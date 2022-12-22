الخميس, ديسمبر 22, 2022
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صور عز الدين أوناحي مع حراس أمن تتسبب في أزمة كبيرة له وجدل

أشارت صفحات مغربية إلى تعرض المغربي عز الدين أوناحي لحادث سير بعد عودته من مراسم الاستقبال في الرباط

كتب فهمي الورغمي
حادث سير عز الدين اوناحي watanserb.com
لاعب المنتخب المغربي عز الدين اوناحي
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وطن – وسط احتفالات لاعبي المنتخب المغربي مع عائلاتهم بالمردود التاريخي الذي قدموه في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، راجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب أخبار مفادها تعرض اللاعب “عز الدين أوناحي” لحادث سير مباشرة بعد عودته من الاستقبال الملكي الذي قوبل به رفقة زملائه في العاصمة الرباط لحظة عودتهم من الدوحة، الثلاثاء.

هل تعرض عز الدين أوناحي لحادث سير؟

والحقيقة أنه لا صحة لهذه الأخبار التي راجت عبر مواقع التواصل في المغرب، ولم يتعرض اللاعب المغربي عز الدين أوناحي لأي حادث سير، وخرج بنفسه يدحض هذه الإشاعات.

ونفى لاعب وسط المنتخب المغربي عز الدين أوناحي، تعرضه لحادث سير، بعد الاستقبال الملكي بالعاصمة الرباط، رفقة بعثة المنتخب المغربي.

وظهر اللاعب الدولي عز الدين أوناحي، في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يوضح تفاصيل الإشاعة التي انتشرت بشكل فيروسي في الممكلة المغربية.

وقال أوناحي إن “كل ما يروج مجرد إشاعة”، مشيرا أنه “أثناء التقاطه صورا تذكارية مع حراس الأمن بعد عشاء مع أصدقائه بأحد المطاعم، نسي أن يوقف سيارته فاصطدمت مع الحائط مما تسبب في تضرر أحد أجزائها”.

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وزاد من انتشار إشاعة تعرض اللاعب المغربي عز الدين أوناحي لحادث سير، أن قامت بعض الصفحات التي يتابعها كثير من المغاربة، بنشر الخبر.

استقبال تاريخي لأسود الأطلس في الرباط

وكان لاعبو المنتخب المغربي قدموا أداءا كرويا مشرفا في قطر خلال بطولة كأس العالم 2022.

وتمكن أسود الأطلس لأول مرة في تاريخ كرة القدم الأفريقية والعربية على السواء، من بلوغ المربع الذهبي في بطولة كأس العالم.

وهو إنجاز تاريخي أثار إعجاب وفخر كل العرب والأفارقة، وقرر القصر الملكي في المغرب تكريمهم لأجله.

حيث استقبل أسود الأطلس لحظة وصولهم إلى مطار الرباط-سلا في المغرب قادمين من الدوحة، استقبالا ملكيا حضر خلاله مئات الآلاف من المشجعين من أجل تقديم الشكر للأسود على مجهودهم الكبير طيلة البطولة.

استقبال المنتخب المغربي في المغرب

وبعد مسير طويل بلغ كيلومترات في شوراع الرباط جاب فيه أسود الأطلس على متن حافلة مكشوفة شوراع الرباط، محفوفين بأصوات المغاربة وأهازيج الآلاف من المشجعين، استقبل الملك محمد السادس لاعبي المنتخب.

حيث وشحهم الملك محمد السادس بأوسمة ملكية سامية، وأعد على شرفهم مأدبة عشاء ملكية.

وعلق أوناحي وقتها على اللقاء بالملك قائلا إنه ”شرف وفخر لي أن أقابل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والعائلة الملكية، وأن أستلم منه هذا الوسام الذي سيميز مسيرتي الكروية إلى الأبد”.

وتابع: “شكرا للجماهير المغربية داخل وخارج أرض الوطن على دعمها ومساندتها لنا. شكرا لكم على الاستقبال الجماهيري المهيب.. الله يطول لينا فعمر سيدنا وديما مغرب”.

ويلعب عز الدين أوناحي في خطة وسط ميدان هجومي في نادي آنجي الفرنسي، ويرى مراقبون أن انتقاله إلى أحد الأندية الكبار في القارة العجوز هو مسألة وقت لا أكثر.

يأتي ذلك خاصة بينما كشفت تقارير إعلامية عن عزم أندية كبيرة، أبرزها برشلونة الإسباني، عزمه على التوقيع مع المغربي عز الدين أوناحي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

المصدروطن - رصد تويتر
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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