الإثنين, ديسمبر 26, 2022
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رياضة

أرسنال يتربع في الصدارة .. ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين

أرسنال يُحافظ على الصدارة بعد هزيمة وست هام بالثلاثية في الجولة ال17

كتب فارس أبو شيحة
احتفال أرسنال بهدفه في شباك وست هام يونايتد watanserb.com
ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين
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وطن- يتربع فريق أرسنال على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، بعد فوزه الثمين على منافسه وست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة ال17 بعد فترة التوقف الدولي.

وافتتح الفريق الضيف وست هام يونايتد، أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال27، من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، نجح في إحرازها الجزائري سعيد بن رحمة داخل شباك المتصدر أرسنال.

مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

كما وأدرك أرسنال (المدفعجية) هدف التعادل عن طريق بوكايو ساكا في الدقيقة ال55، وعزز زميله غابرييل مارتينيلي هدف التقدم الثاني في الدقيقة ال58. ليضيف بعدها إيدي نيكيتاه الهدف الثالث في الدقيقة ال69.

أرسنال ضد وست هام يونايتد
أرسنال ضد وست هام يونايتد

مباراة ليفربول وأستون فيلا

وحقق فريق ليفربول (الريدز)، الفوز الثمين على نظيره أستون فيلا، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد بالمباراة، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

مباراة ليفربول وأستون فيلا
مباراة ليفربول وأستون فيلا

كما وسجل أهداف ليفربول في المباراة، محمد صلاح في الدقيقة ال5، وفان ديك في الدقيقة ال37. وستيفان بايتيتش في الدقيقة ال81.

تعادل توتنهام وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

وخيم التعادل الإيجابي بهدفين لكليهما بين توتنهام وبرينتفورد، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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كما وسجل أهداف توتنهام هاري كين في الدقيقة ال65 وبيير هويبيرغ في الدقيقة ال71، بينما أحرز برينتفورد الهدفين في الدقيقة ال15 عن طريق فيتالي جانليت وإيفان توني في الدقيقة ال54.

ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين

كما ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين، مع بداية منافسات الجولة ال17، على النحو الآتي:

(1) أرسنال (المدفعجية) 40 نقطة.

(2) نيوكاسل يونايتد 33 نقطة.

(3) مانشستر سيتي 32 نقطة.

(4) توتنهام 30 نقطة.

(5) مانشستر يونايتد 26 نقطة.

(6) ليفربول 25 نقطة.

(7) برايتون 24 نقطة.

(8) فولهام 22 نقطة.

(9) تشيلسي 21 نقطة.

(10) برينتفورد 20 نقطة.

هدافو الدوري الإنجليزي الممتاز

وجاء أبرز الهدافين لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مع استئناف المباريات بعد فترة التوقف الدولي بسبب مونديال كأس العالم 2022، كما يلي:

(1) إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 18 هدفاً.

(2) هاري كين (توتنهام) 13 هدفاً.

(3) إيفان توني (برينتفورد) 11 هدفاً.

(4) الكسندر ميتروفيتش (فولهام) 10 أهداف.

(5) ميغيل ألميرون (نيوكاسل يونايتد) 9 أهداف.

كما وتنتهي منافسات الجولة ال17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة حامل اللقب مانشستر سيتي أمام ليدز يونايتد، الأربعاء.

المصدروطن + صفحة أرسنال + صفحة ليفربول + صفحة الدوري الإنجليزي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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