الخميس, ديسمبر 15, 2022
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الهدهد

13 تغريدة نارية.. ضاحي خلفان يصدم الإماراتيين ويفضح فشل بلاده الذريع

قال إن هناك خللا كبيرا في كرة القدم يجب إصلاحه

كتب خالد السعدي
ضاحي خلفان watanserb.com
ضاحي خلفان
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وطن- في تغريدات كثيرة عبر حسابه على موقع تويتر، شن ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، هجوما ضاريا على منظومة كرة القدم الإماراتية، وانتقد بحدة منتخب بلاده.

وقال خلفان: “أنديتنا في الإمارات يا كثرها ويا قل خيرها…تخرج لاتحاد كرة القدم لاعبين لا يصلحون لدوري الدرجة الثانية على مستوى العالم”.

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وأضاف: “اليوم اللاعب الإماراتي الذي لا يستطيع مواجهة لاعبي الأندية الاوروبية الكبار..يجب ألا يكون لاعبا في المنتخب”.

وتابع: “والله لو كانوا عندي لرفضت أن يكونوا لاعبين في المنتخب الإماراتي..لازم تعدل شروط لاعب المنتخب”.

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واستكمل: “وصلنا للعالمية في معظم الأمور إلا في كرة القدم ليس لنا قدم… متى سيكون لنا منتخبا لا يجعل لاعبينا متفرجين…وتصرف عليهم أموال طائلة”.

ورأى أن هناك خللا كبيرا في الأندية يجب إصلاحه، مشددا على أن الإمارات يجب أن يكون لها حضور في كل الميادين.

وأوضح: “لاعبينا الراتب راتب اعلى عن الوزير..والنتائج في الأخير.. دورينا دوري ما ودك تشوفه من ضعفه”.

وقال خلفان: “منتخبنا لما يلعب يقهر كل محب للإمارات…منتخب الآمارات اليوم يجب أن يكون منتخب يمثل مكانة الإمارات”.

واستطرد: “اتذكر ايام مباريات النصر والاهلي والوصل عندنا على ايام الشيخ بطي بن مكتوم والشيخ مانع وقاسم سلطان كانت المدرجات تعج بالمتفرجين وكان اللاعبين نجووووما..ولك شوق تكون في المدرجات”.

وأكمل: “سبحان الله استوت مجالس رياضية كان القصد منها تحسين مستوى الرياضة في كرة القدم ثم بقية الرياضات..لكن أعطت نتائج عكسية في نتائج الأندية لكرة القدم”.

واستذكر خلفان: “كان نادي النصر يوم يلعب مع النادي الأهلي كأن الناس حاضرين مباراة دولية..اتذكر المدرجات ممتلئة”.

وتابع: “أقترح أن تعطى أنديتنا اليوم مرتبة الأندية من الدرجة الثانية وأن نرفع مستوى دوري الدرجة الأولى بحيث لا يدخله إلا لاعبو الدرجة الأولى على المستوى العالمي”.

تصنيف منتخب الإمارات

ويحل منتخب الإمارات، الغائب عن بطولة كأس العالم في دولة قطر، المركز الـ74 عالميا والثامن آسيويا، وفق أحدث ترتيب صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

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منتخب الإمارات في كأس الخليج

ويشارك منتخب الإمارات في كأس الخليج العربي “خليجي 25” الذي سيقام في مدينة البصرة في دولة العراق.

وتُقام البطولة خلال الفترة من 6 يناير 2023 وتستمر حتى يوم 19 يناير من العام نفسه.

ويتواجد منتخب الإمارات في بطولة كأس الخليج العربي 25، ضمن المجموعة الثانية والتي منتخبات قطر والبحرين والكويت.

ويستهل منتخب الإمارات مشاركة في خليجي 25، بمواجهة منتخب البحرين يوم السبت 7 يناير،ثم مقابلة البحرين يوم الثلاثاء 10 يناير، قبل أن يصطدم بالعنابي القطري يوم الجمعة 13 يناير.

وسبق أن تُوِّج منتخب الإمارات بلقب بطولة كأس الخليج العربي في نسختين فقط، كان اللقب الأول في نسخة 2007، أما اللقب الثاني فكان في عام 2013.

بينما حلّ المنتخب الإماراتي في مركز الوصيف في كأس الخليج العربي، في 4 نسخ مختلفة وذلك أعوام: 1986 و1988 و1994 و2017.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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