فيديو دهس محمد ومهند مطير بسيارة مستوطن يفجر غضب الفلسطينيين

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وطن- تعمد مستـوطن إسرائيلي دهس الشقيقين الفلسطينيين محمد ومهند يوسف مطير، من مخيم “قلنديا” أثناء صيانتهما لمركبتهما في “شارع 60” قرب حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، فيما نجا شقيقهما الثالث من الموت بأعجوبة، مساء السبت.

تعرضا لدهس متعمد من قبل مركبة إسرائيلية

وجاء في تفاصيل الحادث، أن الشابين هما شقيقان من سكان مخيم قلنديا، تعرضا لدهس متعمد من قبل مركبة إسرائيلية، خلال تواجدهما خارج مركبتهما لإصلاح عطل لحق بها، ولاذ المستوطن بالفرار.

استشهاد الشابين الشقيقين محمد ومهند مطير من سكان القدس المحتلة دهسًا على يد مستوطن قرب نابلس* pic.twitter.com/ala9d9y5X1 — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) December 17, 2022

وجرى إعلان استشهاد أحدهما متأثرا بجروحه الخطيرة، وأحيل المصاب الآخر، على وجه السرعة، إلى مستشفى “بيلنسون” وهو بحالة خطيرة وفاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي، في محاولة لإنقاذه لكن تم إعلان استشهاده هو الآخر.

وأوضح ناشطون فلسطينيون أن الشهيدان محمد ومهند مطير كانا مع أشقائهم في نابلس، يجهزان تحضيرات لزفاف شقيقتهم يوم، الجمعة المقبل، وأثناء عودتهم إلى مخيم قلنديا، تعطلت مركبتهم وترجلوا لإصلاحها.

عملية حادث الدهس المتعمد التي قام بها مستوطن حاقد على الشقيقين محمد ومهند مطير عند حاجز زعترة بالقرب من مدينة نابلس والتي أدت لارتقائهما شهيدين. https://t.co/vdEHM6qIiX pic.twitter.com/XF8M0kcm94 — khaldoun bedir (@KhaldounBedir) December 17, 2022

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ففاجأهم مستوطن إسرائيلي ودهسهم قرب حاجز زعترة جنوب نابلس، بحسب رواية النشطاء.

كما وثق مقطع فيديو متداول الحادث الذي ظن المتواجدون على الطريق في البداية أنه حادث سير طبيعي، قبل أن يتم الكشف عن طبيعته وأنه متعمد من قبل مستوطن إسرائيلي.

وروى أحمد يوسف محمد مطير، شقيق الشهيدين محمد ومهند مطير، في فيديو متداول له تفاصيل جريمة المستوطن اليهودي بقتل شقيقيه.

شقيق الشهيدين محمد ومهند مطير يروي تفاصيل جريمة المستوطن اليهودي بقتل شقيقه…

#الاقصي_في_خطر pic.twitter.com/8yeszKJBa4 — Firas Taneineh (@FirasTaneineh) December 17, 2022

تفاصيل كشفها مدير مكتب محافظة القدس بمخيم قلنديا

وقال مدير مكتب محافظة القدس في مخيم قلنديا، زكريا فيالة، إن “الشقيقين محمد ومهند مطير، كانا يقفان على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات المركبة التي كانا يستقلانها برفقة أفراد من عائلتهما.

وتابع:”وصدمهما مستوطن بمركبة بصورة متعمدة ولاذ بالفرار من المكان، ما أدى إلى استشهاد محمد على الفور ونقل جثمانه إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس، في حين أصيب شقيقه مهند بصورة حرجة وتم نقله للمستشفى ليعلن خبر استشهاده هناك.”

وأفادت مصادر محلية أن الطواقم الطبية قدمت العلاج الأولي لثلاثة مصابين، بيد أنه جرى إقرار استشهاد محمد ومهند مطير متأثران بجراحهما الخطيرة.

حماس تدين الحادث وتتوعد الاحتلال

وفي وقت لاحق أعلنت محافظة القدس، أن المستوطن الذي صدم مركبة عائلة مطير قرب حاجز زعترة وتسبب باستشهاد الشقيقين، قام الان بتسليم نفسه لجنود الاحتلال على حاجز زعترة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينيّة “وفا” عن عماد مطير أن ابن عمه محمد (28 عاماً) من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ارتقى على الفور بعد تعرضه للدعس من قبل مستوطن، فيما أصيب شقيقه مهند (24 عاماً) بجـروح خطيرة للغاية في نفس الحادث.

ودانت حركة “حماس” جريمة الدهس المتعمدة للشهيدين الشقيقين مطير، وأكدت أن المقاومة خيار شعبنا للجم المستوطنين.

وقالت إننا أمام هذه الجريمة التي تضاف لمسلسل الجرائم الصهيونية اليومية والمتصاعدة، وعلى أعتاب مخطط اقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك، نؤكد أن المقاومة ستبقى خيار شعبنا للجم المستوطنين وصدّ اعتداءاتهم وجرائهم واستفزازاتهم.

“وأن دماء الشهداء ستبقى لعنة تطارد العدو وجنوده ومستوطنيه في كل شارع وزقاق في أرضنا المحتلة”.

ودعت إلى الاستعداد للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك أمام هجمة صهيونية مرتقبة، الأحد، والتي ستمتد لثمانية أيام، بذريعة ما يسمى عيد الأنوار “حانوكاة”.