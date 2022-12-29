كويتية توثق ما فعله جيرانها معها وحادث غريب أشعل الكويت (فيديو)

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وطن – شارك مغردون في الكويت مقطع فيديو لقيام جيران امرأة بصب “فيمتو” (مشروب غازي ملون) على سيارتها، بعد أن قامت بركنها قرب بيتهم، في حادثة أشعلت التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو “سوء الجيرة” في الكويت

وشاركت صاحبة حساب على تويتر باسم “دلال وأشياء” تتحدث فيه عن سكب جيران شقيقتها، سائل الفيتمو على سيارته، في حادثة لم يُعرف سببها إلا أنه “سوء الجيرة” على حد قولها.

انا ماني عارفه قله الادب والوقاحه لي وين بتوصل؟

اختي ساقطه يم جيرانه اول مره تسويها قامو صبو فيتمو ع سيارتها وسكرو عليها ولا احد فيهم راضي يطلع !!! pic.twitter.com/lnvG1qMEbn — دلال واشياء (@TheDalaliy) December 28, 2022

وجاء في التغريدة التي شاركها الكثيرون: “أختي سافطة (أوقفت سيارتها) قرب بيت الجيران.. صبوا فيمتو على سيارتها وسكروا عليها ولا أحد فيهم راضي يطلع!”، أي أنهم أغلقوا الطريق أمامها ولا يريدون إفساحه لها.”

من جانبها، نشرت صفحة “المجلس” الكويتية بتويتر نفس الفيديو، عبر حسابها على تويتر، وقد لاقى هذا المنشور تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.

فيديو/ مواطنة: اختي سافطة قرب بيت الجيران «صبو فيمتو» على سيارتها وسكروا عليها ولا أحد فيهم راضي يطلع!. pic.twitter.com/k1qWzqoQ7i — المجلس (@Almajlliss) December 28, 2022

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أثار هذا الفيديو تفاعل من قبل الكثيرين في الكويت ومن بين التعليقات المصاحبة له قال الكاتب والصحفي، يوسف العتيبي، “مثل ما تبي الله يعاملك عامل خلقه.. والنبي كان يوصيه جبريل على الجار (…) ما يصير تأذي الناس وتدعي الله تبيه (تريده) يوفقك! من الإحسان اللي الله يحبه تحسن للناس وتصبر عليهم!”.

مثل ما تبي الله يعاملك عامل خلقه..

والنبي كان يوصيه جبريل على الجار حتى ظن انه سيورثه!

ما يصير تأذي الناس وتدعي الله تبيه يوفقك!

من الاحسان اللي الله يحبه تحسن للناس وتصبر عليهم! — يوسف فيصل العتيبي (@Y_Alotaibii) December 28, 2022

غضب في الكويت بعد انتشار فيديو سوء الجيرة

ويظهر في الفيديو أن السيارة اصطبغت بالمشروب الغازي الملون، وتضررت بشدة نتيجة هذا التصرف الذي استنكره المغردون.

وقال الناشط “فيصل بن شافي” تعليقا على ذات المنشور: “احشم جوار البيت لو كان يشناك ..ترا العرب تحشم كلاب اقصراهاا”.

احشم جوار البيت لو كان يشناك

ترا العرب تحشم كلاب اقصراهاا — فيصل بن شافي (@faiesl_bn_safi) December 28, 2022

فيما قال ناشط باسم “صالح” “لاحول ولا قوة الا بالله الرسول وصى بالجار ..و هذا شخص قريب منك يعني راح تشوفه يوميا تقريبا …العداوة معاه مو من مصلحة احد وضد الأعراف والدين كن هين لين معاه قدر المستطاع وكلمه مو تخرب ممتلكاته اعوذ بالله”.

لاحول ولا قوة الا بالله الرسول وصى بالجار

و هذا شخص قريب منك يعني راح تشوفه يوميا تقريبا

العداوة معاه مو من مصلحة احد وضد الأعراف والدين كن هين لين معاه قدر المستطاع وكلمه مو تخرب ممتلكاته اعوذ بالله — Saleh (@muhaini89) December 28, 2022

وقال الناشط “علي النعيمي” في تعليق على مقطع الفيديو الذي وقع مشاركته عشرات المرات: “عيب وربي هذي تصرفات ما كانت موجوده ..جيراني ب فهد الاحمد تخيلو كل يوم اصفط جدام بيوتهم واهلي نفس الشي وكل مايشوفونا يقولون حياكم صفطو وخذو راحتكم.”

واستطرد: “بس هذي التصرفات من القله القليله عيب عليكم استحو ماتبونهم يصفطون حطو نوته صغيره او قولو حق جيرانكم وباحترام يامال الاختناق يحوشكم”.

عيب وربي هذي تصرفات ماكانت موجوده

جيراني ب فهد الاحمد تخيلو كل يوم اصفط جدام بيوتهم واهلي نفس الشي وكل مايشوفونا يقولون حياكم صفطو وخذو راحتكم بس هذي التصرفات من القله القليله عيب عليكم استحو ماتبونهم يصفطون حطو نوته صغيره او قولو حق جيرانكم وباحترام يامال الاختناق يحوشكم — م. علي النعيمي (@ENG_AliOmar) December 28, 2022

وعلق آخر: “الجيران رزق من رب العباد او ابتلاء ان كانوا محترمين ف احمد ربك واذا كانوا غير ذلك اصبر واحتسب الاجر عند الله ولاتغلط عليه”.

الجيران رزق من رب العباد او ابتلاء ان كانوا محترمين ف احمد ربك واذا كانوا غير ذلك اصبر واحتسب الاجر عند الله ولاتغلط عليه — عادل الحجيــلان (@adelalhujilan11) December 28, 2022

وتحظر كل الأعراف والتقاليد الدولية وخاصة العربية والإسلامية، إيذاء الجار أو المساس بحرمته وسلامته الجسدية أو ممتلكاته.