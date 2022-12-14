الأربعاء, ديسمبر 14, 2022
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لاعبو المنتخب الأرجنتيني يحتفلون بفوزهم على كرواتيا بشتم الإنجليز (شاهد)

إهانة الإنجليز جاءت بسبب احتلال بريطانيا لجزر "مالفيناس" أو "فوكلاند" الأرجنتينية

كتب سالم حنفي
المنتخب الأرجنتيني يهين الإنجليز watanserb.com
احتفال المنتخب الأرجنتيني بالفوز على كرواتيا بشتيمة الانجليز
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وطن – كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية إن لاعبي المنتخب الأرجنتيني أدوا أغنية تهين الإنجليز وتشير إلى حرب الفوكلاند بعد فوزهم على كرواتيا للوصول إلى نهائي كأس العالم.

وحقق فريق ليونيل سكالوني فوزًا مريحًا 3-0 على كرواتيا يوم الثلاثاء ليحجز مكانه في نهائي يوم الأحد في قطر، ومثلت ركلة الجزاء التي سجلها ليونيل ميسي وهدفان من جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الضمان بأن تلعب الأرجنتين مع الفائز بنصف نهائي فرنسا ضد المغرب نهاية الأسبوع الجاري.

بعد افتتاح مشوارها بهزيمة مفاجئة أمام السعودية 2-1 ، حققت الأرجنتين الآن خمسة انتصارات متتالية، حيث ستلعب في نهائي كأس العالم للمرة السادسة ، ويسعى المنتخب الأرجنتيني للحصول على اللقب الثالث، والأول منذ أن ألهمهم دييجو مارادونا باللقب عام 1986.

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وأثار الانتصار مشاهد مبهجة داخل استاد لوسيل ، حيث تعانق ميسي وزملاؤه بعضهم البعض وأخذوا يغنون مع جماهيرهم، حيث التقطت الكاميرا سكالوني وهو يبكي وهو يعانق “ميسي “، لكن احتفالاتهم أخذت نغمة مختلفة بمجرد دخولهم غرفة الملابس.

احتفال المنتخب الأرجنتيني بالفوز على كرواتيا بأغنية مهينة للإنجليز

وأظهرت قصة المدافع نيكولاس أوتاميندي التي نشرها على “إنستغرام” كيف احتفلوا بالوصول إلى المباراة النهائية لأول مرة منذ الحسرة ضد ألمانيا في عام 2014، حيث ظهر اللاعبون والجهاز الفني يقفزون لأعلى ولأسفل ، وهم يأرجحون القمصان حول رؤوسهم بينما يغنون في انسجام أغنية كانت شائعة بين الجماهير في المدرجات في قطر.

الأغنية، التي رددها لاعبو المنتخب الأرجنتيني تصف المنافسين البرازيل بأنهم “البطل الخماسي المنكمش” ، وتقول “f * ing English” وتتضمن إشارة إلى جزر مالفيناس.

الخلاف بين الأرجنتين وبريطانيا حول جزر فوكلاند

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وجزر مالفيناس هي إشارة إلى جزر مالفيناس – الاسم الأرجنتيني لجزر فوكلاند ، التي خاضت الأرجنتين وبريطانيا حربًا عليها عام 1982.

وبحسب الصحيفة، لا تزال سيادة الإقليم في جنوب المحيط الأطلسي محل نزاع من قبل الأرجنتين، التي حافظت على أن غزوها كان بمثابة استصلاح أراضيها.

جزر فوكلاند

وكانت جزر “فوكلاند” أو “مالفيناس” مستعمرة للتاج البريطاني منذ عام 1841 وينحدر السكان بشكل كبير من المستوطنين البريطانيين ، الذين فضلوا دائمًا الحكم البريطاني.

وفي حديثه بعد الفوز ، حاول “سكالوني” أن يلخص ما يعنيه ذلك بالنسبة لفريقه، قائلا: “من الصعب وضع هذا في كلمات. هذا ما حلمت به دائمًا كأرجنتيني. إنه أمر عاطفي ويدعمنا شعبنا بطريقة لا تُنسى. نحن نصنع التاريخ”.

وأضاف: “نحن نحتفل لأنه شيء مثير للغاية، ولكن لا تزال هناك خطوة متبقية. حان الوقت للاستمتاع، ولكن علينا بالفعل التفكير فيما سيأتي.”

المصدرميرور + انستغرام
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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