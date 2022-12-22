الخميس, ديسمبر 22, 2022
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أشرف حكيمي يحتفل بطريقته الخاصة مع والدته بإنجاز أسود الأطلس(شاهد)

أمسك بيديها وراقصها وسط الحضور

كتب خالد الأحمد
أشرف حكيمي watanserb.com
أشرف حكيمي
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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب المنتخب المغربي “أشرف حكيمي” وهو يحتفل مع والدته بحصول المنتخب على المركز الرابع في كأس العالم بقطر 2022

وبدا حكيمي في الفيديو المتداول وهو يمسك بيدي والدته التي ظهرت بالزي التقليدي المغربي ويراقصها وسط عدد من الحضور قبل أن يعانقها وسط زغاريد بعض الحاضرات

والدة حكيمي على مدرجات قطر

وطوال فترة مونديال قطر حرصت والدة أشرف حكيمي على حضور مباريات المنتخب المغربي وعقب كل فوز للمنتخب كان حكيمي يصعد إلى المدرجات ويقبل رأس والدته في مقاطع فديو اثارت تفاعل الملايين لتتحول والدته إلى أيقونة من ايقونات لسعادة ملايين المغاربة.

خلع قميصه وقدمه لوالدته

ورصدت عدسات الكاميرات لقطة طريفة للمدافع المغربي أشرف حكيمي بعد الفوز المفاجئ على منتخب بلجيكا (2-0) اليوم الأحد، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لمونديال قطر وهو يخلع قميصه وتساعده والدته على ذلك ومن ثم تقبله

كما انتشرت صورة لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي على المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي العالمية، وهو يحتضن والدته وتقبله وتتحدث اليه عقب اقصاء اسبانيا وتأهل منتخب المغرب لأول مرة في تاريخه الى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم.

حياة فقيرة

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وبحسب معلومات لموقع أربيان بيزنس عاشت “سعيدة” والدة حكيمي حياة فقيرة في مدينة “القصر الكبير” في شمال المغرب، ومن ثم قررت وزوجها الهجرة إلى إسبانيا قبل سنوات طويلة، اضطرت للعمل كمدبرة منزل في إسبانيا للتغلب على ظروف الحياة الصعبة

ومع بزوغ موهبة ابنها أشرف والذي ولدته في حي شعبي في ضواحي إسبانيا عام 1998 واصلت العمل لدعم ابنها الموهوب كرويا

وعاش حكيمي طفولته في ضواحي إسبانيا، وكانت أمه تخشى عليه من الانحراف أو الإدمان والتأثر بالوسط الاجتماعي الغربي، وبحسب المصدر ذاته حفظ أشرف حكيمي الجميل لأمه وبقي بارا لها، وظهر ذلك عندما فضل الانضمام للمنتخب المغربي رغم ولادته ونشأته في إسبانيا، حيث قال إن والديه يقفان وراء هذا الاختيار، بسبب الانتماء والجذور، وأنه يشعر براحة نفسية أكثر عندما يلعب مع “أسود الأطلس.

وكانت والدة حكيمي كشفت لوسائل إعلام مغربية مطلع العام الجاري، عن طلب كان يلح عليه لتنفيذه كل مرة، خاصة قبل الخوض بلعب اي مباراة.

وقالت والدة أشرف: “في كل مرة يتصل بي أشرف من الكاميرون خلال كأس أمم إفريقيا، يطلب مني أن أدعو له وللمنتخب بالتوفيق والنجاح” مضيفة أن حلمه أن يسعد الجماهير المغربية ويجعلها فخورة”

أمهات اللاعبين في القصر

وأعلن الديوان الملكي في المغرب، ليلة الثلاثاء الماضي أن العاهل المغربي الملك محمد السادس استقبل، مرفوقا بولي العهد الأمير الحسن، والأمير رشيد، في قاعة العرش في القصر الملكي في العاصمة الرباط، أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد أدائهم المتميز في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وأضاف الديوان الملكي في بيانه أن الاستقبال الذي خصصه العاهل المغربي الملك محمد السادس للاعبي المنتخب المغربي لكرة القدم، مرفوقين بأمهاتهم، جاء تكريما لهؤلاء النساء المغربيات اللواتي حرصن على تلقين أطفالهن مبادئ الوطنية والتضحية والانتماء للوطن، كما يشكل تعبيرا عن المكانة الخاصة التي يوليها الملك للمرأة المغربية باعتبارها دعامة أساسية للعائلة والمجتمع عموما”..

المصدرتويتر، موقع أربيان بيزنس، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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