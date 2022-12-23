الجمعة, ديسمبر 23, 2022
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“غرام جديد” .. مفاجأة غير متوقعة عن مبابي وصديقته المتحولة جنسياً (شاهد)

وفق التقارير فإن كيليان مبابي انفصل عن صديقته المتحولة جنسياً اينيس راو، وبدأ بمواعدة عارضة أزياء بلجيكية

كتب شيراز ماضي
مبابي وصديقته المتحولة جنسياً watanserb.com
مبابي وصديقته المتحولة جنسياً
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وطن – تحدثت تقارير إعلامية، عن أن نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، انفصل عن صديقته المتحولة جنسياً اينيس راو، وبدأ بمواعدة عارضة الأزياء البلجيكية “ستيفاني روز بيرترام”، البالغة من العمر (28 عامًا).

ووفقاً لما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية، وترجمته وطن، فإنّ عارضة الأزياء البلجيكية “ستيفاني روز بيرترام“، كان لديها علاقة وصديقة لأحد لاعبي باريس سان جيرمان في الماضي، وهو “جريجوري فان دير ويل” خلال فترة وجوده في باريس.

 

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وفقًا للتقارير، تم تأكيد علاقتهما الجديدة من خلال الصور التي رفعها المصمم “إيلي مزراحي” على Instagram.

في الصور، يمكن رؤية العارضة البلجيكية وهي تدعم مبابي في المونديال. كما كانت في قطر، بالإضافة إلى تكريس بعض الرسائل له، لذلك يُفترض أنهما الآن يتواعدان.

 

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انفصال مبابي عن المتحولة جنسيا إينبس راو 

يأتي هذا التطور بعد أن كان من المفترض أن يعود مبابي لمواعدة إينيس راو، وهي عارضة أزياء تبلغ من العمر 32 عامًا.

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لكنّ المفاجئأة أن كيليان توقف عن متابعة “راو” على Instagram، لذلك من المفترض أن تكون هذه العلاقة قد انتهت تمامًا.

 

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مبابي يعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان

في حين أن كل ما سبق لا يزال غير مؤكد من قبل اللاعب، فمن المعروف أن المهاجم كيليان مبابي عاد إلى باريس والتحق بتدريب ناديه باريس سان جيرمان في وقت مبكر عما كان عليه.

بعد خسارته نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين، على الرغم من تسجيله ثلاثة أهداف بالإضافة إلى ركلة جزاء في ركلات الترجيح، يتطلع مبابي إلى الحصول على موسم جيد مع ناديه باريس سان جيرمان، والفوز أخيرًا بدوري أبطال أوروبا.

 

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ونال مبابي جائزة الحذاء الذهبي بعد تسجيله لـ8 أهداف في كأس العالم بقطر.

المصدرماركا - مواقع التواصل الاجتماعيّ - وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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