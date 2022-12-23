“غرام جديد” .. مفاجأة غير متوقعة عن مبابي وصديقته المتحولة جنسياً (شاهد)

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وطن – تحدثت تقارير إعلامية، عن أن نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، انفصل عن صديقته المتحولة جنسياً اينيس راو، وبدأ بمواعدة عارضة الأزياء البلجيكية “ستيفاني روز بيرترام”، البالغة من العمر (28 عامًا).

ووفقاً لما نقلته صحيفة “ماركا” الإسبانية، وترجمته وطن، فإنّ عارضة الأزياء البلجيكية “ستيفاني روز بيرترام“، كان لديها علاقة وصديقة لأحد لاعبي باريس سان جيرمان في الماضي، وهو “جريجوري فان دير ويل” خلال فترة وجوده في باريس.

View this post on Instagram A post shared by Rose Bertram (@rose_bertram)

وفقًا للتقارير، تم تأكيد علاقتهما الجديدة من خلال الصور التي رفعها المصمم “إيلي مزراحي” على Instagram.

في الصور، يمكن رؤية العارضة البلجيكية وهي تدعم مبابي في المونديال. كما كانت في قطر، بالإضافة إلى تكريس بعض الرسائل له، لذلك يُفترض أنهما الآن يتواعدان.

View this post on Instagram A post shared by Rose Bertram (@rose_bertram)

انفصال مبابي عن المتحولة جنسيا إينبس راو

يأتي هذا التطور بعد أن كان من المفترض أن يعود مبابي لمواعدة إينيس راو، وهي عارضة أزياء تبلغ من العمر 32 عامًا.

El futbolista #KylianMbappe y la mujer transgénero #InesRau fueron vistos en el Festival de Cannes, y posteriormente abrazándoselo en un yate mientras disfrutaban de la tarde juntos, levantando rumores de una posible relación. QUE viva el amors !! ♥️ pic.twitter.com/ziu39u7n8u — JUANGABRIELA💅🏼JACKSON (@YoZhoy) September 22, 2022

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لكنّ المفاجئأة أن كيليان توقف عن متابعة “راو” على Instagram، لذلك من المفترض أن تكون هذه العلاقة قد انتهت تمامًا.

View this post on Instagram A post shared by INES RAU (@supa_ines)

مبابي يعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان

في حين أن كل ما سبق لا يزال غير مؤكد من قبل اللاعب، فمن المعروف أن المهاجم كيليان مبابي عاد إلى باريس والتحق بتدريب ناديه باريس سان جيرمان في وقت مبكر عما كان عليه.

كيليان مبابي عاد مباشرة لمركز تداريب باريس سان جيرمان بدون أن يستفيد من العطلة الممنوحة له pic.twitter.com/pNsb4j74RE — Youssef (@MlyYousef) December 21, 2022

بعد خسارته نهائي كأس العالم 2022 أمام الأرجنتين، على الرغم من تسجيله ثلاثة أهداف بالإضافة إلى ركلة جزاء في ركلات الترجيح، يتطلع مبابي إلى الحصول على موسم جيد مع ناديه باريس سان جيرمان، والفوز أخيرًا بدوري أبطال أوروبا.

View this post on Instagram A post shared by Kylian Mbappé (@k.mbappe)

ونال مبابي جائزة الحذاء الذهبي بعد تسجيله لـ8 أهداف في كأس العالم بقطر.