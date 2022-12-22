صور عز الدين أوناحي مع حراس أمن تتسبب في أزمة كبيرة له وجدل

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وطن – وسط احتفالات لاعبي المنتخب المغربي مع عائلاتهم بالمردود التاريخي الذي قدموه في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، راجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب أخبار مفادها تعرض اللاعب “عز الدين أوناحي” لحادث سير مباشرة بعد عودته من الاستقبال الملكي الذي قوبل به رفقة زملائه في العاصمة الرباط لحظة عودتهم من الدوحة، الثلاثاء.

هل تعرض عز الدين أوناحي لحادث سير؟

والحقيقة أنه لا صحة لهذه الأخبار التي راجت عبر مواقع التواصل في المغرب، ولم يتعرض اللاعب المغربي عز الدين أوناحي لأي حادث سير، وخرج بنفسه يدحض هذه الإشاعات.

ونفى لاعب وسط المنتخب المغربي عز الدين أوناحي، تعرضه لحادث سير، بعد الاستقبال الملكي بالعاصمة الرباط، رفقة بعثة المنتخب المغربي.

وظهر اللاعب الدولي عز الدين أوناحي، في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يوضح تفاصيل الإشاعة التي انتشرت بشكل فيروسي في الممكلة المغربية.

وقال أوناحي إن “كل ما يروج مجرد إشاعة”، مشيرا أنه “أثناء التقاطه صورا تذكارية مع حراس الأمن بعد عشاء مع أصدقائه بأحد المطاعم، نسي أن يوقف سيارته فاصطدمت مع الحائط مما تسبب في تضرر أحد أجزائها”.

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وزاد من انتشار إشاعة تعرض اللاعب المغربي عز الدين أوناحي لحادث سير، أن قامت بعض الصفحات التي يتابعها كثير من المغاربة، بنشر الخبر.

استقبال تاريخي لأسود الأطلس في الرباط

وكان لاعبو المنتخب المغربي قدموا أداءا كرويا مشرفا في قطر خلال بطولة كأس العالم 2022.

وتمكن أسود الأطلس لأول مرة في تاريخ كرة القدم الأفريقية والعربية على السواء، من بلوغ المربع الذهبي في بطولة كأس العالم.

وهو إنجاز تاريخي أثار إعجاب وفخر كل العرب والأفارقة، وقرر القصر الملكي في المغرب تكريمهم لأجله.

حيث استقبل أسود الأطلس لحظة وصولهم إلى مطار الرباط-سلا في المغرب قادمين من الدوحة، استقبالا ملكيا حضر خلاله مئات الآلاف من المشجعين من أجل تقديم الشكر للأسود على مجهودهم الكبير طيلة البطولة.

وبعد مسير طويل بلغ كيلومترات في شوراع الرباط جاب فيه أسود الأطلس على متن حافلة مكشوفة شوراع الرباط، محفوفين بأصوات المغاربة وأهازيج الآلاف من المشجعين، استقبل الملك محمد السادس لاعبي المنتخب.

حيث وشحهم الملك محمد السادس بأوسمة ملكية سامية، وأعد على شرفهم مأدبة عشاء ملكية.

وعلق أوناحي وقتها على اللقاء بالملك قائلا إنه ”شرف وفخر لي أن أقابل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والعائلة الملكية، وأن أستلم منه هذا الوسام الذي سيميز مسيرتي الكروية إلى الأبد”.

وتابع: “شكرا للجماهير المغربية داخل وخارج أرض الوطن على دعمها ومساندتها لنا. شكرا لكم على الاستقبال الجماهيري المهيب.. الله يطول لينا فعمر سيدنا وديما مغرب”.

ويلعب عز الدين أوناحي في خطة وسط ميدان هجومي في نادي آنجي الفرنسي، ويرى مراقبون أن انتقاله إلى أحد الأندية الكبار في القارة العجوز هو مسألة وقت لا أكثر.

يأتي ذلك خاصة بينما كشفت تقارير إعلامية عن عزم أندية كبيرة، أبرزها برشلونة الإسباني، عزمه على التوقيع مع المغربي عز الدين أوناحي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.