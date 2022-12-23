ميسي يتأثر بقصة إذاعية عن حياته ويرسل مقطعاً صوتياً أبكى فيه الجميع (شاهد)

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وطن– في آخر بث لبرنامج ” Perros de la Calle” الذي يذاع على (Urbana Play 104.3 FM) الأرجتينية، عاش المذيع آندي كوسنيتزوف لحظة عاطفية مؤثرة عندما نشر مقطعا صوتيا أرسله إليه نجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر “واتساب”، قدم له فيها الشكر على الحب والرعاية التي قدمها بشأنه خلال البرنامج.

ووفقا لما نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإنه في خضم الاحتفالات بالفوز بكأس العالم ، قرأ الكاتب هيرنان كاسكياري عبر برنامج “كوسنيتزوف” على الهواء عرضًا أوليًا لقصة “حقيبة ليونيل” التي ستنشر قريبًا في مجلة “أورساي”.

وفي القصة تم سرد عدة حلقات من حياة ليونيل ميسي، تضمنت حياته المثيرة في الصغر كأحد أبناء الطبقة الدنيا في المجتمع وانضمامه لنادي برشلونة الإسباني إلى لحظة انسحابه من المنتخب الوطني في عام 2016 .

وبحسب الصحيفة، فإن “كاسكياري” نفسه ، الذي عاش في برشلونة في ذلك الوقت ، تأثر جدا عندما سرد جزءا من القصة، خاصة في الجزء الذي يتحدث عن جحود العديد من الأرجنتينيين لميسي، وما تعرض له من إهانات وشكوك من قبل المجتمع الذي لا يمكن أن يفهم من الجانب الآخر من المحيط الأطلسي التضحيات التي قدمها حامل الرقم'”10″ من أجل المنتخب الوطني.

دور إنزو فرنانديز في إعادة “ميسي” للعب في المنتخب

وتشير القصة إلى أخلاق “ميسي” الذي لم يرغب في التخلي عن هذه الرسالة أو إيصالها للعالم ، بل وأكثر من ذلك بعد قراءة الرسالة من صبي كان يبلغ من العمر 15 عامًا، والذي تم إعلانه بطلاً للعالم جنبًا إلى جنب مع ليونيل ميسي أخيرًا، وهو إنزو فرنانديز الذي طلب من معبوده العودة إلى المنتخب الوطني والقيام بذلك من أجل المتعة.

“ميسي” يرسل مقطعا صوتيا للبرنامج

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وكشفت الصحيفة، إن سحر شبكات التواصل الاجتماعي جعل القصة تصل إلى ليونيل ميسي ويستمع إليها مع زوجته أنتونيلا روكوزو في وجبة الإفطار، حيث انهمر كلاهما في البكاء.

ولم يتردد ليونيل ميسي في إرسال مقطع صوتي مخلص وشخصي للغاية، معترفًا بأنهم بكوا بسماع القصة، وهو ما تسبب بدوره في البكاء من كل من مقدم البرنامج والكاتب على الهواء.