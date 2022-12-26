أرسنال يتربع في الصدارة .. ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين

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وطن- يتربع فريق أرسنال على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، بعد فوزه الثمين على منافسه وست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة ال17 بعد فترة التوقف الدولي.

وافتتح الفريق الضيف وست هام يونايتد، أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال27، من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق، نجح في إحرازها الجزائري سعيد بن رحمة داخل شباك المتصدر أرسنال.

مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

كما وأدرك أرسنال (المدفعجية) هدف التعادل عن طريق بوكايو ساكا في الدقيقة ال55، وعزز زميله غابرييل مارتينيلي هدف التقدم الثاني في الدقيقة ال58. ليضيف بعدها إيدي نيكيتاه الهدف الثالث في الدقيقة ال69.

مباراة ليفربول وأستون فيلا

وحقق فريق ليفربول (الريدز)، الفوز الثمين على نظيره أستون فيلا، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد بالمباراة، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

كما وسجل أهداف ليفربول في المباراة، محمد صلاح في الدقيقة ال5، وفان ديك في الدقيقة ال37. وستيفان بايتيتش في الدقيقة ال81.

تعادل توتنهام وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

وخيم التعادل الإيجابي بهدفين لكليهما بين توتنهام وبرينتفورد، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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كما وسجل أهداف توتنهام هاري كين في الدقيقة ال65 وبيير هويبيرغ في الدقيقة ال71، بينما أحرز برينتفورد الهدفين في الدقيقة ال15 عن طريق فيتالي جانليت وإيفان توني في الدقيقة ال54.

ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين

كما ونرفق لكم متابعينا الأعزاء، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين، مع بداية منافسات الجولة ال17، على النحو الآتي:

(1) أرسنال (المدفعجية) 40 نقطة.

(2) نيوكاسل يونايتد 33 نقطة.

(3) مانشستر سيتي 32 نقطة.

(4) توتنهام 30 نقطة.

(5) مانشستر يونايتد 26 نقطة.

أرسنال يعود في المباراة بفوز ساحق على مطارق وستهام ويؤمن صدارته مبتعدًا عن كافة الحسابات المعقدة ويسير بخطى ثابتة نحو اللقب، ونيوكاسل مفاجأة الموسم زائر جديد على مركز الوصافة.. إليكم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 🚨🔥 pic.twitter.com/zGIgNRX8G6 — kora11.com (@kora11) December 26, 2022

(6) ليفربول 25 نقطة.

(7) برايتون 24 نقطة.

(8) فولهام 22 نقطة.

(9) تشيلسي 21 نقطة.

(10) برينتفورد 20 نقطة.

هدافو الدوري الإنجليزي الممتاز

وجاء أبرز الهدافين لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، مع استئناف المباريات بعد فترة التوقف الدولي بسبب مونديال كأس العالم 2022، كما يلي:

(1) إرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 18 هدفاً.

(2) هاري كين (توتنهام) 13 هدفاً.

(3) إيفان توني (برينتفورد) 11 هدفاً.

هاري كين وصل إلى هدفه الثاني عشر في البريميرليج هذا الموسم 🙌 يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي 🔝 هذا بدون حساب أهداف إيرلينج هالاند لأنه غير قابل للإيقاف 🤷‍♂️ pic.twitter.com/dpzdn8ZEoG — GOAL Arabia (@GoalAR) December 26, 2022

(4) الكسندر ميتروفيتش (فولهام) 10 أهداف.

(5) ميغيل ألميرون (نيوكاسل يونايتد) 9 أهداف.

كما وتنتهي منافسات الجولة ال17 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة حامل اللقب مانشستر سيتي أمام ليدز يونايتد، الأربعاء.