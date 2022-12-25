طفل سعودي ابتلع فرشاة أسنان وهكذا تم إنقاذه بالوقت المناسب (شاهد)

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وطن- في عملية غريبة ونادرة الحدوث نجح فريق طبي في مستشفى الأطفال بمكة بالمملكة العربية السعودية، في استخراج “فرشاة أسنان” من معدة طفل.

الطفل ذو الـ9 سنوات ابتلع الفرشاة أثناء تنظيف أسنانه

وكانت أسرة الطفل قد جاءت به مذعورة إلى استقبال الطوارئ في المستشفى، بعد ابتلاعه لفرشاة الأسنان الخاصة به أثناء تنظيف أسنانه.

وتمت العملية للطفل الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، عبر المنظار ودون تدخل جراحي.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، ذكر التجمع الصحي بمكة المكرمة أنه بعد عمل الفحوصات الأولية وإجراء التحاليل والأشعة لمعرفة مكان الفرشاة داخل معدة الطفل، تم تحديد العلاج المناسب.

وأثبتت صور الأشعة وجود فرشاة أسنان عالقة في المعدة وبعدها قرر الفريق الطبي المعالج إزالتها حتى لا تؤدي الى انسداد معوي.

وتمت العملية بتعاون الفريق الطبي المكون من أطباء الطوارئ والتخدير والعمليات والأطقم الفنية التمريضية.

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عملية استخراج الفرشاة من عدة الطفل ذو الـ9 سنوات، استغرقت 20 دقيقة.

كيف ابتلع فرشاة الأسنان؟

وأشاد العديد من النشطاء على مواقع التواصل في المملكة، بجهود القطاع الطبي السعودي وسرعة استجابته مع الطوارئ وإنقاذ المرضى.

فيما عبر آخرون عن استغرابهم من الأمر برمته، متسائلين: كيف يمكن لطفل أن يبتلع فرشاة أسنان حيث أنها كبيرة الحجم وليست شيء صغير يمكن ابتلاعه بهذه السهولة.

وردا على هذا السؤال أوضح أحد النشطاء، أنه ربما كان الطفل يستعمل الفرشاة الكهربائية وانفصلت رأسها فقط فابتلعها.

يمكن الفرشه الي تجي توكيب الجهاز الكهربائي طاحت من الراس وبلعها — بندر (@view050) December 25, 2022

ويشار إلى أن نظام الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، يمكن أن يصنف على أنه نظام وطني لتقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية للمواطنيين من خلال عدد من الوكالات الحكومية.

وفي الوقت الراهن يلاحظ الدور المتنامي والزيادة في المشاركة من قبل القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة.

وتخصص ميزانية ضخمة جدا للقطاع الطبي في السعودية، وهناك اهتمام كبير بالجانب الصحي للمواطنين.