الخميس, ديسمبر 15, 2022
الرئيسيةحياتناغادة عبدالرازق تنفصل رسمياً عن هيثم زنيتا.. ورد فعل غريب تجاهه! (شاهد)
حياتنا

غادة عبدالرازق تنفصل رسمياً عن هيثم زنيتا.. ورد فعل غريب تجاهه! (شاهد)

كشفت الفنانة المصرية قبل ذلك أنها تزوجت 11 مرة خلال حياتها

كتب رفيف عبدالله
غادة عبدالرازق تنفصل رسمياً عن هيثم زنيتا.. ورد فعل غريب تجاهه! (شاهد) watanserb.com
غادة عبدالرازق
- Advertisement -

وطن– انفصلت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، عن زوجها الـ12، مدير التصوير هيثم زنيتا.

فترة نقاهة للتفكير

وأكدت غادة عبدالرازق، حدوث الطلاق رسمياً في تصريح مقتضب لبرنامج “إي تي” بالعربي.

ورفضت الفنانة الإفصاح عن أسباب الطلاق.

- Advertisement -

بينما ذكرت مصادر أن غادة عبدالرازق، قضت فترة نقاهة في فرنسا مؤخرًا لتفكر في قرار الانفصال، واتخذته ونفذته.

استمر زواج غادة بمدير التصوير هيثم عامين ونصف فقط

وقامت غادة بحذف جميع اللقطات الرومانسية التي شاركتها معه عبر “انستجرام”.

غادة عبدالرازق تشارك جمهورها لحظةَ استيقاظها بقميص النوم الأبيض! (فيديو)

جاء ذلك بعد أيام فقط من إعلانها الخروج من موسم دراما رمضان المقبل بشكل مفاجئ. حيث كان من المقرر أن تشارك بمسلسل يحمل اسم “تلت التلاتة” إخراج محمد هشام الرشيدي.

زواج غادة عبدالرازق

- Advertisement -

وارتبطت غادة عبدالرازق بهيثم زنيتا، قبل عامين، أثناء تصوير مسلسل “سلطانة المعز”.

وقالت الفنانة في حينها إنها احتفلت بعقد قرانها أثناء تصوير المسلسل، وقضت شهر العسل في الجونة.

وكشفت الفنانة المصرية قبل ذلك أنها تزوجت 11 مرة خلال حياتها. وكان أول زواج لها في عمر 17 عاما، موضحة أن الزيجة الأولى هي التي أنجبت منها ابنتها روتانا بعد عام من الزواج.

وأضافت أنها تزوجت مرات عديدة، وكان الزوج الأخير أصغر منها في السن، لكنها لا تلتفت إلى ذلك، لأنها لا تنظر إلا إلى الإنسانية التي ترتبط بالتفكير والحب والاحتواء.

أزواج غادة عبدالرازق

وكانت الزيجة الثانية لغادة عبدالرازق، من رجل أعمال مصري من بور سعيد. ولم يستمر هذا الزواج كثيرا بسبب فارق السن بينهما. حيث كان يكبرها بسنوات كثيرة وكانت تشعر أنها مع والدها وليس زوجها لذلك قررت الانفصال عنه.

إحدى زيجات غادة كان عام 2001، من المحامي حلمي سرحان.

غادة عبدالرازق
إحدى زيجات غادة كان من المحامي حلمي سرحان

لكن الزواج لم يستمر سوى عام، بسبب الغيرة.

تزوجت بعدها غادة بالمنتج وليد التابعي. وأنتج لها فيلمان في فترة زواجهما، وهما “90 دقيقة” و”أزمة شرف”.

غادة عبدالرازق
أنتج وليد التابعي فيلمين لغادة قبل انفصالهما

وأدت خلافات كبيرة بين التابعي وغادة إلى الانفصال عام 2009.

محمد فودة والخيانة

تزوجت غادة بعد فترة من الإعلامي محمد فودة بعد قصة حب كبيرة بينهما. إلا أنها انفصلت عنه بسبب الخيانة.

ويبدو أن العدد لم يصل إلى 12، لكن غادة صرحت في لقاء صحفي سابق أنها تزوجت ما يقرب من 11 مرة.

غادة عبدالرازق
كانت الخيانة سبب انفصال غادة عن محمد فودة

وبعدها أعلنت زواجها من مدير التصوير هيثم زنيتا لتكون الزيجة رقم 12، والتي انتهت أيضاً بالطلاق بعد عامين ونصف فقط.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
spot_img
اقرأ أيضاً
حياتنا

غادة عبدالرازق تشارك جمهورها لحظةَ استيقاظها بقميص النوم الأبيض! (فيديو)

حياتنا

رقص ساخن وأحضان جريئة بين غادة عبدالرازق وزوجها يثير ضجة! (شاهد)

حياتنا

غادة عبدالرازق في أحدث ظهور.. هذا ما لاحظه المتابعون على جسدها وحركة خادشة للحياء!

حياتنا

غادة عبدالرازق تنشر صوراً شبه عارية ترحيباً بالصيف!

حياتنا

غادة عبدالرازق بالهوت شورت وتجلس بطريقة كأنها لا ترتديه من الأصل (شاهد)

حياتنا

غادة عبدالرازق تُحزن جمهورها بهذا الخبر.. هل تعرضت للحسد بعد صورها الأخيرة؟

حياتنا

غادة عبدالرازق تنشر صورها داخل حمام مغربي وتُغلق التعليقات!

حياتنا

غادة عبدالرازق لا ترتدي بنطالاً في صورة جريئة منعت التعليق عليها!

حياتنا

صهر غادة عبدالرازق الجديد فلسطيني يقيم في أمريكا.. من هو مازن خطيب روتانا؟

حياتنا

غادة عبدالرازق بملامح مختلفة في أحدث صورها والجمهور: “مين دي؟”

حياتنا

غادة عبدالرازق تستقبل الشتاء بإطلالة مثيرة للجدل!

حياتنا

فيديو غادة عبدالرازق مع ابنتها روتانا يثير الجدل والجمهور: “فين الأم وفين البنت؟”!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

موعد نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا والقنوات الناقلة

خلال تصوير مشهد وهي مُقيّدة.. مقتل نجمة إباحية وتقطيع جثتها بمنشار! (صور)

بعد إعلانه الزواج من 4 مغربيات.. تصريح مفاجئ للمشجع الكويتي عقب خسارة أسود أطلس (شاهد)

سعر الدولار في السودان بعد رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة.. ارتفاع قياسي لليورو والإسترليني

مورينيو يُشيد بأداء المنتخب المغربي في مونديال كأس العالم 2022

تسريب معلومات حساسة.. مقترح للضغط على محمد بن سلمان واستغلال “إدمانه”

إيفانا نول تثير حزن متابعيها بظهور غير متوقع في مباراة المغرب وفرنسا (شاهد)

تسديدة طائشة وقوية من كيليان مبابي في وجه مشجع فرنسي.. شاهد ما فعله على الفور!

القصة الكاملة لوفاة حارس أمن في استاد لوسيل.. سقوط مفزع وتعليق ناري من شقيقته

إبعاد الفنانة المصرية نادية كرم عن الكويت نهائياً لسبب غير متوقع!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC