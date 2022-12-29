الخميس, ديسمبر 29, 2022
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كويتية توثق ما فعله جيرانها معها وحادث غريب أشعل الكويت (فيديو)

نشرت مواطنة كويتية فيديو عبرت فيه عن غضبها من الإيذاء الذي لحق بشقيقتها من أحد جيرانها

كتب فهمي الورغمي
watanserb.com
جيران امرأة في الكويت تصيب شراب "فيمتو" على سيارة أحدهم وتشعل موجة غضب واستياء
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وطن – شارك مغردون في الكويت مقطع فيديو لقيام جيران امرأة بصب “فيمتو” (مشروب غازي ملون) على سيارتها، بعد أن قامت بركنها قرب بيتهم، في حادثة أشعلت التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو “سوء الجيرة” في الكويت

وشاركت صاحبة حساب على تويتر باسم “دلال وأشياء” تتحدث فيه عن سكب جيران شقيقتها، سائل الفيتمو على سيارته، في حادثة لم يُعرف سببها إلا أنه “سوء الجيرة” على حد قولها.

وجاء في التغريدة التي شاركها الكثيرون: “أختي سافطة (أوقفت سيارتها) قرب بيت الجيران.. صبوا فيمتو على سيارتها وسكروا عليها ولا أحد فيهم راضي يطلع!”، أي أنهم أغلقوا الطريق أمامها ولا يريدون إفساحه لها.”

من جانبها، نشرت صفحة “المجلس” الكويتية بتويتر نفس الفيديو، عبر حسابها على تويتر، وقد لاقى هذا المنشور تفاعلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.

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أثار هذا الفيديو تفاعل من قبل الكثيرين في الكويت ومن بين التعليقات المصاحبة له قال الكاتب والصحفي، يوسف العتيبي، “مثل ما تبي الله يعاملك عامل خلقه.. والنبي كان يوصيه جبريل على الجار (…) ما يصير تأذي الناس وتدعي الله تبيه (تريده) يوفقك! من الإحسان اللي الله يحبه تحسن للناس وتصبر عليهم!”.

غضب في الكويت بعد انتشار فيديو سوء الجيرة

ويظهر في الفيديو أن السيارة اصطبغت بالمشروب الغازي الملون، وتضررت بشدة نتيجة هذا التصرف الذي استنكره المغردون.

وقال الناشط “فيصل بن شافي” تعليقا على ذات المنشور: “احشم جوار البيت لو كان يشناك ..ترا العرب تحشم كلاب اقصراهاا”.

فيما قال ناشط باسم “صالح” “لاحول ولا قوة الا بالله الرسول وصى بالجار ..و هذا شخص قريب منك يعني راح تشوفه يوميا تقريبا …العداوة معاه مو من مصلحة احد وضد الأعراف والدين كن هين لين معاه قدر المستطاع وكلمه مو تخرب ممتلكاته اعوذ بالله”.

وقال الناشط “علي النعيمي” في تعليق على مقطع الفيديو الذي وقع مشاركته عشرات المرات: “عيب وربي هذي تصرفات ما كانت موجوده ..جيراني ب فهد الاحمد تخيلو كل يوم اصفط جدام بيوتهم واهلي نفس الشي وكل مايشوفونا يقولون حياكم صفطو وخذو راحتكم.”

واستطرد: “بس هذي التصرفات من القله القليله عيب عليكم استحو ماتبونهم يصفطون حطو نوته صغيره او قولو حق جيرانكم وباحترام يامال الاختناق يحوشكم”.

وعلق آخر: “الجيران رزق من رب العباد او ابتلاء ان كانوا محترمين ف احمد ربك واذا كانوا غير ذلك اصبر واحتسب الاجر عند الله ولاتغلط عليه”.

وتحظر كل الأعراف والتقاليد الدولية وخاصة العربية والإسلامية، إيذاء الجار أو المساس بحرمته وسلامته الجسدية أو ممتلكاته.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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