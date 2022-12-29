ملك التوقعات يقسم: رونالدو وقع للنصر 3 سنوات.. وهذا موعد انضمام ميسي للهلال

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وطن- يبدو أن الكرة السعودية على موعد مع تغيير كبير، لن يقتصر على ضجة الانتقال المرتقب للنجم كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، لكن يبدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيطرق أبواب المملكة.

ففي الوقت الذي يترقب فيه الجميع إتمام صفقة انتقال رونالدو إلى نادي النصر، تم الكشف عن موعد انضمام ميسي إلى نادي الهلال.

الإعلامي السعودي حسن الصبحان الشهير بـ”ملك التوقعات“، قال في تغريدة عبر تويتر: “عاجل / وربي إذا لم يحدث اعتزل الإعلام ؟! .. رونالدو وقع للنصر ٣ سنوات بسبب تأخر الهلال في رفع المنع.. أصبح النصر الأشهر عربيا”.

وأضاف: “عاجل – الهلال توقعاتي راح يسجل والخبر خلال أربع أيام وأربع صفقات عالميه للهلال.. ميسي الموسم القادم هلالي منتهى أمره”.

عاجل / وربي اذا لم يحدث اعتزل الاعلام ؟! رونالدو وقع للنصر ٣ سنوات بسبب تاخر الهلال في رفع المنع . اصبح النصر الاشهر عربيا عاجل / الهلال توقعاتي 😎😎 راح يسجل والخبر خلال اربع ايام واربع صفقات عالميه للهلال . ميسي الموسم القادم هلالي منتهى امره . هنا ملك التوقعات العالمي . — حسن الصبحان (@Hassanalsobhan) December 28, 2022

اقتراب رونالدو من الانتقال إلى نادي النصر السعودي

وتشير كل المعلومات إلى أن صفقة انتقال رونالدو إلى نادي النصر باتت أقرب من أي وقت مضى.

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ورونالدو البالغ من العمر 37 عامًا، على وشك التوقيع لنادي النصر السعودي بصفقة ذهبية ستكسبه ما يقدر بنحو 175 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وبحسب شبكة “CBS” التلفزيونية الأمريكية، نقلًا عن مصدر مقرب من نادي النصر، فإن إدارة “العالمي” قامت بخطوة جديدة وحاسمة تتمثل في حجز موعد الكشف الطبي للنجم البرتغالي.

وقالت الشبكة إن إدارة نادي النصر قد حددت بالفعل أماكن لإقامة رونالدو والمقربين منه، وإن الخطوط العريضة للاتفاق بين اللاعب والنادي قد تمت بالفعل، وتتبقى موافقة اللاعب النهائية وتوقيع العقد.

قصر رونالدو في السعودية

في الوقت نفسه، كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن حياة الرفاهية التي تنتظر رونالدو في المملكة العربية السعودية في حال قرر التوقيع لنادي النصر.

وقالت “ديلي ميل” إنه سيكون من الممكن للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العيش في قصر بقيمة 12.2 مليون جنيه إسترليني، يحتوي على حمام سباحة بحجم أولمبي والاستمتاع بدرجات حرارة 50 درجة مئوية، في مجمع مُحاط بأسوار متينة سيكون الدون داخلها في مأمن من القوانين السعودية الصارمة خاصة فيما يتعلق بحياته الخاصة.

وأضافت أن كريستيانو رونالدو وأفراد عائلته سيستمعون بحياة من الرفاهية تحت أشعة الشمس، إذا انتقل إلى المملكة العربية السعودية ليصبح أحد أبرز المقيمين في السعودية.

عقد رونالدو يستمر عامين ونصف في الملاعب

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية ذكرت أن رونالدو سيوقع عقدا لمدة سنتين ونصف براتب سنوي 200 مليون يورو، على أن تكون له أدوار أخرى بعد اعتزاله لعب كرة القدم.

وبجانب راتبه السنوي مع نادي النصر، من المتوقع أن يحصل رونالدو على مزيد من العوائد من خلال حقوق استخدام الصور في المملكة العربية السعودية.