الأحد, ديسمبر 25, 2022
الرئيسيةالهدهدطفل سعودي ابتلع فرشاة أسنان وهكذا تم إنقاذه بالوقت المناسب (شاهد)
الهدهد

طفل سعودي ابتلع فرشاة أسنان وهكذا تم إنقاذه بالوقت المناسب (شاهد)

نجح فريق طبي في المملكة العربية السعودية في استخراج فرشاة أسنان من معدة طفل

كتب باسل النجار
طفل سعودي ابتلع فرشاة أسنان watanserb.com
طفل سعودي ابتلع فرشاة أسنان
- Advertisement -

وطن- في عملية غريبة ونادرة الحدوث نجح فريق طبي في مستشفى الأطفال بمكة بالمملكة العربية السعودية، في استخراج “فرشاة أسنان” من معدة طفل.

الطفل ذو الـ9 سنوات ابتلع الفرشاة أثناء تنظيف أسنانه

وكانت أسرة الطفل قد جاءت به مذعورة إلى استقبال الطوارئ في المستشفى، بعد ابتلاعه لفرشاة الأسنان الخاصة به أثناء تنظيف أسنانه.

وتمت العملية للطفل الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، عبر المنظار ودون تدخل جراحي.

طفل سعودي ابتلع فرشاة أسنان
طفل سعودي ابتلع فرشاة أسنان

وبحسب وسائل إعلام سعودية، ذكر التجمع الصحي بمكة المكرمة أنه بعد عمل الفحوصات الأولية وإجراء التحاليل والأشعة لمعرفة مكان الفرشاة داخل معدة الطفل، تم تحديد العلاج المناسب.

طفل سعودي ابتلع فرشاة أسنان
طفل سعودي ابتلع فرشاة أسنان

وأثبتت صور الأشعة وجود فرشاة أسنان عالقة في المعدة وبعدها قرر الفريق الطبي المعالج إزالتها حتى لا تؤدي الى انسداد معوي.

وتمت العملية بتعاون الفريق الطبي المكون من أطباء الطوارئ والتخدير والعمليات والأطقم الفنية التمريضية.

- Advertisement -

عملية استخراج الفرشاة من عدة الطفل ذو الـ9 سنوات، استغرقت 20 دقيقة.

طفل سعودي ابتلع فرشاة أسنان
طفل سعودي ابتلع فرشاة أسنان

كيف ابتلع فرشاة الأسنان؟

وأشاد العديد من النشطاء على مواقع التواصل في المملكة، بجهود القطاع الطبي السعودي وسرعة استجابته مع الطوارئ وإنقاذ المرضى.

تهريب طفلة معارض وزوج أميرة سعودية خطفت في لبنان بمساعدة “عاهرة مغربية”(شاهد)

فيما عبر آخرون عن استغرابهم من الأمر برمته، متسائلين: كيف يمكن لطفل أن يبتلع فرشاة أسنان حيث أنها كبيرة الحجم وليست شيء صغير يمكن ابتلاعه بهذه السهولة.

وردا على هذا السؤال أوضح أحد النشطاء، أنه ربما كان الطفل يستعمل الفرشاة الكهربائية وانفصلت رأسها فقط فابتلعها.

ويشار إلى أن نظام الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية، يمكن أن يصنف على أنه نظام وطني لتقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية للمواطنيين من خلال عدد من الوكالات الحكومية.

وفي الوقت الراهن يلاحظ الدور المتنامي والزيادة في المشاركة من قبل القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة.

وتخصص ميزانية ضخمة جدا للقطاع الطبي في السعودية، وهناك اهتمام كبير بالجانب الصحي للمواطنين.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
فيديو

أمطار غزيرة وبرق ورعد على زوار بيت الله الحرام (فيديو مؤثر)

الهدهد

كاتبة سعودية بارزة تحرض الفتيات على الانحلال.. ماذا قالت؟

تقارير

التلغراف: السعودية تخطط لعملية إعدام جماعية في أعياد الميلاد.. هل بينهم العودة والقرني؟!

الهدهد

سيول جارفة في مكة.. الأمطار تغرق السعودية وخسائر لا تعوض للسكان (شاهد)

الهدهد

بعد بندر القرهدي.. جريمة جديدة مروعة تشعل السعودية (فيديو)

الهدهد

“السيسي” يوجه صفعة لـ”ابن سلمان” ويعطل اتفاق نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير

الهدهد

تركي آل الشيخ يكشف عن أكثر جمهور رياضي ضايقه مقابل”هذا الشرط”

الهدهد

تصريحات جديدة لوالد بندر القرهدي تكشف هوية القاتل وآخر لحظاته في المنزل

الهدهد

تعاطف واسع مع دعوة والد بندر القرهدي لحذف مقطع إحراقه.. ومعلومة تثير صدمة (شاهد)

الهدهد

فيديو الظهور الأخير لبندر القرهدي ووالده خرج عن صمته وكشف تفاصيل صادمة (شاهد)

رياضة

كريستيانو رونالدو يصل السعودية للتوقيع للنصر السعودي (شاهد)

الهدهد

فيديو حرق بندر القرهدي.. سعودي أحرقه صديقه حيا حتى الموت! (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ركوة - دليل العرب في تركيا.. اشترك الأن

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

التهاب الحلق..وصفات منزلية لعلاج هذا المرض في الشتاء

منها قميص مارادونا..تعرف إلى أغلى قطع تم بيعها في مزادات علنية في 2022

موقف حكومة نتنياهو من التطبيع مع السعودية.. إعلام عبري يكشف تطورات مثيرة

تشكيلة أرسنال أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

مجلس الشورى العماني يناقش تعديل قانون مقاطعة إسرائيل.. هذا ما يتضمنه

رقص هبة عبوك زوجة أشرف حكيمي في قطر على أنغام عربية يخطف الأنظار (فيديو)

حكم نهائي كأس العالم 2022 يخرج عن صمته ليرد على اتهامات جماهير فرنسا

المصرية التي احتفلت بالطبل والمزمار بحصولها على الخلع.. هل ألقي القبض عليها؟

لماذا تجبرك شركة الطيران على تغيير مقعدك حتى لو دفعت مقابل ذلك

لمستخدمي أندرويد..4 علامات تحذيرية لتجنب التطبيقات المزيفة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC