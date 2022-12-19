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جريمة بورسعيد.. قاتلة والدتها ليست عذراء واعترافات أخرى أكثر خطورة!

أكد خطيب المتهمة أنها كانت ملتزمة وعلى خلق ولم ير منها إلا كل خير

كتب رفيف عبدالله
جريمة بورسعيد قاتلة والدتها watanserb.com
جريمة بورسعيد قاتلة والدتها
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وطن– اعترفت قاتلة والدتها داليا الحوشي، في بورسعيد، أمام جهات التحقيق، أنها ليست بكراً.

وقالت المتهمة بقتل والدتها في الجريمة التي هزت العالم العربي وعرفت باسم “جريمة بورسعيد”: “أنا مش آنسة”.

ليست عذراء

ونقلت صحيفة “القاهرة 24”، عن مصدر مُطلع قوله إن جهات التحقيق تأكدت من خلال التقارير صحة ما جاء على لسان المتهمة عن عدم بكارتها. وأنا ليست عذراء كما جاء في اعترافاتها.

وأوضح مصدر أن التقارير أثبت أن نورهان ليست عذراء. مما يؤكد أنها كانت ترتكب الفاحشة وتمارس الزنا، وتم فض غشاء بكارتها.

داليا الحوشي في عملها بالمستشفى

وجاءت اعترافات المتهمة أيضاً خلال التحقيقات، أن صديقها طلب منها السكين الذي أنهى به حياة أمها، فناولته إياه في يده. فضرب الأم به حتى فاضت روحها، وسقطت غارقة في الدماء.

خطيب نورهان مصدوم

أما خطيب الابنة نورهان، محمد القطان، لم يستطع تصديق الجريمة. أو أن خطيبته أقامت علاقة مع طفل 14 عاما وكانت معه بمفردها بالمنزل. وشاركت معه في قتل أمها بشكل بشع. وذلك بالرغم من ثقته في أجهزة التحقيق والإجراءات التي تتم في الواقعة.

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وأوضح محمد القطان في بث مباشر مع “القاهرة 24”، أن خطبته مع المتهمة تمت قبل 5 أشهر.

وأكد القطان أن أسرة خطيبته والضحية أسرة بسيطة وفقيرة. وأن خطيبته كانت ملتزمة وعلى خلق. وهي طالبة جامعية ولم ير منها خلال الفترة إلا كل خير.

بلطجي ولص

وقال محمد إنه لا يعرف ما إذا كانت فترة الخطوبة خداع أم لا،  إلا أنه بمعرفته للمتهم الثاني في القضية. وهو الطفل الذي وصفه بالبلطجي واللص، لا يمكن أن تكون هناك علاقة تجمعه بطالبة جامعية. خاصة أن صورته والجروح المتواجدة في وجهه لا يجعل أي إنسانة تقبله.

المتهم بقتل سيدة بورسعيد بمشاركة ابنتها

وتوقع خطيب المتهمة بقتل والدتها ببورسعيد، أن يكون هناك تهديد قد تعرضت له من البلطجي.

وتابع: ” أنا بمعرفتي بيها شايف إنها ضعيفة وبسيطة وممكن تكون خافت منه واستباح المنزل بالتهديد. لكن من المؤكد أن ده غلط وأنها مذنبة في القضية”.

وأشار محمد إلى أنه ينتظر لحين انتهاء التحقيقات للتأكد بشكل قاطع ما إذا كان قد تعرض للخيانة. وكان مخدوعًا كل هذه الفترة.

آخر ما كتبته الأم لابنتها

وأكد خطيب قاتلة والدتها أنه إذا تبين له ذلك فسوف يكون أكثر المطالبين بتشديد العقوبة عليها. وأردف: “الخائن والذي تلوث يده بالدماء يجب أن يُبتر من المجتمع”.

المصدرالقاهرة 24، وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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