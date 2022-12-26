تشكيلة مانشستر يونايتد ضد نوتينغهام فورست في الدوري الإنجليزي

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وطن- يستضيف ملعب (أولد ترافورد)، مباراة مانشسر يونايتد ضد نوتينغهام فورست، الثلاثاء، في منافسات الجولة ال17 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين مانشستر يونايتد ضد نوتينغهام فورست، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس الشريف ومصر.

توقيت مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينغهام فورست

ولكن بتوقيت مكة المكرمة (السعودية)، فستكون عند الساعة الحادية عشرة مساءً، كما وستكون بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

يطير كالفراشة، يلدغ كالنحلة @MarcusRashford! ⚡️ لاعبنا ماركوس راشفورد كان صاحب هدف الفوز في آخر مباراة لـ #يونايتد في #الدوري_الإنجليزي على ملعب أولد ترافورد 👏 pic.twitter.com/AAN8JM6R13 — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) December 26, 2022

فيما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً، بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس.

معلق مباراة مانشستر يونايتد ونوتينغهام فورست

وستذاع المباراة كالعادة بين مانشستر يونايتد ضد نوتينغهام فورست، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الجولة ال17، على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

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كما وستنقل المباراة بين كلا الفريقين، على قناة (beIN SPORTS HD1)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 11013. كما وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

انتهى وقت الراحة وحان وقت الاستعداد لمواجهة #يونايتد_نوتنجهام 👊#يونايتد — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) December 23, 2022

وسيعلق على مجريات مباراة مانشستر يونايتد أمام نوتينغهام فورست، على قنوات (بين سبورت)، المعلق المصري علي محمد علي.

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد نوتينغهام فورست

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الهولندي إريك تين هاج، المباراة أمام الفريق الضيف نوتينغهام فورست، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

دفاع التشكيلة (الشياطين الحمر): تايرل مالاتسيا، فيكتور لينديلوف (لوك شاو)، دياغو داليوت، آرون بيساكا.

خط الوسط: كاسيميرو، كريستيان إريكسن، برونو فيرنانديز.

مركز الهجوم: ماركوس راشفورد، أنتوني، أنتوني مارسيال (أليخاندرو جارناتشو).

ويتواجد فريق مانشستر سيتي قبل فترة التوقف الدولي، بسبب مونديال قطر 2022، في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة.

كما وجاء الفريق المنافس نوتينغهام فورست في المركز ال18، من جدول الترتيب برصيد 13 نقطة حتى يومنا هذا.