم البارد، مما يعني أن درجة حرارة الدم تتغير مع تغير درجة حرارة بيئتها.

هذا هو السبب في أنّ الثعابين تقضي وقتًا طويلاً في الخروج تحت أشعة الشمس.

إذا انخفضت درجة الحرارة في موطن الثعبان، سينخفض دم الثعبان ودرجة حرارة جسمه أيضًا.

قد يتسبب هذا في تجمّد الثعبان حتى الموت، إذا انخفضت درجات الحرارة بشكل كبيرٍ جدًا.

للبقاء على قيد الحياة في درجات الحرارة الباردة في الشتاء، تجد العديد من الثعابين أماكن معينة للبقاء فيها والاستغراق في نوم عميق والسبات.

النوم العميق للثعابين

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تمرّ الثعابين والزواحف الأخرى خلال فصل الشتاء، بما يعرف بـ”النوم العميق”، الذي ينطوي على انخفاض درجة حرارة الجسم وتباطؤ معدل ضربات القلب والجهاز التنفسي، وفقًا لأخصائي علم الزواحف بالولاية في قسم فيرجينيا لموارد الحياة البرية “جي دي كليوبفر”. بحسب تقريرٍ ترجمته وطن عن موقع “foxweather“.

الثعابين في الشتاء
للبقاء على قيد الحياة في الشتاء، تجد الثعابين أماكن معينة للبقاء فيها والاستغراق في نوم عميق

قد يبدو هذا إلى حدٍّ كبير مثل السبات؛ حيث يأكل الحيوان ما يكفي لاستمرار نومه في الشتاء.

ومع ذلك، فإنّ التكاثر ينطوي على حيوان لم يعد يأكل قبل الشتاء.

قال الأخصائي “كليوبفر”، إنّ هذا يرجع إلى عدم قدرة الزواحف على استقلاب طعامها في أثناء التخمير.

في حين أنّ الدببة في فترة السبات قد تحزم أرطالًا زائدة قبل الشتاء مباشرة، إلا أنّ الثعابين لا تفعل ذلك.

بعض أنواع الثعابين تتغذى طوال فصل الشتاء، في حين أنّ البعض الآخر، مثل: الثعابين ذات الأربطة والفم القطني تكون أكثر تحمّلاً للبرد، وقد تستيقظ من سباتها لأشعة الشمس في أيام الشتاء الأكثر دفئًا.

البحث عن مكان للنوم

تختار الثعابين مجموعة متنوعة من الأماكن لنومها الشتوي.

وفقًا لكليوبر، فإن المواقع دائمًا ما تكون تحت الأرض وتحت خط الصقيع مباشرةً، وهو عميق في التربة؛ حيث تكون في مأمن من التجمد.

الأفاعي في الشتاء تلجأ للجحور
الأفاعي في الشتاء تلجأ للجحور أو الشقوق الصخرية أو حتّى تحت جذوع الأشجار

هذا يسمح للثعابين بالبقاء على قيد الحياة، حتى مع انخفاض درجات الحرارة على السطح إلى ما دون درجة التجمد.

قد تحفر الثعابين تحت كومة من فضلات الأوراق أو جذع شجرة أو شجرة متعفنة، أو تجد بقعة في شقّ صخري.

قد تجد أيضًا تجاويف كبيرة في التربة تحت جذوع الأشجار. وفي بعض الأحيان، قد تجد الزواحف طريقها إلى موائل الإنسان خلال فصل الشتاء.

قال كليوبفر: “ليس من غير المألوف العثور على الثعابين في بعض الأحيان في أقبية الناس، وخاصة المنازل القديمة التي لها أساسات حجرية”.

الفوائد البيئية للثعابين

أشار “كليوبفر” أيضًا، إلى الفوائد البيئية للثعابين، مثل: المساعدة في السيطرة على مجموعات القوارض، والتي بدورها تساعد في السيطرة على انتشار مرض لايم.

أفعى تلتهم فأر
أفعى تلتهم فأر

قد تساهم الثعابين أيضًا في العلوم الطبية؛ حيث يجري البحث عن سم الثعابين في علاجات السرطان والأمراض الأخرى.

قال كليوبر: “لدي دائمًا كلمات بسيطة عند التعامل مع الثعابين. اتركها وشأنها لن تزعجك ولن تطاردك، وإذا ذهبت في طريقك، فستذهبن في طريقها”.

المصدرfoxweather - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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