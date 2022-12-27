الثلاثاء, ديسمبر 27, 2022
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حياتنا

4 خضروات لا تأكل نيئة لأنها تحتوي على مواد سامة

"تسبب الفاصوليا النيئة المستهلكة اضطرابات في الجهاز الهضمي.."

كتب معالي بن عمر
خضروات لا تأكل نيئة لأنها تحتوي على مواد سامة watanserb.com
خضروات لا تأكل نيئة لأنها تحتوي على مواد سامة
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وطن-على الرغم من أنه الأفضل تناول الفواكه والخضروات النيئة للاستفادة من خصائصها الغذائية، فإنه ينبغي ألا نأكل بعض الخضروات نيئة، بسبب طبيعتها السامة إلى حد ما.

وفيما يلي استعرضت مجلة “فام أكتيال” الفرنسية الخضروات النيئة التي ينبغي تجنّب نتناولها قدر الإمكان.

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تحتوي البطاطس على مادة السولانين السامة
تحتوي البطاطس على مادة السولانين السامة

البطاطس

لا يقتصر طهي البطاطس على أن تكون أفضل وأسهل عند تناولها، ولكن أيضًا للتخلص من مادة السولانين التي تحتوي عليها. هذا السم موجود أيضًا في الباذنجان، ولكن بكميات أقل، فهو مهيج للجهاز الهضمي. كما يسبب القيء والتناوب بين الإسهال والإمساك، وحتى الاضطرابات العصبية. لذلك، فإن عملية الطبخ تدمر السولانين.

بعض أنواع الفطر السام

على الرغم من أن بعض أنواع الفطر سامة ولا تصلح للأكل بالتأكيد، فإن البعض الآخر يمكن تناوله بعد طهيه. وهذا هو الحال، على سبيل المثال، مع الموريل أو الغوشنة التي لم تعد تشكل أي مخاطر صحية بمجرد طهيها لمدة ربع ساعة. كما أنه يمكن تناول فطر عيش الغراب نيئًا فقط دون أن يكون سامًا.

بالنسبة للأصناف الأخرى المعروفة بأنها صالحة للأكل (فطر المحاري، شيتاكي..)، من الأفضل طهيها قليلاً للتخلص من الأغاريتين الذي تحتوي عليه.

على الرغم من أن بعض أنواع الفطر سامة بالتأكيد، فإن البعض الآخر لا يصلح للأكل إلا عند طهيه.
على الرغم من أن بعض أنواع الفطر سامة بالتأكيد، فإن البعض الآخر لا يصلح للأكل إلا عند طهيه.

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الفاصوليا

يمكن أن تسبب الفاصوليا النيئة والخضراء والحمراء والصفراء المستهلكة اضطرابات في الجهاز الهضمي خطيرة بسبب السموم التي تحتوي عليها وهما: الفاسيولين والليكتين. عندما يتم طهيها على درجة حرارة تزيد عن 75 درجة مئوية، تصبح صالحة للأكل دون مخاطر.

 البذور

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لا شك في أن البذور المنبثقة ممتازة لصحة الإنسان (البرسيم، الحلبة، القمح، العدس..) لكن، من المحتمل أن تحتوي على بكتيريا مثل السالمونيلا، الليستريا أو حتى الإشريكية القولونية. للحد من المخاطر، من الضروري اختيار بذور منبثقة طازجة، بالإضافة إلى تناولها مطبوخة.

من الأفضل تناول الفواكه والخضروات النيئة للاستفادة من خصائصها الغذائية
من الأفضل تناول الفواكه والخضروات النيئة للاستفادة من خصائصها الغذائية

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المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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