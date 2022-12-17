السبت, ديسمبر 17, 2022
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حياتنا

8 أسباب وجيهة لتبقى شخصًا أعزبًا؟

"بالنسبة للعازبين، سر السعادة في الانعزال والوحدة..."

كتب معالي بن عمر
العزوبية watanserb.com
العزوبية
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وطن– في الحقيقة، يمكن أن تكون العزوبية تجربة سيئة، بيد أن عدم وجود علاقة حب يُعتبر نعمة حقيقية بالنسبة لبعضة الأشخاص، فهم لا ينخدعون بالدراما ​​والمسلسلات الرومانسية الكاذبة.

فيما يلي كشفت مجلة “فام أكتيال” الفرنسية، مزايا العيش بمفردك.

من الممكن أن تكون أعزبًا وسعيدًا؛ حيث أنه بالنسبة للعازبين، سر السعادة في الانعزال والوحدة.

فيما يلي 8 أسباب وجيهة لتبقى شخصًا أعزبًا:

  • التمتع بمزيد من الحرية: العيش بمفردك، يمكّنك من إنشاء حياة مصممة خصيصًا لنفسك دون تقديم أي تضحيات.
  • صداقات أعمق: عدم وجود علاقة يعني أيضًا قضاء المزيد من الوقت مع الأحباء أو العائلة أو الأصدقاء. أنت أكثر استعدادًا لمقابلة الأشخاص وتعميق علاقاتك بهم. كما أنه قبل كل شيء، لديك الوقت للخروج وتكوين صداقات جديدة.
التمتع بمزيد من الحرية: العيش بمفردك، يمكّنك من إنشاء حياة مصممة خصيصًا لنفسك دون تقديم أي تضحيات.
التمتع بمزيد من الحرية: العيش بمفردك، يمكّنك من إنشاء حياة مصممة خصيصًا لنفسك دون تقديم أي تضحيات.
  • الاستمتاع بصحبتك الخاصة: بالنسبة للرهبان، فإن العزلة تتناغم مع الصفاء. يمكن أن تكون العزوبية فرصة لتعلم أن تكون بمفردك. استفد من هذه الفترة الانتقالية لتهتم بكيانك الداخلي.
  • مزيد من الوقت لنفسك: عدم وجود شريك يعني أيضًا الحصول على المزيد من وقت الفراغ.

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  • قضاء ليالٍ جيدة: عدم مشاركة سريرك يسمح لك بقضاء ليالٍ أكثر راحة.
  • التمتع بمزيد من الوقت لممارسة الرياضة والاعتناء بنفسك.
  •  يمكنك تخصيص كل وقته لحياته المهنية.
  • الاعتماد على نفسك فقط وليس على شريكك، يساهم في تطوير المزيد من المشاعر الإيجابية تجاه نفسك والعالم الخارجي.

من المفيد أن تعرف: ما هي مزايا أن تكون رجلاً أعزب؟

وفقًا لترجمة “وطن“، فإن للرجل الأعزب مزيدًا من الوقت لقضائه مع أصدقائه أو عائلته. إنه متاح للمشاركة في الجمعيات الخيرية أو النشاطات المختلفة في مدينته. وقبل كل شيء، لديه الوقت للتفكير في مستقبله. وبالنسبة له، فإنه حتمًا سيلتقي “بالشخص المناسب” في أفضل وقت، لكنه، في غضون ذلك، يركز على مشاريعه.

عدم وجود شريك يعني أيضًا الحصول على المزيد من وقت الفراغ
عدم وجود شريك يعني أيضًا الحصول على المزيد من وقت الفراغ

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ما هي عيوب أن تكون أعزبًا؟

بالطبع، العزوبية لا تعني الشعور بالسعادة المطلقة بالنسبة للبعض، حيث يعتقد هؤلاء أن الحياة بدون شريك سيئة. كما يعد قضاء عدة أمسيات متتالية مصدرًا للقلق العميق. إذا كنت من بين هؤلاء، فأنت تعاني من رهاب الخوف من أن تكون أعزبًا

من المفيد أن تعرف: ما هي عاقبة العزوبة؟

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أظهرت بعض الدراسات العلمية ضرر الوحدة على الصحة. فالشخص الوحيد الذي يخضع لعملية طبية كبيرة سيكون لديه فرصة أقل للنجاة منها مقارنة بشخص يعيش علاقة رومانسية. قد تكون العزوبية عاملاً يهدد حياة الشخص، لاسيما وأنه وفقا للباحثين، فإن الرجال أكثر عرضة للخطر. في ذات الصدد، يقول بعض العازبين أنهم أكثر تأثرا بالقلق؛ حيث يقول 65٪ منهم أنهم يعانون من أعراض الاكتئاب مقارنة بـ 47٪ من عامة الناس.

أظهرت بعض الدراسات العلمية ضرر الوحدة على الصحة
أظهرت بعض الدراسات العلمية ضرر الوحدة على الصحة

من ناحية أخرى، فإن الضغط الاجتماعي قوي على العازبين. فكثيرًا ما يُسألون أسئلة تقليدية مثل “هل مازلت بمفردك؟”. قد يؤدي هذا إلى إحراج الشخص العازب من التحدث عن وضعهم الرومانسي.

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المصدرفام أكتيال-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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