غادة عبدالرازق تنفصل رسمياً عن هيثم زنيتا.. ورد فعل غريب تجاهه! (شاهد)

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وطن– انفصلت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق، عن زوجها الـ12، مدير التصوير هيثم زنيتا.

فترة نقاهة للتفكير

وأكدت غادة عبدالرازق، حدوث الطلاق رسمياً في تصريح مقتضب لبرنامج “إي تي” بالعربي.

ورفضت الفنانة الإفصاح عن أسباب الطلاق.

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بينما ذكرت مصادر أن غادة عبدالرازق، قضت فترة نقاهة في فرنسا مؤخرًا لتفكر في قرار الانفصال، واتخذته ونفذته.

وقامت غادة بحذف جميع اللقطات الرومانسية التي شاركتها معه عبر “انستجرام”.

جاء ذلك بعد أيام فقط من إعلانها الخروج من موسم دراما رمضان المقبل بشكل مفاجئ. حيث كان من المقرر أن تشارك بمسلسل يحمل اسم “تلت التلاتة” إخراج محمد هشام الرشيدي.

زواج غادة عبدالرازق

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وارتبطت غادة عبدالرازق بهيثم زنيتا، قبل عامين، أثناء تصوير مسلسل “سلطانة المعز”.

وقالت الفنانة في حينها إنها احتفلت بعقد قرانها أثناء تصوير المسلسل، وقضت شهر العسل في الجونة.

وكشفت الفنانة المصرية قبل ذلك أنها تزوجت 11 مرة خلال حياتها. وكان أول زواج لها في عمر 17 عاما، موضحة أن الزيجة الأولى هي التي أنجبت منها ابنتها روتانا بعد عام من الزواج.

وأضافت أنها تزوجت مرات عديدة، وكان الزوج الأخير أصغر منها في السن، لكنها لا تلتفت إلى ذلك، لأنها لا تنظر إلا إلى الإنسانية التي ترتبط بالتفكير والحب والاحتواء.

أزواج غادة عبدالرازق

وكانت الزيجة الثانية لغادة عبدالرازق، من رجل أعمال مصري من بور سعيد. ولم يستمر هذا الزواج كثيرا بسبب فارق السن بينهما. حيث كان يكبرها بسنوات كثيرة وكانت تشعر أنها مع والدها وليس زوجها لذلك قررت الانفصال عنه.

إحدى زيجات غادة كان عام 2001، من المحامي حلمي سرحان.

لكن الزواج لم يستمر سوى عام، بسبب الغيرة.

تزوجت بعدها غادة بالمنتج وليد التابعي. وأنتج لها فيلمان في فترة زواجهما، وهما “90 دقيقة” و”أزمة شرف”.

وأدت خلافات كبيرة بين التابعي وغادة إلى الانفصال عام 2009.

محمد فودة والخيانة

تزوجت غادة بعد فترة من الإعلامي محمد فودة بعد قصة حب كبيرة بينهما. إلا أنها انفصلت عنه بسبب الخيانة.

ويبدو أن العدد لم يصل إلى 12، لكن غادة صرحت في لقاء صحفي سابق أنها تزوجت ما يقرب من 11 مرة.

وبعدها أعلنت زواجها من مدير التصوير هيثم زنيتا لتكون الزيجة رقم 12، والتي انتهت أيضاً بالطلاق بعد عامين ونصف فقط.