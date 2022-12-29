الخميس, ديسمبر 29, 2022
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رياضة

مبابي يتفوق على هالاند.. أفضل 5 هدافين في عام 2022

الفرنسي مبابي يتصدر قائمة أفضل الهدافين لعام 2022

كتب فارس أبو شيحة
مبابي يتفوق على هالاند في قائمة أفضل الهدافين في عام 2022 watanserb.com
مبابي يتفوق على هالاند في قائمة أفضل الهدافين في عام 2022
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وطن- نشرت صحيفة (ماركا) الإسبانية، إحصائية بالأرقام عن أفضل 5 هدافين في عام 2022، على مستوى العالم.

وتربع النجم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على صدارة أفضل 5 هدافين في عام 2022، الذي تفصلنا أيام قليلة فقط على وداعه، من أجل استقبال عام ميلادي جديد ألا وهو 2023.

ورغم فشل الفرنسي مبابي في حصد مونديال كأس العالم 2022 للمرة الثانية مع ديوك فرنسا، بعد الخسارة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، في نهائي مثير وحماسي بين كلا المنتخبين، دخل فيه اللاعب التاريخ بعد إحراز الهاتريك في شباك راقصو التانغو المتوج باللقب.

أفضل 5 هدافين في عام 2022

ونرفق لكم متابعو (وطن)، قائمة أفضل 5 هدافين في عام 2022، وفق ما نشرته صحيفة (ماركا) الإسبانية، كما يلي:

(1) كيليان مبابي (فرنسا)

وحقق النجم الفرنسي كيليان مبابي صاحب ال24 عاماً، مهاجم باريس سان جيرمان، السجل التهديفي الحافل خلال عام 2022، حيث تصدر قائمة هدافي كأس العالم برصيد 8 أهداف، كما وتوج بلقب الدوري الفرنسي وكأس السوبر مع الفريق الباريسي.

كليان مبابي
كليان مبابي

ووصل عدد أهداف الفرنسي مبابي التي سجلها هذا العام، 55 هدفاً، كان أخرها الهدف الذي سجله في الدوري الفرنسي داخل شباك منافسه ستراسبورغ من ركلة جزاء بالوقت البديل.

(2) إرلينغ هالاند (النرويج)

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ويتربع الفتي الذهبي إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي، على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز. برصيد 20 هدفاً، بعد إحرازه هدفين في المباراة الماضية داخل شباك ليدز يونايتد.

إرلينغ هالاند
إرلينغ هالاند

لكن هالاند لم يتفوق على الفرنسي مبابي صاحب 55 هدفاً هذا العام، فقد سجل 45 هدفاً حتى الآن. كما ولديه مباراة أخرى أمام إيفرتون مع نهاية هذا العام.

(3) جيرمان كانو (الأرجنتين)

وخطف النجم الأرجنتيني الواعد جيرمان كانو، الأنظار بعد التألق الملفت الذي قدمه مع فريق فلومينينسي البرازيلي، على صعيد سجله التهديفي في كافة البطولات المحلية والقارية هذا العام.

جيرمان كانو
جيرمان كانو

ويمتلك الأرجنتيني كانو 44 هدفاً مسجل خلال عام 2022، ليتجاوز بذلك رقم البرازيلي نيمار جونيور القياسي على صعيد عدد الأهداف في الدوري البرازيلي الممتاز.

(4) روبرت ليفاندوفسكي (بولندا)

ويمتلك النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الإسباني، رصيد تهديفي مميز هذا العالم، فقد سجل 42 هدفاً. وسيكتفي بهذا الرقم بسبب عقوبة الإيقاف.

روبرت ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي

(5) كريم بنزيما (فرنسا)

قدم النجم الفرنسي كريم بنزيما صاحب ال35 عاماً، الموسم الاستثنائي على الصعيد التهديفي مع نادي ريال مدريد، إلى جانب التتويج ب3 ألقاب على الصعيد المحلي والقاري، وهي دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني.

كريم بنزيما
كريم بنزيما

وسجل الفرنسي بنزيما صاحب الكرة الذهبية كأفضل لاعب لعام 2022، مع الفريق الملكي الأبيض، 31 هدفاً حتى الآن. كما ومن المتوقع مشاركته في المباراة القادمة أمام بلد الوليد، الجمعة.

ولا يزال البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الحالي، يحتفظ برقم قياسي كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في عام 2012. برصيد 91 هدفاً، متجاوزا رقم أسطورة ألمانيا جيرد مولر، الذي سجل 85 هدفاً في عام 1972.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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