الأربعاء, ديسمبر 14, 2022
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نكاية في ماكرون.. هتاف “الصلاة على النبي” يهز استاد البيت (فيديو)

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قطر من أجل متابعة مباراة فرنسا أمام المغرب

كتب باسل النجار
ماكرون watanserb.com
ماكرون
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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل العديد من مقاطع الفيديو التي وثقت، هتافات الجماهير المغربية والعربية بـ”الصلاة على النبي” في استاد “البيت” بقطر، الذي احتضن مباراة المغرب وفرنسا، في حضرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وخسر المنتخب المغربي “أسود الأطلس” مباراة نصف نهائي كأس العالم، الأربعاء، أمام فرنسا بعد أداء بطولي مشرف للكرة المغربية والعربية، حيث كان الحظ أقرب لمنتخب الديوك.

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وجاءت هذه الهتافات نكاية في الرئيس الفرنسي ماكرون، الذي كان حاضرا في المقصورة الرئيسية لاستاد البيت المونديالي، لأجل تشجيع منتخب بلاده.

حيث لم ينسى الجمهور إساءته السابقة للرسول الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ والتي فجرت موجة غضب عربية ضد فرنسا سابقا.

ويسمع خلال الفيديوهات المتداولة بكثرة هتاف “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، الذي هز أرجاء استاد “البيت” في رسالة صريحة من الجماهير الإسلامية لماكرون.

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وكانت دعوات عبر مواقع التواصل وجهت للجماهير العربية والإسلامية، لأجل ترديد هتافات جماعية بالصلاة على نبي الإسلام محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالمدرجات وبحضور ماكرون، بعدما أعلن الرئيس الفرنسي نيته لحضور مباراة فرنسا والمغرب.

تلك الدّعوات للرد على تصريحات سابقة لماكرون، اعتبر فيها الإساءة للرسول الكريم “حرية رأي”، وذلك بعد نشر صحيفة كاريكاتوريّة فرنسيّة رسماً مُسيئاً للنبي.

وكان الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، وصل مساء الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل حضور مباراة منتخب بلاده ضد المغرب ضمن نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم.

إيمانويل ماكرون في سوق واقف

وأشارت وكالة الأنباء القطرية “قنا“، عبر حسابها على تويتر، أنه كان في استقبال الرئيس الفرنسي بمطار حمد الدولي، كل من وزير المواصلات جاسم بن سيف السليطي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر.

كما كان في استقبال الرئيس الفرنسي، سفير قطر لدى باريس، الشيخ “علي بن جاسم آل ثاني”، وسفيرة فرنسا بالدوحة “جان باتيست فافر”.

والتقطت الصحف والقنوات الإعلامية، في مقاطع فيديو قصيرة، تم تداولها مساء الأربعاء، الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” وهو يتجول في سوق واقف بالدوحة”.

وظهر ماكرون رفقة حراسته الشخصية وعدد من المسؤولين القطريين، وهم يتجولون في سوق واقف، وسط عدسات المصورين ووكلات الأنباء الدولية.

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وكان ماكرون قد توعد بالسفر لقطر لتشجيع منتخب بلاده في منافسات كأس العالم لكرة القدم، في حال تمكنه من الوصول إلى دور نصف النهائي.

يذكر أن مباراة المنتخب الفرنسي ونظيره المغربي قد انتهت بفوز فرنسا بنيجة 2/0 بعد عرض كروي بطولي قدمه أبناء المدرب وليد الركراكي.

وتُلاقي فرنسا في المباراة النهائية من كأس العالم قطر 2022، المنتخب الأرجنتيني من أجل الدفاع عن لقبها السابق، في مواجهة ستنعقد، الأحد 18 ديسمبر، وسط حضور جماهيري ضخم.

بينما سيلتقي المنتخب المغربي، نظيره الكرواتي قبلها بيوم لتحديد صاحب المكز الثالث، في بطولة كأس العالم قطر 2022.

المصدرتويتر، وكالة الأنباء القطرية قنا، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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