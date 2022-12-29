الخميس, ديسمبر 29, 2022
الرئيسيةالهدهدملك التوقعات يقسم: رونالدو وقع للنصر 3 سنوات.. وهذا موعد انضمام ميسي...
الهدهد

ملك التوقعات يقسم: رونالدو وقع للنصر 3 سنوات.. وهذا موعد انضمام ميسي للهلال

إدارة العالمي حددت موعد الكشف الطبي على الدون

كتب خالد السعدي
رونالدو وقع للنصر watanserb.com
رونالدو وقع للنصر
- Advertisement -

وطن- يبدو أن الكرة السعودية على موعد مع تغيير كبير، لن يقتصر على ضجة الانتقال المرتقب للنجم كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، لكن يبدو أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيطرق أبواب المملكة.

ففي الوقت الذي يترقب فيه الجميع إتمام صفقة انتقال رونالدو إلى نادي النصر، تم الكشف عن موعد انضمام ميسي إلى نادي الهلال.

الإعلامي السعودي حسن الصبحان الشهير بـ”ملك التوقعات“، قال في تغريدة عبر تويتر: “عاجل / وربي إذا لم يحدث اعتزل الإعلام ؟! .. رونالدو وقع للنصر ٣ سنوات بسبب تأخر الهلال في رفع المنع.. أصبح النصر الأشهر عربيا”.

وأضاف: “عاجل – الهلال توقعاتي راح يسجل والخبر خلال أربع أيام وأربع صفقات عالميه للهلال.. ميسي الموسم القادم هلالي منتهى أمره”.

اقتراب رونالدو من الانتقال إلى نادي النصر السعودي

وتشير كل المعلومات إلى أن صفقة انتقال رونالدو إلى نادي النصر باتت أقرب من أي وقت مضى.

- Advertisement -

ورونالدو البالغ من العمر 37 عامًا، على وشك التوقيع لنادي النصر السعودي بصفقة ذهبية ستكسبه ما يقدر بنحو 175 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

وبحسب شبكة “CBS” التلفزيونية الأمريكية، نقلًا عن مصدر مقرب من نادي النصر، فإن إدارة “العالمي” قامت بخطوة جديدة وحاسمة تتمثل في حجز موعد الكشف الطبي للنجم البرتغالي.

وقالت الشبكة إن إدارة نادي النصر قد حددت بالفعل أماكن لإقامة رونالدو والمقربين منه، وإن الخطوط العريضة للاتفاق بين اللاعب والنادي قد تمت بالفعل، وتتبقى موافقة اللاعب النهائية وتوقيع العقد.

قصر رونالدو في السعودية

في الوقت نفسه، كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن حياة الرفاهية التي تنتظر رونالدو في المملكة العربية السعودية في حال قرر التوقيع لنادي النصر.

وقالت “ديلي ميل” إنه سيكون من الممكن للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العيش في قصر بقيمة 12.2 مليون جنيه إسترليني، يحتوي على حمام سباحة بحجم أولمبي والاستمتاع بدرجات حرارة 50 درجة مئوية، في مجمع مُحاط بأسوار متينة سيكون الدون داخلها في مأمن من القوانين السعودية الصارمة خاصة فيما يتعلق بحياته الخاصة.

وأضافت أن كريستيانو رونالدو وأفراد عائلته سيستمعون بحياة من الرفاهية تحت أشعة الشمس، إذا انتقل إلى المملكة العربية السعودية ليصبح أحد أبرز المقيمين في السعودية.

عقد رونالدو يستمر عامين ونصف في الملاعب

وكانت صحيفة “ماركا” الإسبانية ذكرت أن رونالدو سيوقع عقدا لمدة سنتين ونصف براتب سنوي 200 مليون يورو، على أن تكون له أدوار أخرى بعد اعتزاله لعب كرة القدم.

وبجانب راتبه السنوي مع نادي النصر، من المتوقع أن يحصل رونالدو على مزيد من العوائد من خلال حقوق استخدام الصور في المملكة العربية السعودية.

المصدرتويتر، صحيفة "ماركا" الإسبانية، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

أحدها في منطقة حساسة..وشوم “ميسي” الغامضة ماذا تعني؟! (شاهد)

الهدهد

حياة بذخ ومسبح أولمبي.. قصر ملكي لرونالدو بالسعودية ومعاملة خاصة لجورجينا (شاهد)

رياضة

تطور جديد يطرأ على صفقة انتقال رونالدو إلى النصر السعودي

الهدهد

صدمة مسلمين أجانب من احتفالات السعودية بالكريسماس: المملكة تروج للكفر (فيديو)

تقارير

نتنياهو يعلق خطط ضم الضفة الغربية مقابل صفقة التطبيع مع السعودية

الهدهد

رغم التحذيرات الدولية.. السعودية تعتزم تنفيذ أحكام إعدام ضد معتقلي رأي عسكريين

تقارير

هكذا خطّط كيسنجر لاحتلال السعودية مع شاه إيران فيما لو سقطت أسرة آل سعود

الهدهد

فعل خارج للاعبتين بالدوري النسائي السعودي يحدث أزمة

الهدهد

قصر ميسي الأسطوري والصديق للبيئة.. حقيقة صور مبهرة فجرت جدلا

الهدهد

ما قصة “متحف ميسي” في قطر؟ (صور)

الهدهد

فيديو صادم لسيدة سعودية منقبة تغني في حفل فني

تقارير

العبودية في السعودية.. “حراج” أكبر سوق لبيع الخادمات للأثرياء (تقرير)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لماذا تجذب بعض النساء الرجال أصحاب الشخصية السامة دونًا عن غيرهن من النساء؟

بوتين يصطحب رؤساء أرمينيا وكازاخستان وأذربيجان إلى نادٍ للتعري تملكه عشيقته السابقة

3 غيابات مؤثرة عن تشكيلة ريال مدريد ضد بلد الوليد

1 % فقط يمكنهم اكتشاف مكان الأسد في الغابة..فهل أنت منهم؟

شيرين تظهر بفيديو جديد في ملهى ليلي والسيجارة والشيشة في يدها (شاهد)

أهدى جريمة في العالم.. لصوص يسرقون ماكينة صرف آلي بطريقة لا تصدق (فيديو)

صفقة قياسية.. تشيلسي يتعاقد مع الإيفواري فوفانا

تصرف صادم من جوارديولا في مباراة مانشستر سيتي وليدز والمدرب يهرول معتذرا (شاهد)

السودان.. ارتفاع جديد في سعر الدولار والمنافسة تحتدم بين البنوك والسوق السوداء

إيلون ماسك يشتم مغرداً انتقده بلفظ إباحي خارج (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC