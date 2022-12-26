الإثنين, ديسمبر 26, 2022
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رياضة

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي

منافسات الجولة ال17 من الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة مانشستر يونايتد ضد نوتينغهام فورست watanserb.com
تشكيلة مانشستر يونايتد ضد نوتينغهام فورست
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وطن- يستضيف ملعب (أولد ترافورد)، مباراة مانشسر يونايتد ضد نوتينغهام فورست، الثلاثاء، في منافسات الجولة ال17 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين مانشستر يونايتد ضد نوتينغهام فورست، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس الشريف ومصر.

توقيت مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينغهام فورست

ولكن بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، فستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً، كما وستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

فيما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس.

معلق مباراة مانشستر يونايتد ونوتينغهام فورست

وستذاع المباراة كالعادة بين مانشستر يونايتد ضد نوتينغهام فورست، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الجولة ال17، على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

نوتينغهام فورست
فريق نوتينغهام فورست
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كما وستنقل المباراة بين كلا الفريقين، على قناة (beIN SPORTS HD1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 11013. كما وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

وسيعلق على مجريات مباراة مانشستر يونايتد أمام نوتينغهام فورست، على قنوات (بين سبورت)، المعلق المصري علي محمد علي.

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد نوتينغهام فورست

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الهولندي إريك تين هاج، المباراة أمام الفريق الضيف نوتينغهام فورست، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

دفاع التشكيلة (الشياطين الحمر): تايرل مالاتسيا، فيكتور لينديلوف (لوك شاو)، دياغو داليوت، آرون بيساكا.

خط الوسط: كاسيميرو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز.

تدريبات فريق مانشستر يونايتد
تدريبات فريق مانشستر يونايتد

مركز الهجوم: ماركوس راشفورد، أنتوني، أنتوني مارسيال (أليخاندرو جارناتشو).

ويتواجد فريق مانشستر سيتي قبل فترة التوقف الدولي، بسبب مونديال قطر 2022، في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة.

كما وجاء الفريق المنافس نوتينغهام فورست في المركز ال18، من جدول الترتيب برصيد 13 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + صفحة مانشستر يونايتد + صفحة نوتينغهام فورست
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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