4 خضروات لا تأكل نيئة لأنها تحتوي على مواد سامة

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وطن-على الرغم من أنه الأفضل تناول الفواكه والخضروات النيئة للاستفادة من خصائصها الغذائية، فإنه ينبغي ألا نأكل بعض الخضروات نيئة، بسبب طبيعتها السامة إلى حد ما.

وفيما يلي استعرضت مجلة “فام أكتيال” الفرنسية الخضروات النيئة التي ينبغي تجنّب نتناولها قدر الإمكان.

البطاطس

لا يقتصر طهي البطاطس على أن تكون أفضل وأسهل عند تناولها، ولكن أيضًا للتخلص من مادة السولانين التي تحتوي عليها. هذا السم موجود أيضًا في الباذنجان، ولكن بكميات أقل، فهو مهيج للجهاز الهضمي. كما يسبب القيء والتناوب بين الإسهال والإمساك، وحتى الاضطرابات العصبية. لذلك، فإن عملية الطبخ تدمر السولانين.

بعض أنواع الفطر السام

على الرغم من أن بعض أنواع الفطر سامة ولا تصلح للأكل بالتأكيد، فإن البعض الآخر يمكن تناوله بعد طهيه. وهذا هو الحال، على سبيل المثال، مع الموريل أو الغوشنة التي لم تعد تشكل أي مخاطر صحية بمجرد طهيها لمدة ربع ساعة. كما أنه يمكن تناول فطر عيش الغراب نيئًا فقط دون أن يكون سامًا.

بالنسبة للأصناف الأخرى المعروفة بأنها صالحة للأكل (فطر المحاري، شيتاكي..)، من الأفضل طهيها قليلاً للتخلص من الأغاريتين الذي تحتوي عليه.

الفاصوليا

يمكن أن تسبب الفاصوليا النيئة والخضراء والحمراء والصفراء المستهلكة اضطرابات في الجهاز الهضمي خطيرة بسبب السموم التي تحتوي عليها وهما: الفاسيولين والليكتين. عندما يتم طهيها على درجة حرارة تزيد عن 75 درجة مئوية، تصبح صالحة للأكل دون مخاطر.

البذور

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لا شك في أن البذور المنبثقة ممتازة لصحة الإنسان (البرسيم، الحلبة، القمح، العدس..) لكن، من المحتمل أن تحتوي على بكتيريا مثل السالمونيلا، الليستريا أو حتى الإشريكية القولونية. للحد من المخاطر، من الضروري اختيار بذور منبثقة طازجة، بالإضافة إلى تناولها مطبوخة.