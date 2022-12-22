الخميس, ديسمبر 22, 2022
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مشهورة برازيلية ترتجف بسبب تصرف صادم لرجل يريد أن يرى ما تحت ملابسها (فيديو)

تقول آنا كلارا إنه تم تنبيهها إلى تصرفات الرجل من قبل مضيفة طيران

كتب رفيف عبدالله
مشهورة برازيلية ترتجف على الطائرة بسبب تصرف صادم لرجل يريد أن يرى ما تحت ملابسها (فيديو) watanserb.com
آنا كلارا ريوس
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وطن– شاركت إحدى مشاهير البرازيل، في مجال اللياقة البدنية مقطع فيديو وهي تواجه رجلاً على متن طائرة بعد أن ادعت أنه “التقط صوراً” لها أثناء نومها.

مضيفة طيران نبهتها

انتقلت آنا كلارا ريوس إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة الحادث في أواخر الأسبوع الماضي.  حيث شاركت مقطعًا على “انستجرام” مع 641 ألف متابع بحسب “ديلي ميل”.

حدثت الواقعة عندما كانت المؤثرة متجهة إلى بيلو هوريزونتي ، البرازيل ، من مهمة عمل في ساو باولو مساء يوم 14 ديسمبر.

قالت مؤثرة اللياقة إنها أعطت إفادة للشرطة وتم نقل الرجل إلى المحطة لكن لم يتم القبض عليه
وصفت آنا كيف أخبرتهم الرجل أنه من الخطأ انتهاك خصوصيتها وطلبت منه أن يفكر في شعوره إذا فعل شخص ما نفس الشيء مع إحدى قريباته.

في مقطع تم تصويره على متن الطائرة ، صورت آنا كلارا نفسها قائلة: “أنا أرتجف من الغضب. هذا الرجل المحترم هنا كان يلتقط صوري بينما كنت نائمة. كان عليهم إخباري لتحريكي”.

تقول آنا كلارا إنه تم تنبيهها إلى تصرفات الرجل من قبل مضيفة طيران.

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وأضافت: “رد فعلي الأول أنني أخبرت المضيفة أنني مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي. لا بد أنه يعرفني لذلك قام بتصويري”.

انتقلت آنا كلارا ريوس إلى انستجرام لمشاركة الحادث مع 641 ألف متابع
الصورة التي أعطتها آنا كلارا ريوس للشرطة لصورة لها على هاتف الرجل ، والتي يبدو أنه أرسلها إلى شخص ما على واتساب
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وتابعت: “لكنها قالت لي، لا أعتقد أن هذا كل شيء. بينما كنتي نائمة ، كان يقوم بالتكبير ويحاول رؤية ما كان تحت ملابسك”.

قررت آنا مواجهة الرجل وطالبت بإزالة الصور من هاتفه. واكتشفت أنه أرسلها إلى صديق على “واتساب”.

تم القبض عليه

وأوضحت: “شعرت بالضعف الشديد وعدم الأمان ، لذلك أخبرت المضيفة أنني سأواجهه لأنني أردت منه حذف الصور من هاتفه المحمول. ذهبت إليه وأنا أشعر أن خصوصيتي قد تم اقتحامها ، وقلت إن هذا لم يكن صحيحًا ، ويمكنني أن أكون والدته أو أخته أو ابنته”.

مشهورة برازيلية
الرجل الذي واجهته الشرطة بعد أن لاحظه طاقم الطائرة أنه يلتقط صوراً لراكبة نائمة ويحاول التكبير لرؤية ما كان تحت ثوبها
مشهورة برازيلية
الراكب الذي زُعم أنه التقط صوراً لآنا على هاتفه بينما كانت نائمة

بعد الحادث ، قالت المؤثرة على إنستغرام إن ضباط الشرطة الفيدرالية كانوا ينتظرون مرافقة الرجل من الطائرة في مطار بيلو هوريزونتي الدولي.

مشهورة برازيلية
آنا كلارا ريوس ، وهي مؤثرة في مجال اللياقة البدنية ، اعتقدت في البداية أن الرجل كان يلتقط صورًا لها لأنه تعرف عليها من وسائل التواصل الاجتماعي
مشهورة برازيلية
قررت المؤثرة مواجهة الرجل لانتهاك خصوصيتها ، وقالت إن الحادث برمته جعلها تشعر بـ “الضعف”.

في المقطع ، يمكن رؤية الضابط يتحدث إلى الرجل ، قبل أن يظهر لاحقًا أثناء إلقاء القبض عليه من الطائرة بينما يصفق الركاب.

أدلت آنا، التي تعتبر عشيقة البرازيلي إنالدينيو الشهير ، بأقوالها للشرطة.

وتقول إن الرجل نُقل إلى مركز شرطة قريب للإدلاء بإفادته ، لكن لم يتم القبض عليه.

المصدرديلي ميل - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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