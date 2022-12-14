إبعاد الفنانة المصرية نادية كرم عن الكويت نهائياً لسبب غير متوقع!

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وطن– أقدمت السلطات في الكويت على إبعاد الفنانة المصرية المقيمة هناك، نادية كرم، عن البلاد نهائياً.

قانون الإقامة

وأعلن إعلامي كويتي الخبر عبر حسابه على “سناب شات”، قائلا: “تم اليوم إبعاد الفنانة نادية كرم نهائياً عن الكويت، بسبب مخالفتها قانون الإقامة“.

وأشار الإعلامي إلى أن إقامة نادية كرم كانت منتهية لعدة أشهر ولم تقم بتجديدها.

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وتابع: “تم حجزها في دائرة الإبعاد منذ 10 أيام إلى أن صدر قرار إبعادها من الكويت نهائياً”.

وأكد أن نادية كرم الآن في مصر، متمنياً لها التوفيق.

استنكار وغضب

وأثار نبأ إبعاد نادية كرم عن الكويت، جدلاً بين المتابعين الذين استنكروا الأمر.

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وذكروا السلطات الكويتية أنها فنانة وليست عاملاً على حد تعبيرهم.

وجاء في التعليقات: “اجراء تعسفي مع الفنانة نادية كرم تم ابعادها بشكل نهائي عن الكويت لتاخرها في تجديد الاقامة ! هذي فنانة مو بنغالي يتم حجزها ١٠ ايام وابعادها “.

وكتب آخر: “حجز ومرمطه وهي معروفه وبهذا العمر يمكن ناسيه”.

وقال ناشط: “هكذا تكافئونها بعد كل هالخدمة على مر السنيين ترحلوها عشان اقامتها منتهيه كم شهر واكيد لظروف ماديه”.

وتساءلت أخرى: “عندي مليون سؤال، فنانه مثلت مع كبار الممثلين الكويتين واخرتها ماتقدر تجدد وتسجن عشره ايام وترحل . ليش ارهابيه هي غريب والله”.

وبالمثل، قالت ناشطة مستنكرة: “غريبة طول هل الفترة ماخذت الجنسية الكويتية”.

حول نادية كرم

الجدير بالذكر أن نادية كرم (63 عاماً)، شقيقة الفنانة عبير أحمد، والدتها لبنانية تعيش في الكويت. وبدأت مشوارها الفني عام 1997.

عرفت نادية بأدوارها الكوميدية التي تقدمها، وذلك بسبب وزنها الزائد الذي منحها صورة مميزة لدى جمهورها.

شاركت نادية في العديد من الأعمال الخليجية منها الحيالة، والخافي أعظم، سعيد الحظ. باب الفرج. سوق المقاصيص، صالح وطالح. كرت أحمر، عليك سعيد و مبارك. الاختيار الصعب. غلطة عمر. تاكسي تحت الطلب. دار الزمن. مسك وعنبر. البيت المسكون. الثمن.