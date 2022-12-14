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مونديال قطر 2022

ميسي يكشف عن موعد اعتزاله دولياً مع الأرجنتين

مباراة الأرجنتين في نهائي مونديال كأس العالم 2022 هي الأخيرة لميسي

كتب فارس أبو شيحة
ميسي يكشف عن موعد اعتزاله مع الأرجنتين watanserb.com
ميسي يكشف عن موعد اعتزاله مع الأرجنتين
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وطن- كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 35 عاماً، عن مباراته الأخيرة له في نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر، قبل اعتزاله الدولي مع منتخب الأرجنتين.

وقال الأرجنتني ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء، في تصريح صحفي مع صحيفة (دياريو ديبورتيفو أوليه) الأرجنتينية، ” أشعر بسعادة كبيرة لأنني قادر على تحقيق ذلك، كما وإنهاء رحلتي في كأس العالم بخوض آخر مباراة لي في النهائي”.

اعتزال ميسي مع الأرجنتين

كما وأضاف البرغوث ميسي، ” سنوات عديدة مررت بها، لكنني أعتقد أنني سأكون قادر على القيام بذلك، وإنهاء مسيرتي في كأس العالم على هذا النحو يعد الأفضل بالنسبة لي”.

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وأردف ليونيل ميسي، ” الأرقام القياسية جيدة، لكن المهم هو أن تكون قادراً على تحقيق الهدف للفريق. كما وهذا الشيء سيكون الأجمل على الإطلاق، ونحن على بعد خطوة واحدة من أجل فعل ذلك وتحقيق اللقب”.

كما وتعد النسخة الخامسة التي يشارك فيها الأرجنتني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده، متجاوزاً بذلك الراحل مارادونا وخافيير ماسكيرانو.

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فيما لم يكشف ميسي عن موعد اعتزاله الدولي مع الأرجنتين، إلا أنه اكتفى بأن نسخة مونديال كأس العالم 2022. ستكون الأخيرة له مع راقصو التانغو.

مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا

وقاد البرغوث ميسي منتخب الأرجنتين، إلى نهائي مونديال كأس العالم 2022. بعد الفوز على كرواتيا بثلاثية نظيفة دون رد، في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب (استاد لوسيل).

كما وشهدت مباراة الأرجنتين وكرواتيا، تحطيم ميسي لرقم قياسي جديد مع راقصو التانغو الأرجنتني، وهو هداف منتخب بلاده التاريخي في مونديال كأس العالم برصيد 11 هدفاً. وكذلك أكثر صانع تمريرات حاسمة برصيد 8 تمريرات.

نهائي مونديال كأس العالم 2022 قطر

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، الأحد، أمام الفائز من مباراة فرنسا والمغرب، في نهائي مونديال كأس العالم 2022، على ملعب (استاد لوسيل) في العاصمة القطرية (الدوحة).

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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