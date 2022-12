نجل ياسين بونو يخطف الأضواء من والده بتصرف حظي باهتمام الصحافة العالمية(شاهد)

- Advertisement -

وطن- قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو، كان أحد نجوم بطولة كأس العالم في قطر2022، حيث قدم حارس إشبيلية، 31 عامًا، أداءً رائعًا وحافظ على شباكه نظيفة في الفوز 1-0 على البرتغال.

وعلى الرغم من الشهرة الواسعة التي حققها خلال المونديال، إلا أن طفله سحب منه هذه الشهرة ولو مؤقتا، بعد تداول مقطع فيديو طريف له.

وأظهر مقطع فيديو ياسين بونو وهو يحمل طفله بين ذراعيه في إحدى اللقاءات الصحفية، ليخطف الأنظار منه بحركة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعلا واسعا من قبل روادها.

وبحسب الفيديو فقد اعتقد نجل ياسين بونو أن الميكروفون الموجه نحو والده هو “آيس كريم” ليقدم عليه ويقوم بلعقه.

تصرف الطفل أثار استغراب والده ياسين بونو الذي نظر إليه مبتسما، ليعود الطفل مرة أخرى للعلق الميكروفون عقب توجيه المذيع أحد الأسئلة لحارس أسود الأطلس.

Yassine Bounou's son thinking the 🎤 to be 🍦 is supremely adorable! ❤️ #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YTorvQwDvM

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2022