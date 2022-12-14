ميسي يكشف عن موعد اعتزاله دولياً مع الأرجنتين

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وطن- كشف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 35 عاماً، عن مباراته الأخيرة له في نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر، قبل اعتزاله الدولي مع منتخب الأرجنتين.

وقال الأرجنتني ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الثلاثاء، في تصريح صحفي مع صحيفة (دياريو ديبورتيفو أوليه) الأرجنتينية، ” أشعر بسعادة كبيرة لأنني قادر على تحقيق ذلك، كما وإنهاء رحلتي في كأس العالم بخوض آخر مباراة لي في النهائي”.

اعتزال ميسي مع الأرجنتين

كما وأضاف البرغوث ميسي، ” سنوات عديدة مررت بها، لكنني أعتقد أنني سأكون قادر على القيام بذلك، وإنهاء مسيرتي في كأس العالم على هذا النحو يعد الأفضل بالنسبة لي”.

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وأردف ليونيل ميسي، ” الأرقام القياسية جيدة، لكن المهم هو أن تكون قادراً على تحقيق الهدف للفريق. كما وهذا الشيء سيكون الأجمل على الإطلاق، ونحن على بعد خطوة واحدة من أجل فعل ذلك وتحقيق اللقب”.

Leo Messi: “It's my last World Cup. It's impressive to end up playing a final. There's a long way to go for the next one, there are many years and surely because of age I will not reach it. I’m going to play my second World Cup final. Hopefully this time it ends in another way.” pic.twitter.com/pYInbc6Uj8 — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) December 13, 2022

كما وتعد النسخة الخامسة التي يشارك فيها الأرجنتني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده، متجاوزاً بذلك الراحل مارادونا وخافيير ماسكيرانو.

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فيما لم يكشف ميسي عن موعد اعتزاله الدولي مع الأرجنتين، إلا أنه اكتفى بأن نسخة مونديال كأس العالم 2022. ستكون الأخيرة له مع راقصو التانغو.

مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا

وقاد البرغوث ميسي منتخب الأرجنتين، إلى نهائي مونديال كأس العالم 2022. بعد الفوز على كرواتيا بثلاثية نظيفة دون رد، في المباراة التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب (استاد لوسيل).

ليو ميسي أصبح أفضل هداف أرجنتيني في تاريخ كأس العالم برصيد 𝟏𝟏 هدفاً! ✨ كان اللاعب الباريسي قد التحق في المباراة 🆚 الأراضي المنخفضة بغابرييل باتيستوتا، الذي كان بحوزته الرقم القياسي برصيد 𝟏𝟎 أهداف! ⚽️ 🏆 #𝗙𝗿𝗼𝗺𝗣𝗮𝗿𝗶𝘀𝗧𝗼𝗤𝗮𝘁𝗮𝗿 pic.twitter.com/Ih6GOBlpbd — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) December 13, 2022

كما وشهدت مباراة الأرجنتين وكرواتيا، تحطيم ميسي لرقم قياسي جديد مع راقصو التانغو الأرجنتني، وهو هداف منتخب بلاده التاريخي في مونديال كأس العالم برصيد 11 هدفاً. وكذلك أكثر صانع تمريرات حاسمة برصيد 8 تمريرات.

🎥| مترجم المراسلة صوفيا مارتينيز تختم المقابلة مع ميسي بهذه الكلمات الرائعة : " سأخبرك ان ما يحدث في النهائي بعيدًا عن نتيجة المباراة ، هناك شيء لن يُسلب منك وهى تأثيرك على الأرجنتينيين". ♥️🇦🇷@SofiMMartinez pic.twitter.com/pxkIEYHgWb — Abokr Omar (@Abokr10) December 14, 2022

نهائي مونديال كأس العالم 2022 قطر

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو)، الأحد، أمام الفائز من مباراة فرنسا والمغرب، في نهائي مونديال كأس العالم 2022، على ملعب (استاد لوسيل) في العاصمة القطرية (الدوحة).