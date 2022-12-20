الثلاثاء, ديسمبر 20, 2022
الرئيسيةحياتناساعدنا في العثور على الكلب..أمامك 12 ثانية فقط!
حياتنا

ساعدنا في العثور على الكلب..أمامك 12 ثانية فقط!

تساعد الأوهام البصرية في تحسين مهارات الملاحظة والتركيز

كتب ايمان الباجي
ساعدنا في العثور على الكلب..أمامك 12 ثانية فقط! watanserb.com
هل يمكنك تبيّن الكلب؟
- Advertisement -

وطنفي هذه الصورة الوهمية البصرية، التي اخترناها اليوم، نقلاً عن موقع “جارغان جوش”، تختبر مهاراتك في الملاحظة.

والتحدي بالنسبة لك هو العثور على الكلب في غضون 12 ثانية أو أقل من ذلك.

الأوهام البصرية

الأوهام البصرية هي صور محيرة للعقل تتحدى إدراكك وتختبر مهاراتك في الملاحظة. وهناك أنواع عديدة من الأوهام البصرية مثل الأوهام الجسدية والفسيولوجية والمعرفية.

ولاشك أن الأوهام البصرية تساعد في تحسين مهارات الملاحظة والتركيز.

إذن، هل لديك مهارات ملاحظة جيدة، أم ترغب في تحسين مهارات الملاحظة لديك؟

في كلتا الحالتين، تحتاج إلى خوض هذا التحدي لمعرفة ذلك.

- Advertisement -

هيا بنا نبدأ..

تُظهر الصورة أعلاه حديقة شاسعة محاطة بأشجار.

كما هو مقترَح، فإن التحدي بالنسبة لك هو العثور على الكلب، والحد الزمني هو 12 ثانية.

تعد تحديات الوهم البصري مثل هذه طريقة جيدة لاختبار مهاراتك في الملاحظة وكذلك ذكائك.

هل وجدت الكلب؟

الوقت ينفد، ومن الأفضل أن تسرع.

إنه تحد متوسط الصعوبة، ويحتاج المرء إلى مهارات مراقبة جيدة لاكتشاف الكلب في هذه الصورة في 12 ثانية.

هل تحتاج إلى مساعدة؟

حاول التركيز أكثر على الأشجار.

والآن، هذا أكثر من كافٍ للعثور على الكلب.

انتهى الوقت.

كم منكم تمكّن من اكتشافه؟.

تريد أن تعرف أين هو؟

الكلب موجود باللون الأحمر تحت الشجرة الكبيرة التي تظهر أمامك مباشرة.

المصدرموقع jagranjosh، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
اقرأ أيضاً
حياتنا

للأذكياء فقط..حاول اكتشاف وجه الفتاة في 11 ثانية فقط!

حياتنا

اكتشف قوة نظرك..هل يمكنك تحديد مكان الأفعى في أقل من 9 ثوان؟

حياتنا

وهم بصري يكشف مهارات الملاحظة لديك..هل يمكنك إيجاد الطائر في أقل من 7 ثوان؟

حياتنا

هل أنت قائد بالفطرة أم لا؟ الحيوان الذي تراه في هذه الصورة سيكشف عن نوع شخصيتك

حياتنا

اختبار الذكاء .. 1٪ فقط يمكنهم اكتشاف الكلب المخفي في الصورة خلال 7 ثوانٍ!

حياتنا

تحدي بصري فشل فيه 98٪ من الناس: هل يمكنك العثور على الكلمة المخفية؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

حقيقة بيع السيسي لقناة السويس لأجل سداد ديون مصر

هل قشور الموز لها فائدة للبشرة؟.. الإجابة ستدهشك

40 مليون سائح.. هكذا ستستغل قطر الفرصة الذهبية ومكاسب المونديال

رونالدو يوقع للنصر السعودي خلال أيام.. صحيفة أجنبية تؤكد الصفقة

بالصور .. تعرف على أقدم 6 دول في العالم

عارضة الأزياء كاتي برايس تخضع للعملية رقم 16 للحصول على أكبر ثديين في بريطانيا! (شاهد)

لاعب يطرح حكم مباراة أرضاً في الدوري السعودي (فيديو)

صحفي بريطاني يفحم غاري لينيكر ومنتقدي مشهد البشت: ماذا لو ارتدى ميسي شعار الشواذ؟

صوفيا لورين وباميلا أندرسون.. صور صادمة لرموز الجمال والإثارة والجنس بين الحاضر والماضي! (شاهد)

صندوق النقد الدولي محذراً نظام “السيسي”: نريد سعر صرف مرناً ومتقلباً للجنيه خلال أيام!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC