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فيديو دهس محمد ومهند مطير بسيارة مستوطن يفجر غضب الفلسطينيين

دهسهما بمركبته قرب حاجز زعترة جنوب نابلس ثم لاذ بالفرار وشقيقهما الثالث نجا بأعجوبة

كتب خالد الأحمد
دهس محمد ومهند مطير watanserb.com
محمد ومهند مطير
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وطن- تعمد مستـوطن إسرائيلي دهس الشقيقين الفلسطينيين محمد ومهند يوسف مطير، من مخيم “قلنديا” أثناء صيانتهما لمركبتهما في “شارع 60” قرب حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس، فيما نجا شقيقهما الثالث من الموت بأعجوبة، مساء السبت.

تعرضا لدهس متعمد من قبل مركبة إسرائيلية

وجاء في تفاصيل الحادث، أن الشابين هما شقيقان من سكان مخيم قلنديا، تعرضا لدهس متعمد من قبل مركبة إسرائيلية، خلال تواجدهما خارج مركبتهما لإصلاح عطل لحق بها، ولاذ المستوطن بالفرار.

وجرى إعلان استشهاد أحدهما متأثرا بجروحه الخطيرة، وأحيل المصاب الآخر، على وجه السرعة، إلى مستشفى “بيلنسون” وهو بحالة خطيرة وفاقد للوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي، في محاولة لإنقاذه لكن تم إعلان استشهاده هو الآخر.

وأوضح ناشطون فلسطينيون أن الشهيدان محمد ومهند مطير كانا مع أشقائهم في نابلس، يجهزان تحضيرات لزفاف شقيقتهم يوم، الجمعة المقبل، وأثناء عودتهم إلى مخيم قلنديا، تعطلت مركبتهم وترجلوا لإصلاحها.

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ففاجأهم مستوطن إسرائيلي ودهسهم قرب حاجز زعترة جنوب نابلس، بحسب رواية النشطاء.

كما وثق مقطع فيديو متداول الحادث الذي ظن المتواجدون على الطريق في البداية أنه حادث سير طبيعي، قبل أن يتم الكشف عن طبيعته وأنه متعمد من قبل مستوطن إسرائيلي.

وروى أحمد يوسف محمد مطير، شقيق الشهيدين محمد ومهند مطير، في فيديو متداول له تفاصيل جريمة المستوطن اليهودي بقتل شقيقيه.

تفاصيل كشفها مدير مكتب محافظة القدس بمخيم قلنديا

وقال مدير مكتب محافظة القدس في مخيم قلنديا، زكريا فيالة، إن “الشقيقين محمد ومهند مطير، كانا يقفان على جانب الطريق لإصلاح أحد إطارات المركبة التي كانا يستقلانها برفقة أفراد من عائلتهما.

وتابع:”وصدمهما مستوطن بمركبة بصورة متعمدة ولاذ بالفرار من المكان، ما أدى إلى استشهاد محمد على الفور ونقل جثمانه إلى أحد مستشفيات مدينة نابلس، في حين أصيب شقيقه مهند بصورة حرجة وتم نقله للمستشفى ليعلن خبر استشهاده هناك.”

وأفادت مصادر محلية أن الطواقم الطبية قدمت العلاج الأولي لثلاثة مصابين، بيد أنه جرى إقرار استشهاد محمد ومهند مطير متأثران بجراحهما الخطيرة.

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حماس تدين الحادث وتتوعد الاحتلال

وفي وقت لاحق أعلنت محافظة القدس، أن المستوطن الذي صدم مركبة عائلة مطير قرب حاجز زعترة وتسبب باستشهاد الشقيقين، قام الان بتسليم نفسه لجنود الاحتلال على حاجز زعترة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينيّة “وفا” عن عماد مطير أن ابن عمه محمد (28 عاماً) من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، ارتقى على الفور بعد تعرضه للدعس من قبل مستوطن، فيما أصيب شقيقه مهند (24 عاماً) بجـروح خطيرة للغاية في نفس الحادث.

ودانت حركة “حماس” جريمة الدهس المتعمدة للشهيدين الشقيقين مطير، وأكدت أن المقاومة خيار شعبنا للجم المستوطنين.

وقالت إننا أمام هذه الجريمة التي تضاف لمسلسل الجرائم الصهيونية اليومية والمتصاعدة، وعلى أعتاب مخطط اقتحام واسع للمسجد الأقصى المبارك، نؤكد أن المقاومة ستبقى خيار شعبنا للجم المستوطنين وصدّ اعتداءاتهم وجرائهم واستفزازاتهم.

“وأن دماء الشهداء ستبقى لعنة تطارد العدو وجنوده ومستوطنيه في كل شارع وزقاق في أرضنا المحتلة”.

ودعت إلى الاستعداد للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك أمام هجمة صهيونية مرتقبة، الأحد، والتي ستمتد لثمانية أيام، بذريعة ما يسمى عيد الأنوار “حانوكاة”.

المصدر وفا ,تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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