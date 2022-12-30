الأردنية نادية صوالحة بحمالة صدر فقط بعد صورة عيد الميلاد (شاهد)

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وطن– من جديد، عادت مقدمة البرامج البريطانية، الأردنية الأصل نادية صوالحة لإثارة الجدل بصورها شبه العارية التي تشاركها مع متابعيها على إنستغرام.

وأثارت منشورات نادية صوالحة على وسائل التواصل الاجتماعي امتنان العديد من المعجبين بعد خلع حمالة صدرها عندما انتقدت ثقافة النظام الغذائي بينما كانت تكافح من أجل ارتداء سروالها الجينز

وقامت مقدمة برنامج فضفضة نسائية على قناة ITV والبالغة من العمر 58عاما، بالإشارة إلى عشاق الجبنة.

وقالت إحدى المتابعات: “هذه أنا” بينما أدلى آخرون بتعليقات من بينها: “شكرًا لك يا ناديا على إبقائها حقيقية” و “تمامًا نادس ، لا أستطيع حتى أن أنظر إلى نفسي في المرآة … لكن تبدين جميلة دائمًا … أحتاج إلى بناء ثقتي. ”

وكتبت أخرى: “أنت الأفضل وتجعلينني أبتسم دائمًا وأضحك .. شكرًا لك”، في حين قالت معجبة أخرى:” أنت رائعة يا نادية”.

نادية صوالحة تتعرى مقلدة عارضة أزياء بمناسبة أعياد الميلاد

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في وقت سابق من هذا الشهر ، دفعت النجمة معجبيها إلى الانهيار حين قامت بتشكيل عاصفة تحت شجرة عيد الميلاد ، محاكية صورة احترافية لعارضة أزياء في نفس الوضع.

وركعت نادية صوالحة على ركبتيها ، ورفعت يديها كما لو كانت تصلي وحدقت في الأعلى ، ولا ترتدي شيئًا سوى طقم ملابس داخلية هزيل يتكون من حمالة صدر وثونج متناسق مثبتين معًا بقطعة واحدة من الخيط.

نادية صوالحة عارية بشكل كامل في حمام السباحة

وكانت نادية صوالحة قد تجردت من ملابسها سابقاً، ونشرت سلسلة صور لها داخل بركة سباحة دون أدنى قطعة ملابس تستر جسدها، وعلَّقت بفخر لاتخاذها خطوة جريئة كهذه: “مستوى جديد كليًا حول الثقة بالجسد بالنسبة لي.. لا أستطيع تصديق أني سبحت عاريةً تمامًا في بركة السباحة اليوم.. لم يحدث ذلك من قبل”.

وأشارت أنّ زوجها المنتج التلفزيوني “مارك أديري”، تفاجأ من خطوتها، وعلى الفور التقط لها هذه الصور.