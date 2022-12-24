السبت, ديسمبر 24, 2022
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رياضة

مواجهات سهلة للريال وبرشلونة.. تفاصيل نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا 2023

نتائج قرعة منافسات دور الـ32 كأس ملك إسبانيا 2023

كتب فارس أبو شيحة
نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا 2023 لدور 32 watanserb.com
نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا 2023 لدور 32
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وطن- شهدت نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا 2023، لدور الـ32، عن مواجهات سهلة للعملاقين ريال مدريد وغريمه برشلونة، التي أجراها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الجمعة.

وأوقعت نتائج قرعة دور الـ32 كأس ملك إسبانيا، عن مباريات سهلة للثلاثي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية، أمام فريق من دوري الدرجة الثالثة، وهم: كاسيرنو وإنترسيتي وريال أوفيدو و ليناريس على الترتيب في هذا الدور.

بينما أسفرت القرعة عن مواجهة قوية في هذا الدور، بين سيلتا فيغو أمام منافسه إسبانيول، ومواجهة خيتافي أمام ليفانتي في كأس ملك إسبانيا 2023.

نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا 2023 لدور الـ32

كما جاءت نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا 2023، لدور الـ32، وفق الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على النحو الآتي:

(1) ريال مدريد (الميرينغي) x كاسيرنو.

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(2) برشلونة (البلوغرانا) x إنترسيتي.

(3) أتلتيكو مدريد x ريال أوفيدو.

(4) إيبيزا x ريال بيتيس.

(5) خيتافي x ليفانتي.

نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا لدور ال32
نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا لدور ال32

(6) إسبانيول x سيلتا فيغو.

(7) لا نوسيا x فالنسيا.

(8) لوجرونيس x ريال سوسييداد.

(9) أتلتيك بيلباو x إلدنسي.

(10) إشبيلية x ليناريس.

(11) مايوركا x بونتيفيدرا.

(12) أوساسونا x ناستيك تاراجونا.

قرعة كأس ملك إسبانيا 2023
قرعة كأس ملك إسبانيا 2023

(13) بلد الوليد x ديبورتيفو آلافيس.

(14) إلتشي x أتلتيكو سبتة.

(15) فياريال x قرطاجنة.

(16) رايو فاييكانو x سبورتنج خيخون.

مواعيد مباريات دور الـ32 كأس ملك إسبانيا 2023

ومن المقرر أن تنطلق مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا 2023 لدور الـ23، خلال الفترة ما بين 3-5 من شهر يناير/كانون الثاني العام المقبل.

المصدروطن + صفحة الاتحاد الإسباني لكرة القدم
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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