مشهورة برازيلية ترتجف بسبب تصرف صادم لرجل يريد أن يرى ما تحت ملابسها (فيديو)

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وطن– شاركت إحدى مشاهير البرازيل، في مجال اللياقة البدنية مقطع فيديو وهي تواجه رجلاً على متن طائرة بعد أن ادعت أنه “التقط صوراً” لها أثناء نومها.

مضيفة طيران نبهتها

انتقلت آنا كلارا ريوس إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة الحادث في أواخر الأسبوع الماضي. حيث شاركت مقطعًا على “انستجرام” مع 641 ألف متابع بحسب “ديلي ميل”.

حدثت الواقعة عندما كانت المؤثرة متجهة إلى بيلو هوريزونتي ، البرازيل ، من مهمة عمل في ساو باولو مساء يوم 14 ديسمبر.

في مقطع تم تصويره على متن الطائرة ، صورت آنا كلارا نفسها قائلة: “أنا أرتجف من الغضب. هذا الرجل المحترم هنا كان يلتقط صوري بينما كنت نائمة. كان عليهم إخباري لتحريكي”.

تقول آنا كلارا إنه تم تنبيهها إلى تصرفات الرجل من قبل مضيفة طيران.

حُسن نية

وأضافت: “رد فعلي الأول أنني أخبرت المضيفة أنني مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي. لا بد أنه يعرفني لذلك قام بتصويري”.

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وتابعت: “لكنها قالت لي، لا أعتقد أن هذا كل شيء. بينما كنتي نائمة ، كان يقوم بالتكبير ويحاول رؤية ما كان تحت ملابسك”.

قررت آنا مواجهة الرجل وطالبت بإزالة الصور من هاتفه. واكتشفت أنه أرسلها إلى صديق على “واتساب”.

تم القبض عليه

وأوضحت: “شعرت بالضعف الشديد وعدم الأمان ، لذلك أخبرت المضيفة أنني سأواجهه لأنني أردت منه حذف الصور من هاتفه المحمول. ذهبت إليه وأنا أشعر أن خصوصيتي قد تم اقتحامها ، وقلت إن هذا لم يكن صحيحًا ، ويمكنني أن أكون والدته أو أخته أو ابنته”.

بعد الحادث ، قالت المؤثرة على إنستغرام إن ضباط الشرطة الفيدرالية كانوا ينتظرون مرافقة الرجل من الطائرة في مطار بيلو هوريزونتي الدولي.

في المقطع ، يمكن رؤية الضابط يتحدث إلى الرجل ، قبل أن يظهر لاحقًا أثناء إلقاء القبض عليه من الطائرة بينما يصفق الركاب.

أدلت آنا، التي تعتبر عشيقة البرازيلي إنالدينيو الشهير ، بأقوالها للشرطة.

وتقول إن الرجل نُقل إلى مركز شرطة قريب للإدلاء بإفادته ، لكن لم يتم القبض عليه.