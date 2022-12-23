الجمعة, ديسمبر 23, 2022
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صيني ينتحل صفة كولونيل في الجيش لمدة أربع سنوات..والسبب لا يُصدق!

اعترف بما نسب إليه مبرراََ ذلك برغبته في كسب ود وإعجاب النساء

كتب ايمان الباجي
صيني ينتحل صفة كولونيل في الجيش لمدة أربع سنوات..والسبب لا يُصدق! watanserb.com
صيني ينتحل صفة كولونيل في الجيش لمدة أربع سنوات
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وطنألقت الشرطة الصينية القبض على رجل كان ينتحل صفة كولونيل كبير في الجيش الصيني لمدة 4 سنوات. وبعد التحقيقات، اعترف الرجل بما نسب إليه مبرراََ ذلك برغبته في كسب ود وإعجاب النساء.

وإكتشفت السطات أمر الرجل الذي يحمل اسم “Zhu”، بعدما حضر لاختبار فيروس كورونا في منشأة طبية في Ao Township مرتديًا زيًا رسميًا عليه جميع شارات الرتبة. حتى إنه كان يحمل وثائق مزورة تثبت رتبته.

ولكن عندما قام الموظفون بالبحث عن اسمه في قاعدة بيانات، لم يجدوا أي شخص يحمل لقبه في الجيش الصيني، لذلك اتصلوا بالشرطة.

اشترى زيه العسكري ووثائق هويته من الإنترنت

أثناء استجوابه، لم تكن الشرطة مقتنعة بإيجاباته، لذلك تم نقله إلى مركز شرطة Ao Township لإجراء مزيد من التحقيق.

وبعد أن حاصرته الشرطة بالأسئلة، اعترف الرجل أنه ليس كولونيلًا، وأنه اشترى زيه العسكري ووثائق هويته من  الإنترنت، بحسب ما أورده تقرير من موقع “Oddity Central“.

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كما اعترف الرجل للشرطة بأنه كان يحلم دائمًا بالحصول على مكانة مرموقة ومحترمة في الجيش الصيني، ويرجع ذلك في الغالب إلى أن النساء بدت وكأنهن منجذبات إلى الضباط، لذلك عندما وجد زيًا عقيدًا واقعيًا على الإنترنت في عام 2018، قرر أن يبدأ حياة جديدة كضابط في الجيش.

عواقب في إنتظاره

وبإمتلاكه بطاقة هوية مزورة، قال الرجل أن النساء انجذبت إليه تمامًا كما كان يحلم، كما فتحت له هذه “الوظيفة” أبواب أخرى في المجتمع الصيني، لذلك قرر التمسك بها لأكثر من أربع سنوات.

ويواجه الرجل الآن عواقب وخيمة، حيث يعتبر انتحال شخصية أفراد الجيش جريمة خطيرة للغاية.
المصدرموقع أوديتي سنترال، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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