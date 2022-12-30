الجمعة, ديسمبر 30, 2022
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الأردنية نادية صوالحة بحمالة صدر فقط بعد صورة عيد الميلاد (شاهد)

نادية صوالحة سبقت وأن تعرت تماما في حماما سباحة

كتب سالم حنفي
نادية صوالحة بحمالة صدر watanserb.com
الأردنية نادية صوالحة بحمالة صدر
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وطن– من جديد، عادت مقدمة البرامج البريطانية، الأردنية الأصل نادية صوالحة لإثارة الجدل بصورها شبه العارية التي تشاركها مع متابعيها على إنستغرام.

وأثارت منشورات نادية صوالحة على وسائل التواصل الاجتماعي امتنان العديد من المعجبين بعد خلع حمالة صدرها عندما انتقدت ثقافة النظام الغذائي بينما كانت تكافح من أجل ارتداء سروالها الجينز

وقامت مقدمة برنامج فضفضة نسائية على قناة ITV والبالغة من العمر 58عاما، بالإشارة إلى عشاق الجبنة.

وقالت إحدى المتابعات: “هذه أنا” بينما أدلى آخرون بتعليقات من بينها: “شكرًا لك يا ناديا على إبقائها حقيقية” و “تمامًا نادس ، لا أستطيع حتى أن أنظر إلى نفسي في المرآة … لكن تبدين جميلة دائمًا … أحتاج إلى بناء ثقتي. ”

نادية صوالحة بحمالة صدر

وكتبت أخرى: “أنت الأفضل وتجعلينني أبتسم دائمًا وأضحك .. شكرًا لك”، في حين قالت معجبة أخرى:” أنت رائعة يا نادية”.

نادية صوالحة بحمالة صدر

نادية صوالحة تتعرى مقلدة عارضة أزياء بمناسبة أعياد الميلاد

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في وقت سابق من هذا الشهر ، دفعت النجمة معجبيها إلى الانهيار حين قامت بتشكيل عاصفة تحت شجرة عيد الميلاد ، محاكية صورة احترافية لعارضة أزياء في نفس الوضع.

وركعت نادية صوالحة على ركبتيها ، ورفعت يديها كما لو كانت تصلي وحدقت في الأعلى ، ولا ترتدي شيئًا سوى طقم ملابس داخلية هزيل يتكون من حمالة صدر وثونج متناسق مثبتين معًا بقطعة واحدة من الخيط.

نادية صوالحة عارية في عيد الميلاد

نادية صوالحة عارية بشكل كامل في حمام السباحة

وكانت نادية صوالحة قد تجردت من ملابسها سابقاً، ونشرت سلسلة صور لها داخل بركة سباحة دون أدنى قطعة ملابس تستر جسدها، وعلَّقت بفخر لاتخاذها خطوة جريئة كهذه: “مستوى جديد كليًا حول الثقة بالجسد بالنسبة لي.. لا أستطيع تصديق أني سبحت عاريةً تمامًا في بركة السباحة اليوم.. لم يحدث ذلك من قبل”.

نادية صوالحة عارية بشكل كامل في حمام السباحة
نادية صوالحة عارية بشكل كامل في حمام السباحة

وأشارت أنّ زوجها المنتج التلفزيوني “مارك أديري”، تفاجأ من خطوتها، وعلى الفور التقط لها هذه الصور.

المصدرديلي ستار ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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