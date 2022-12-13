هندية تتمنى رؤية أمير قطر بعدما سافرت من الهند للدوحة بسيارتها (فيديو)

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وطن- تمكنت سيدة هندية تدعى “ناجي نوشي” من السفر من بلادها إلى دولة قطر بسيارتها رباعية الدفع، من أجل تحقيق حلمها بحضور المباراة النهائية في المونديال.

تأمل أن تكون تجربة فريدة من نوعها

وباشرت “نوشي” وهي أم لخمسة أطفال رحلتها الفردية باتجاه قطر من مدينة كيرالا في الهند، قبل أيام قليلة باستخدام سيارتها، وهي تأمل أن تكون تجربة فريدة من نوعها، بعد أن تم إعلان انطلاق رحلتها على مستوى رسمي من خلال تصريح لوزير النقل الهندي بحضور مسؤولي مدينتها وبعض من أفراد عائلتها وفق موقع “واين واين” الرياضي.

من كيرلا إلى قطر بسيارة دفع رباعي

وأجرت إذاعة “هلا إف إم” القطرية لقاء مع الشابة التي بدت إلى جانب سيارتها رباعية الدفع، وروت أنها من منطقة “مليبار” بمدينة “كيرلا” وهي مع عائلتها يحبون كرة القدم أكثر من لعبة الكريكيت المشهورة في باكستان والهند، لكن الناس يعتقدون كما قالت أن الشعب الهندي يحب لعبة الكركيت أكثر.

🎥 | فتاة من الهند سافرت إلى قطر عن طريق السيارة بمفردها! 🤯🚗#هلا_اف_ام تنقل لكم قصتها وتفاصيل رحلتها الشيقة 😍 وتقول: "أتمنى أشوف الشيخ تميم"🇶🇦 From 🇮🇳 To 🇶🇦! 🎙️ | @00sumy00 #WC2022#fifaworldcup#worldcup #Qatar2022 pic.twitter.com/u5LKeH8M4e — Hala FM | هلا أف أم (@Halafmradio) December 13, 2022

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وأضافت الشابة التي بدت وهي تضع وشاحاً على رأسها أن شعب كيرلا يحب كرة القدم جدا، معبرة عن أمنيتها برؤية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ولقائه، كما كانت تضع صورته أيضا على سيارتها من الخلف.

ولدى سؤالها عن المدة التي استغرقتها الرحلة من الهند إلى قطر أجابت الفتاة الهندية، وهي تضع علم بلادها على جانب السيارة أن هذه محطتها الرابعة واستغرقت رحلتها شهرين.

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مضيفة أنها جاءت بمفردها من الهند، وتابعت أن السيارة هي منزلها الصغير وهي تنام وتطبخ هنا، مشيرة إلى مكان المطبخ في الخلف.

ولفتت المغامرة الهندية إلى أنها في هذه الرحلة أكملت 6500 كيلومتر من كيرلا إلى قطر.

لماذا قررت الحضور لقطر بالسيارة؟

وسألتها المذيعة عن سبب اختيارها المجيء بالسيارة بدل الطائرة إلى قطر، أجابت بأن السفر بالطائرة أمر شائع يمكن لأي شخص القيام به، لكن السفر بالسيارة “مغامرة وقوة وتمكين للمرأة وتريد من خلالها إثبات نفسها” حسب وصفها.

واستدركت: “ليست للمرأة أي حدود”، ولم تنف الفتاة الهندية وجود صعوبات في رحلتها مشيرة إلى أن رحلتها بدأت من كانور ثم من مومباي، وبعدها شحنت سيارتها من مومباي إلى عمان ثم الإمارات والسعودية، وهي الآن في قطر وتنوي الإكمال إلى البحرين ومن ثم الكويت.

وكشفت أنها تجولت في سلطنة عمان والعاصمة مسقط، وزارت الكثير من الاماكن الجميلة هناك، وهي حسب قولها مقيمة في عمان منذ 7 سنوات”.

وتوجهت للمذيعة قائلة:” لديكم كرم ضيافة وسياحة جيدة، وكشفت أنها تشجع الارجنتين دائماً لأن شعبها الهندي وبخاصة شعب كيرلا يشجعون الآن البرتغال والبرازيل والارجنتين.”

وهي كما قالت من أشد المعجبين بميسي، وختمت: “هذه كاس عالم رائعة لقد فعلتها قطر.”

مونديال قطر 2022 ومباراة حاسمة للمغرب الذي بات يمثل كل العرب

ويشار إلى أن بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها الدوحة، قد وصلت إلى الدور نصف النهائي مع مفاجأة كبيرة غير متوقعة وهي صعود منتخب عربي ـ منتخب المغرب أسود الأطلس ـ للمربع الذهبي.

والأربعاء، سليتقي المنتخب المغربي نظيره الفرنسي ويأمل المشجعون العرب في إكمال المغرب لإنجازه وتخطي “الديوك” إلى نهائي كأس العالم.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني مساء، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، بنظيره الكرواتي في مباراة حاسمة ستحدد المتأهل منهما للنهائي، والمرشح لمواجهة الفائز من مباراة المغرب وفرنسا غدا.