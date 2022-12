ميسي يكشف عن موعد اعتزاله دولياً مع الأرجنتين

- Advertisement -

وطن- كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 35 عاماً، عن مباراته الأخيرة له في نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر، قبل اعتزاله الدولي مع منتخب الأرجنتين.

وقال الأرجنتني ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء، في تصريح صحفي مع صحيفة (دياريو ديبورتيفو أوليه) الأرجنتينية، ” أشعر بسعادة كبيرة لأنني قادر على تحقيق ذلك، كما وإنهاء رحلتي في كأس العالم بخوض آخر مباراة لي في النهائي”.

كما وأضاف البرغوث ميسي، ” سنوات عديدة مررت بها، لكنني أعتقد أنني سأكون قادر على القيام بذلك، وإنهاء مسيرتي في كأس العالم على هذا النحو يعد الأفضل بالنسبة لي”.

وأردف ليونيل ميسي، ” الأرقام القياسية جيدة، لكن المهم هو أن تكون قادراً على تحقيق الهدف للفريق. كما وهذا الشيء سيكون الأجمل على الإطلاق، ونحن على بعد خطوة واحدة من أجل فعل ذلك وتحقيق اللقب”.

Leo Messi: “It's my last World Cup. It's impressive to end up playing a final. There's a long way to go for the next one, there are many years and surely because of age I will not reach it. I’m going to play my second World Cup final. Hopefully this time it ends in another way.” pic.twitter.com/pYInbc6Uj8

