كأس العالم يتسبب بخسارة فادحة لآخر عذراء على OnlyFans.. لن تصدق ماذا ستفعل البرازيلية الحسناء للتعويض!(شاهد)

- Advertisement -

وطن– حصدت الأرجنتين لقب كأس العالم بعد نهائي لا ينسى ضد فرنسا يوم الأحد.

من المؤكد أن معظم الناس سيفتقدون الألعاب الدولية، إلا أن هناك امرأة واحدة تشعر بالارتياح قليلاً لأن الأمر انتهى.

خسارة فادحة

واجهت القنبلة البرازيلية كيرولاي تشافيس ، 21 عامًا ، انخفاضًا في المشاهدات والأرباح بنسبة 60 ٪ على OnlyFans خلال البطولة في قطر.

وألقت الجميلة التي تدعي أنها “آخر عذراء على أونلي فانز، باللوم على كأس العالم للتأثير على أرباحها.

قالت إن الأمر استحوذ على انتباه الرجال لأن الفتيان كانوا منشغلين بالألعاب أكثر من اللقطات المفعمة بالجرأة والإثارة بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

في الواقع ، أكدت كيرولاي تشافيس عن انخفاض بنسبة 60٪ في دخلها خلال كأس العالم لكرة القدم 2022.

انتصاري جذب الرجال

- Advertisement -

قالت: “ليس لدي أي شخصية رياضية مفضلة ، سيكون أكبر انتصار لي هو جذب انتباه الرجال مرة أخرى”.

وتابعت: “إنهم يفضلون كرة القدم على الجنس ، إنهم يراهنون أكثر بكثير مما يدفعون مقابل المحتوى الخاص بي”.

تركت كيرولاي وظيفتها القديمة كفنية هاتف محمول عندما أدركت مقدار ما يمكن أن تكسبه من الموقع شبه الإباحي.

بلوزة موقعة من نيمار المزيف

يقال إنها تمتلك بلوزة برازيلية موقعة من نيمار والتي اعتقدت أنها حقيقية ، قبل أن تكتشف أن التوقيع كان مزيفًا.

بالإضافة إلى القميص ، نشرت زوجًا من ملابس داخلية مصنوعة خصيصًا مع لقطة من رقم توتنهام. 9 Richarlison على انستجرام.

وقالت إنها تخطط لنشر محتوى جديد وحصري لتعويض ما خسرته خلال المونديال.

وأضافت: “دعونا نرى ما إذا كانوا سيعودون إلى تفضيل المرأة على الرجل الذي يطارد الكرة”.

آخر عذراء على “أونلي فانز”

تصدرت العارضة الرائعة عناوين الصحف عندما ادعت أنها “آخر عذراء على OnlyFans” بعد خضوعها لعملية جراحية.

خضعت كيرولاي تشافيس لمشرط الطبيب، وعملية جراحية لإعادة بناء غشاء البكارة في يوليو 2022.

قالت في ذلك الوقت: “فكرت في الاستجابة لأحد أكبر الطلبات التي تلقيتها على المنصة. لأنني ممتنة جدًا للاستقلالية التي اكتسبتها معها”.