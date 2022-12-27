موعد افتتاح بطولة خليجي 25 وجدول المباريات والقنوات الناقلة مجاناً

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وطن- أيامٌ قليلة تفصلُنا عن موعد افتتاح بطولة خليجي 25، المقرر إقامتها هذه المرة بعد غياب لسنوات طويلة داخل مدينة البصرة في العراق.

ويشارك في بطولة خليجي 25، ثمانية منتخبات على مستوى الخليج العربي، بنسختها ال25، بعد تتويج منتخب البحرين كبطل في النسخة الماضية عام 2019.

موعد افتتاح بطولة خليجي 25

وستنطلق افتتاح بطولة خليجي 25، في ال6 من شهر يناير/ كانون الثاني عام 2023، بمواجهة مثيرة وقوية بين صاحب الأرض منتخب العراق (أسود الرافدين) أمام نظيره الضيف منتخب عمان (الأحمر)، على ملعب (استاد البصرة) الدولي.

كما وتستمر فعاليات البطولة الخليجية حتى ال19 من شهر يناير/ كانون الثاني من الشهر ذاته.

جدول مباريات خليجي 25 منافسات دور المجموعات

ونضع بين يديكم متابعينا الآعزاء، جدول مباريات بطولة خليجي 25، من منافسات دور المجموعات، والتي ستكون 3 جولات، حيث سيتأهل 4 منتخبات من أصل 8 إلى دور نصف نهائي البطولة، وبعدها منتخبين إلى الدور النهائي، كما يلي:

مباريات الجولة الأولي:

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(1) منتخب العراق (المستضيف) x منتخب عمان ( الجمعة، 1/6، استاد بصرة الدولي).

(2) منتخب السعودية x منتخب اليمن ( الجمعة، 1/6، استاد البصرة الدولي).

(3) البحرين x الإمارات ( السبت، 1/7، ملعب الميناء الأولمبي).

(4) منتخب الكويت x منتخب قطر (السبت، 1/7، ملعب الميناء الأولمبي).

مباريات الجولة الثانية:

(1) منتخب عمان x منتخب اليمن ( الاثنين، 1/9، استاد البصرة الدولي).

(2) العراق x السعودية ( الاثنين، 1/9، استاد البصرة الدولي).

(3) منتخب الكويت x منتخب الإمارات (الثلاثاء، 1/10، ملعب الميناء الأولمبي).

(4) قطر x البحرين (الثلاثاء، 1/10، ملعب الميناء الأولمبي).

مباريات الجولة الثالثة:

(1) منتخب السعودية x منتخب عمان ( 1/12، ملعب الميناء الأولمبي).

(2) منتخب العراق x اليمن ( 1/12، استاد البصرة الدولي).

(3) البحرين x الكويت ( 1/13، استاد البصرة الدولي).

(4) منتخب الإمارات x منتخب قطر (1/13، ملعب الميناء الأولمبي).

كما وسيتأهل 4 منتخبات من أصل 8 منتخبات في نسخة بطولة خليجي 25، إلى دور النصف النهائي، والتي من المقرر إقامتها في ال16 من شهر يناير/ كانون الثاني القادم.

بينما ستقوم نهائي بطولة خليجي 25، على ملعب (استاد البصرة) الدولي، في ال1/19، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) والعراق.

أبرز القنوات الناقلة لبطولة خليجي 25 العراق

ومن المقرر أن تنقل كافة مباريات بطولة خليجي 25 مجاناً، على قنوات (بين سبورت) المفتوحة، والكأس القطرية المفتوحة، وعمان الرياضية، وكويت الرياضية، والرياضية السعودية وغيرها.