مبابي يتفوق على هالاند.. أفضل 5 هدافين في عام 2022

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وطن- نشرت صحيفة (ماركا) الإسبانية، إحصائية بالأرقام عن أفضل 5 هدافين في عام 2022، على مستوى العالم.

وتربع النجم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على صدارة أفضل 5 هدافين في عام 2022، الذي تفصلنا أيام قليلة فقط على وداعه، من أجل استقبال عام ميلادي جديد ألا وهو 2023.

ورغم فشل الفرنسي مبابي في حصد مونديال كأس العالم 2022 للمرة الثانية مع ديوك فرنسا، بعد الخسارة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح، في نهائي مثير وحماسي بين كلا المنتخبين، دخل فيه اللاعب التاريخ بعد إحراز الهاتريك في شباك راقصو التانغو المتوج باللقب.

أفضل 5 هدافين في عام 2022

ونرفق لكم متابعو (وطن)، قائمة أفضل 5 هدافين في عام 2022، وفق ما نشرته صحيفة (ماركا) الإسبانية، كما يلي:

(1) كيليان مبابي (فرنسا)

وحقق النجم الفرنسي كيليان مبابي صاحب ال24 عاماً، مهاجم باريس سان جيرمان، السجل التهديفي الحافل خلال عام 2022، حيث تصدر قائمة هدافي كأس العالم برصيد 8 أهداف، كما وتوج بلقب الدوري الفرنسي وكأس السوبر مع الفريق الباريسي.

ووصل عدد أهداف الفرنسي مبابي التي سجلها هذا العام، 55 هدفاً، كان أخرها الهدف الذي سجله في الدوري الفرنسي داخل شباك منافسه ستراسبورغ من ركلة جزاء بالوقت البديل.

(2) إرلينغ هالاند (النرويج)

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ويتربع الفتي الذهبي إرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي، على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز. برصيد 20 هدفاً، بعد إحرازه هدفين في المباراة الماضية داخل شباك ليدز يونايتد.

لكن هالاند لم يتفوق على الفرنسي مبابي صاحب 55 هدفاً هذا العام، فقد سجل 45 هدفاً حتى الآن. كما ولديه مباراة أخرى أمام إيفرتون مع نهاية هذا العام.

(3) جيرمان كانو (الأرجنتين)

وخطف النجم الأرجنتيني الواعد جيرمان كانو، الأنظار بعد التألق الملفت الذي قدمه مع فريق فلومينينسي البرازيلي، على صعيد سجله التهديفي في كافة البطولات المحلية والقارية هذا العام.

ويمتلك الأرجنتيني كانو 44 هدفاً مسجل خلال عام 2022، ليتجاوز بذلك رقم البرازيلي نيمار جونيور القياسي على صعيد عدد الأهداف في الدوري البرازيلي الممتاز.

(4) روبرت ليفاندوفسكي (بولندا)

ويمتلك النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الإسباني، رصيد تهديفي مميز هذا العالم، فقد سجل 42 هدفاً. وسيكتفي بهذا الرقم بسبب عقوبة الإيقاف.

(5) كريم بنزيما (فرنسا)

قدم النجم الفرنسي كريم بنزيما صاحب ال35 عاماً، الموسم الاستثنائي على الصعيد التهديفي مع نادي ريال مدريد، إلى جانب التتويج ب3 ألقاب على الصعيد المحلي والقاري، وهي دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني.

وسجل الفرنسي بنزيما صاحب الكرة الذهبية كأفضل لاعب لعام 2022، مع الفريق الملكي الأبيض، 31 هدفاً حتى الآن. كما ومن المتوقع مشاركته في المباراة القادمة أمام بلد الوليد، الجمعة.

ولا يزال البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الحالي، يحتفظ برقم قياسي كأكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في عام 2012. برصيد 91 هدفاً، متجاوزا رقم أسطورة ألمانيا جيرد مولر، الذي سجل 85 هدفاً في عام 1972.