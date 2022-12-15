الخميس, ديسمبر 15, 2022
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نجل ياسين بونو يخطف الأضواء من والده بتصرف حظي باهتمام الصحافة العالمية(شاهد)

نجل ياسين بونو قام بلعق الميكروفون معتقدا أنه آيس كريم

كتب سالم حنفي
نجل ياسين بونو watanserb.com
نجل ياسين بونو
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وطن- قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو، كان أحد نجوم بطولة كأس العالم في قطر2022، حيث قدم حارس إشبيلية، 31 عامًا، أداءً رائعًا وحافظ على شباكه نظيفة في الفوز 1-0 على البرتغال.

وعلى الرغم من الشهرة الواسعة التي حققها خلال المونديال، إلا أن طفله سحب منه هذه الشهرة ولو مؤقتا، بعد تداول مقطع فيديو طريف له.

وأظهر مقطع فيديو ياسين بونو وهو يحمل طفله بين ذراعيه في إحدى اللقاءات الصحفية، ليخطف الأنظار منه بحركة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعلا واسعا من قبل روادها.

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وبحسب الفيديو فقد اعتقد نجل ياسين بونو أن الميكروفون الموجه نحو والده هو “آيس كريم” ليقدم عليه ويقوم بلعقه.

تصرف الطفل أثار استغراب والده ياسين بونو الذي نظر إليه مبتسما، ليعود الطفل مرة أخرى للعلق الميكروفون عقب توجيه المذيع أحد الأسئلة لحارس أسود الأطلس.

طفل ياسين بونو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

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وبحسب الصحيفة، فقد كان تصرف نجل ياسين بونو لحظة سحرية أخرى في كأس العالم، حيث قال أحد المشجعين: “كل شيء عن هذا المنتخب المغربي مؤثر وصادق وحقيقي”.

وقال آخر: “اعتقد أنها كانت مثلجات كبيرة”.

وأضاف ثالث: “الشاب الصغير لا يهتم ، إنه مع والده ، ويشعر أنه في المنزل ، أحضر له بعض الآيس كريم”.

وانتهى حلم ياسين بونو بكأس العالم بهزيمة في نصف النهائي 2-0 أمام فرنسا، لكن عروضه الرائعة لفتت انتباه أستون فيلا وولفز وبايرن ميونيخ.

وأصبح حارس إشبيلية الإسباني ياسين بونو، حديث الجميع في بطولة كأس العالم، وحاز على عدد كبير من الإشادات من مدربي ولاعبي المنتخبات الأخرى، وآخرهم النجم الفرنسي، فوفانا، الذي تحدث عنه بإعجاب كبير.

يوسوفو فوفانا يشيد بياسين بونو

كما عبر نجم فريق موناكو الفرنسي ولاعب منتخب فرنسا، يوسوفو فوفانا، عن إعجابه بحارس المغرب، ياسين بونو، الذي تألق بشكل كبير في بطولة كأس العالم 2022، وقاد “أسود الأطلس” إلى ربع النهائي.

وقال “فوفانا” في تصريحات صحفية: “بونو كان خارقاً للعادة في ركلات الترجيح ضد إسبانيا، وذلك أثناء اللقاء والحصص الإضافية فقد أدى بشكل جيد جدا وعانق الروعة”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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