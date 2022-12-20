ساعدنا في العثور على الكلب..أمامك 12 ثانية فقط!

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وطن– في هذه الصورة الوهمية البصرية، التي اخترناها اليوم، نقلاً عن موقع “جارغان جوش”، تختبر مهاراتك في الملاحظة.

والتحدي بالنسبة لك هو العثور على الكلب في غضون 12 ثانية أو أقل من ذلك.

الأوهام البصرية

الأوهام البصرية هي صور محيرة للعقل تتحدى إدراكك وتختبر مهاراتك في الملاحظة. وهناك أنواع عديدة من الأوهام البصرية مثل الأوهام الجسدية والفسيولوجية والمعرفية.



ولاشك أن الأوهام البصرية تساعد في تحسين مهارات الملاحظة والتركيز.

إذن، هل لديك مهارات ملاحظة جيدة، أم ترغب في تحسين مهارات الملاحظة لديك؟

في كلتا الحالتين، تحتاج إلى خوض هذا التحدي لمعرفة ذلك.

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هيا بنا نبدأ..

تُظهر الصورة أعلاه حديقة شاسعة محاطة بأشجار.

كما هو مقترَح، فإن التحدي بالنسبة لك هو العثور على الكلب، والحد الزمني هو 12 ثانية.

تعد تحديات الوهم البصري مثل هذه طريقة جيدة لاختبار مهاراتك في الملاحظة وكذلك ذكائك.

هل وجدت الكلب؟

الوقت ينفد، ومن الأفضل أن تسرع.

إنه تحد متوسط الصعوبة، ويحتاج المرء إلى مهارات مراقبة جيدة لاكتشاف الكلب في هذه الصورة في 12 ثانية.

هل تحتاج إلى مساعدة؟

حاول التركيز أكثر على الأشجار.



والآن، هذا أكثر من كافٍ للعثور على الكلب.

انتهى الوقت.

كم منكم تمكّن من اكتشافه؟.

تريد أن تعرف أين هو؟

الكلب موجود باللون الأحمر تحت الشجرة الكبيرة التي تظهر أمامك مباشرة.