مواجهة مثيرة بين مواطن مصري وكامل الوزير بسبب تذاكر القطارات

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وطن – أظهر مقطع فيديو، مواجهة ملتهبة بين وزير النقل المصري كامل الوزير، وأحد المواطنين بسبب ارتفاع أسعار تذاكر القطارات.

وخلال جولة تفقدية لوزير النقل المصري كامل الوزير، اشتكى المواطن من ارتفاع الأسعار، فرد عليه الوزير – مخاطبا المواطن: “تعالى إنت بتقول إيه.. الأسعار غالية؟.. مين قالك كده.. طاب حاول تركب كده أتوبيس ولا ميكروباص”.

وأضاف – منفعلا: “يا بيه دوّر كده شوفه بكام.. إنت عارف اللي إنت بتدفعه ده 25% من التكلفة”.

جاءت هذه المواجهة أثناء جولة لوزير النقل لمحطة سكك حديد مصر، في العاصمة القاهرة.

إطلاق أولى رحلات قطارات تالجو

وخلال تلك الجولة، شهد وزير النقل، انطلاق أولى رحلات قطارات تالجو من محطة مصر برمسيس إلى محطتي سيدي جابر ومصر بالإسكندرية.

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واستقل الوزير أول رحلة للقطار الجديد الذي دخل الخدمة حديثا.

وقال وزير النقل، إن رحلات “القاهرة – أسوان” لقطار التالجو ستبدأ خلال أسبوع، موضحا أن هذا القطار سيوفر تجربة مختلفة ومميزة للركاب توفر لهم المدي الزمني للرحلة، حيث يتميز هذا القطار بمستوي عالي من النظافة والأمان ودرجه الحرارة داخله 21 درجة مئوية.

وأضاف: “نهدف توفير وسائل مواصلات جيدة وأمنة أرخص من استخدام السيارات الخاصة للركاب”، موضحا أن سعر تذكرة الدرجة الأولى لقطارات التالجو تبلغ 200 جنيه.

وبحسب موقع “المصري اليوم” فإن عربات القطار تتميز بأنها عربات مكيفة ومزودة بـ”شوارع ومكابس”، مزودة بشاشات للعرض تتضمن أفلاما وخريطة بطريق الرحلة والمحطات ودرجات الحرارة.

وتحتوى العربة الواحدة على 24 كرسي، وبين كل عربة وأخري بوابات لتسهيل الحركة، كما أن هناك عربة مخصصة لذوي الإعاقة مجهزة بكراسي ومساحات خاصة لذوي الإعاقة الحركية وغيرها بالإضافة إلي دورات مياة مجهزة لذوي الهمم، وفي تمام الساعة الثانية انطلقت أولي رحلات القطار إلي الإسكندرية.

تذاكر القطارات للأجانب.. بالدولار

في سياق متصل، أعلن الوزير صدور تعميم بتحصيل تذاكر القطارات بالدولار واليورو للأجانب، بداية من شهر يناير المقبل.

وقال الوزير، إنه سيتم منح المواطنين الأجانب فرصة حتى نهاية الشهر الحالي لبدء تطبيق القرارات الجديدة.

وأكد أن تعامل وزارة النقل بالدولار يساهم في توفير العملة الصعبة سواء من اليورو أو الدولار، ما يساهم في عدم لجوء السائح لاستبدال الدولار من السوق السوداء.

وأوضح أن وزارة النقل ستستخدم الحصيلة الأجنبية من تحصيل التذاكر في سداد قيمة التعاقدات للقطارات التي تم الاستعانة بها مؤخرا من الخارج، وأن الوزارة تسعى إلى تخفيف الأعباء المالية وخاصة في العملة الصعبة عن كاهل البنك المركزي.