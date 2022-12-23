صيني ينتحل صفة كولونيل في الجيش لمدة أربع سنوات..والسبب لا يُصدق!

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وطن– ألقت الشرطة الصينية القبض على رجل كان ينتحل صفة كولونيل كبير في الجيش الصيني لمدة 4 سنوات. وبعد التحقيقات، اعترف الرجل بما نسب إليه مبرراََ ذلك برغبته في كسب ود وإعجاب النساء.

وإكتشفت السطات أمر الرجل الذي يحمل اسم “Zhu”، بعدما حضر لاختبار فيروس كورونا في منشأة طبية في Ao Township مرتديًا زيًا رسميًا عليه جميع شارات الرتبة. حتى إنه كان يحمل وثائق مزورة تثبت رتبته.

ولكن عندما قام الموظفون بالبحث عن اسمه في قاعدة بيانات، لم يجدوا أي شخص يحمل لقبه في الجيش الصيني، لذلك اتصلوا بالشرطة.

اشترى زيه العسكري ووثائق هويته من الإنترنت

أثناء استجوابه، لم تكن الشرطة مقتنعة بإيجاباته، لذلك تم نقله إلى مركز شرطة Ao Township لإجراء مزيد من التحقيق.

وبعد أن حاصرته الشرطة بالأسئلة، اعترف الرجل أنه ليس كولونيلًا، وأنه اشترى زيه العسكري ووثائق هويته من الإنترنت، بحسب ما أورده تقرير من موقع “Oddity Central“.

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كما اعترف الرجل للشرطة بأنه كان يحلم دائمًا بالحصول على مكانة مرموقة ومحترمة في الجيش الصيني، ويرجع ذلك في الغالب إلى أن النساء بدت وكأنهن منجذبات إلى الضباط، لذلك عندما وجد زيًا عقيدًا واقعيًا على الإنترنت في عام 2018، قرر أن يبدأ حياة جديدة كضابط في الجيش.

عواقب في إنتظاره

وبإمتلاكه بطاقة هوية مزورة، قال الرجل أن النساء انجذبت إليه تمامًا كما كان يحلم، كما فتحت له هذه “الوظيفة” أبواب أخرى في المجتمع الصيني، لذلك قرر التمسك بها لأكثر من أربع سنوات.