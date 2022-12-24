مواجهات سهلة للريال وبرشلونة.. تفاصيل نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا 2023

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وطن- شهدت نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا 2023، لدور الـ32، عن مواجهات سهلة للعملاقين ريال مدريد وغريمه برشلونة، التي أجراها الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الجمعة.

وأوقعت نتائج قرعة دور الـ32 كأس ملك إسبانيا، عن مباريات سهلة للثلاثي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية، أمام فريق من دوري الدرجة الثالثة، وهم: كاسيرنو وإنترسيتي وريال أوفيدو و ليناريس على الترتيب في هذا الدور.

بينما أسفرت القرعة عن مواجهة قوية في هذا الدور، بين سيلتا فيغو أمام منافسه إسبانيول، ومواجهة خيتافي أمام ليفانتي في كأس ملك إسبانيا 2023.

👑 ¡¡𝐘𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐜𝐞𝐦𝐨𝐬 𝐥𝐨𝐬 𝐝𝐮𝐞𝐥𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨́𝐱𝐢𝐦𝐚 𝐫𝐨𝐧𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐭𝐨𝐫𝐧𝐞𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐊𝐎!! 🗓️ Los encuentros tendrán lugar los días 3️⃣, 4️⃣ y 5️⃣ de enero. 🔗 https://t.co/TTBehfHTQH#LaCopaMola #CopaDelRey pic.twitter.com/E3PeSWf09G — RFEF (@rfef) December 23, 2022

نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا 2023 لدور الـ32

كما جاءت نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا 2023، لدور الـ32، وفق الاتحاد الإسباني لكرة القدم، على النحو الآتي:

(1) ريال مدريد (الميرينغي) x كاسيرنو.

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(2) برشلونة (البلوغرانا) x إنترسيتي.

(3) أتلتيكو مدريد x ريال أوفيدو.

(4) إيبيزا x ريال بيتيس.

(5) خيتافي x ليفانتي.

(6) إسبانيول x سيلتا فيغو.

(7) لا نوسيا x فالنسيا.

(8) لوجرونيس x ريال سوسييداد.

(9) أتلتيك بيلباو x إلدنسي.

(10) إشبيلية x ليناريس.

(11) مايوركا x بونتيفيدرا.

(12) أوساسونا x ناستيك تاراجونا.

(13) بلد الوليد x ديبورتيفو آلافيس.

(14) إلتشي x أتلتيكو سبتة.

(15) فياريال x قرطاجنة.

(16) رايو فاييكانو x سبورتنج خيخون.

رسميًا 🚨 أبرز مباريات قرعة دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا 🇪🇸#365Scores pic.twitter.com/dS3UtwsCMi — 365Scores Arabic (@365scoresarabic) December 23, 2022

مواعيد مباريات دور الـ32 كأس ملك إسبانيا 2023

ومن المقرر أن تنطلق مباريات بطولة كأس ملك إسبانيا 2023 لدور الـ23، خلال الفترة ما بين 3-5 من شهر يناير/كانون الثاني العام المقبل.