الخميس, ديسمبر 22, 2022
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اقبال منقطع النظير بين الأجانب على شراء البشت العربي بعد لقطة ميسي في قطر

البشت زي أثار العالم وتحول إلى موضة غربية

كتب خالد الأحمد
شراء البشت العربي watanserb.com
شراء البشت العربي
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وطن- تحول البشت أو العباءة العربية إلى موضة جديدة في المتاجر الأجنبية بعد لقطة ميسي التي ظهر فيها وهو يرتديه في مشهد تداولته وسائل إعلام العالم واثار الكثير من التساؤلات.

حازت لقطة ارتداء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على زخم واسع

وأهدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، البشت القطري للنجم ليونيل ميسي أفضل لاعب بكأس العالم 2022، بعد فوز الأرجنتين على فرنسا يوم الأحد الماضي، في نهائي مونديال قطر 2022

وحازت لقطة ارتداء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي البشت القطري أثناء مراسم التتويج بكأس العالم 2022، على زخم واسع عربيا وعالميا كما تصدرت منصات التواصل الاجتماعي.

أقدم متاجر البشوت في قطر

وأشار نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي إلى أن هذا “البشت” الذي ظهر فيه ميسي هو من أقدم وأشهر المتاجر في قطر ، فهو من ماركة “سالم” ، وهو صناعة قطرية خالصة.

“والبشت” الذي ظهر به ميسي مصنوع من وبر ناعم وخيوط صوفية ناعمة ، وتثبت عليه الكرمة ، أي الشريط الزخرفي على جانبي الصدر والرقبة من الخلف ، وتتميز الكرمة بلونها الذهبي

وعادة ما يكون الإطار الذهبي الذي يميز عباية البشت مصنوعًا من خيوط ذهبية رفيعة إذا تم تقديمها لشخصية مرموقة في دول الخليج وخاصة قطر

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وتتراوح أسعار البشت بحسب المعلومات المتوفرة بين 300 ريال (82 دولاراً) و 800 ريال (220 دولاراً) للبشت الجاهز

أما “البشت” المصنوعة يدويًا بالخياطة والتطريز بناء على طلب العميل ، فيبدأ سعرها من 1500 ريال (410 دولارات) إلى 7000 ريال (1920 دولارًا).

رمز للاصالة

عُرف البشت منذ القدم ، تمامًا كما عُرف عن عقال الرأس بأنه مكمل للزي أو الفستان وجزء أساسي منه ، وبالتالي فهي رموز الأصالة والهوية الوطنية لقيمتها التراثية ، خاصة منذ الرجل. يعتبر عقال الرأس تاجًا على الرأس و “البشت” رمزًا للشخصية.

وشهدت أسواق قطر والأسواق الأرجنتينية منذ لحظة اللقطة التاريخية إقبالاً متزايداً على شراء هذا الزي الذي يحمل دلالالات عربية لا يعرفها الغربيون وأظهرت مقاطع فديو العشرات من متابعي كأس العالم من جنسيات متهددة وهم يرتدون هذا الزي بقماشه الخفيف فوق ثيابهم، ولوحظ انتشار أنواع عديدة للبشوت بتصميمات تناسب الأذواق الأوروبية.

وتحدث أحمد عبدالله السالم مدير محل “بشت السالم” وهو المحل الذي تم صناعة بشت ميسي فيه في سوق واقف لوسائل الإعلام القطرية عن إقبال الجمهور الأرجنتيني على شراء البشت القطري مشيراً إلى أنهم لم يكونوا على علم بأن أحد منتوجاتهم سيتم اهداؤها لميسي على يد أمير البلاد وجاءهم اتصال من إحدى المنظمات لتفصيل كمية كبيرة من البشوت وخصصوا أن يكون اثنان ممنها بخامة خفيفة ” درجة أولى” وبطول متوسط وعندما حصل حفل الختام لكاس العالم فوجئوا بأن أحد منتوجات المحل هو الذي تم إهدائه لميسي وأضاف أن الوقت الطبيعي لانجاز قطعة بشت يستغرق من 7 إلى 8 ايام ولكن البشتين اللذين ظهرا في مقاطع الفديو استغرق انجازهما

حوالي 4 أيام

وكشف السالم أن الإزدحام على شراء البشوت من المحل بدأ في اليوم التالي لنهاية البطولة وكان هناك-حسب قوله- اقبال جماهيري كبير من مشجعي منتخب الارجنتين بالذات الذين كانوا حريصين على شراء البشت الذي ارتداه ميسي وبعضهم كان يرغب بالتقاط صور معه فقط

وأوضح السالم في لقاء مع صحيفة الراية القطرية أن البشت يمر بسبع مراحل في الصناعة، حيث يمر على سبعة خياطين لكل واحد منهم دور في صناعة البشت

وأبان أن هناك أنواعًا كثيرة من البشت وذلك حسب القماش حيث يوجد القماش النجفي والذي يستخدم في صناعة البشت القطري الأعلى سعرًا والأجود حيث يصل سعر البشت إذا تم تركيب سارٍ ألماني عليه من الدرجة الأولى إلى 9 آلاف ريال قطري.

وقال: هناك أنواع أخرى مثل القماش الياباني وهو متداول بكثرة ويلبس في المناسبات الاجتماعية مثل الأعراس والمؤتمرات، وهناك نوع ثالث وهو النجفي الياباني وهو من نفس النوعية التي لبسها ميسي أمس في حفل التتويج وهو يعد من أفضل أنواع البشوت.

وأشار إلى توافر 5 ألوان من البشت هي الأبيض والصيفي والعودي والسكري والأسود، حيث تلبس البشوت الفاتحة في الصباح وتلبس البشوت الغامقة في المساء”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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