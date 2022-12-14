نكاية في ماكرون.. هتاف “الصلاة على النبي” يهز استاد البيت (فيديو)

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وطن- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل العديد من مقاطع الفيديو التي وثقت، هتافات الجماهير المغربية والعربية بـ”الصلاة على النبي” في استاد “البيت” بقطر، الذي احتضن مباراة المغرب وفرنسا، في حضرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وخسر المنتخب المغربي “أسود الأطلس” مباراة نصف نهائي كأس العالم، الأربعاء، أمام فرنسا بعد أداء بطولي مشرف للكرة المغربية والعربية، حيث كان الحظ أقرب لمنتخب الديوك.

في حضور ماكرون رئيس فرنسا(الذي يسئ الرسول) هنا تحدث أجمل لقطة بالمونديال وفي تاريخ كرة القدم لا إله إلا الله محمد رسول الله❤️ pic.twitter.com/QNP1P1MjYV — TAWFEK (@Mohamed79183455) December 14, 2022

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وجاءت هذه الهتافات نكاية في الرئيس الفرنسي ماكرون، الذي كان حاضرا في المقصورة الرئيسية لاستاد البيت المونديالي، لأجل تشجيع منتخب بلاده.

حيث لم ينسى الجمهور إساءته السابقة للرسول الكريم ـ صلى الله عليه وسلم ـ والتي فجرت موجة غضب عربية ضد فرنسا سابقا.

ويسمع خلال الفيديوهات المتداولة بكثرة هتاف “لا إله إلا الله محمد رسول الله”، الذي هز أرجاء استاد “البيت” في رسالة صريحة من الجماهير الإسلامية لماكرون.

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وكانت دعوات عبر مواقع التواصل وجهت للجماهير العربية والإسلامية، لأجل ترديد هتافات جماعية بالصلاة على نبي الإسلام محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالمدرجات وبحضور ماكرون، بعدما أعلن الرئيس الفرنسي نيته لحضور مباراة فرنسا والمغرب.

تلك الدّعوات للرد على تصريحات سابقة لماكرون، اعتبر فيها الإساءة للرسول الكريم “حرية رأي”، وذلك بعد نشر صحيفة كاريكاتوريّة فرنسيّة رسماً مُسيئاً للنبي.

أجمل لقطة في المونديال 🇲🇦♥️♥️♥️ "لا إله إلا الله .. محمد رسول الله"

هتافات خلال مباراة المنتخب المغربي بحضور إيمانويل ماكرون #المغرب_فرنسا pic.twitter.com/NXBa0gSMLj — Sorita AlSadi 𓂆🇧🇷🇦🇷🇲🇦 (@Sorita921) December 14, 2022

وكان الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”، وصل مساء الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة، من أجل حضور مباراة منتخب بلاده ضد المغرب ضمن نصف نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم.

هتافات الجماهير المغربية أثناء مباراة المغرب وفرنسا نصرة للنبي ﷺ أمام أعين #ماكرون#مونديال_قطر #المغرب pic.twitter.com/bWsDur20DD — شبكة رصد (@RassdNewsN) December 14, 2022

إيمانويل ماكرون في سوق واقف

وأشارت وكالة الأنباء القطرية “قنا“، عبر حسابها على تويتر، أنه كان في استقبال الرئيس الفرنسي بمطار حمد الدولي، كل من وزير المواصلات جاسم بن سيف السليطي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر.

كما كان في استقبال الرئيس الفرنسي، سفير قطر لدى باريس، الشيخ “علي بن جاسم آل ثاني”، وسفيرة فرنسا بالدوحة “جان باتيست فافر”.

والتقطت الصحف والقنوات الإعلامية، في مقاطع فيديو قصيرة، تم تداولها مساء الأربعاء، الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” وهو يتجول في سوق واقف بالدوحة”.

وظهر ماكرون رفقة حراسته الشخصية وعدد من المسؤولين القطريين، وهم يتجولون في سوق واقف، وسط عدسات المصورين ووكلات الأنباء الدولية.

وكان ماكرون قد توعد بالسفر لقطر لتشجيع منتخب بلاده في منافسات كأس العالم لكرة القدم، في حال تمكنه من الوصول إلى دور نصف النهائي.

يذكر أن مباراة المنتخب الفرنسي ونظيره المغربي قد انتهت بفوز فرنسا بنيجة 2/0 بعد عرض كروي بطولي قدمه أبناء المدرب وليد الركراكي.

وتُلاقي فرنسا في المباراة النهائية من كأس العالم قطر 2022، المنتخب الأرجنتيني من أجل الدفاع عن لقبها السابق، في مواجهة ستنعقد، الأحد 18 ديسمبر، وسط حضور جماهيري ضخم.

بينما سيلتقي المنتخب المغربي، نظيره الكرواتي قبلها بيوم لتحديد صاحب المكز الثالث، في بطولة كأس العالم قطر 2022.