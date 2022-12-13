الثلاثاء, ديسمبر 13, 2022
الرئيسيةالهدهدهندية تتمنى رؤية أمير قطر بعدما سافرت من الهند للدوحة بسيارتها (فيديو)
الهدهد

هندية تتمنى رؤية أمير قطر بعدما سافرت من الهند للدوحة بسيارتها (فيديو)

قطعت 6500 كليو متر في هذه المغامرة ومرت بسلطنة عمان والإمارات والسعودية ثم قطر

كتب خالد الأحمد
هندية تتمنى رؤية أمير قطر watanserb.com
هندية تتمنى رؤية أمير قطر
- Advertisement -

وطن- تمكنت سيدة هندية تدعى “ناجي نوشي” من السفر من بلادها إلى دولة قطر بسيارتها رباعية الدفع، من أجل تحقيق حلمها بحضور المباراة النهائية في المونديال.

تأمل أن تكون تجربة فريدة من نوعها

وباشرت “نوشي” وهي أم لخمسة أطفال رحلتها الفردية باتجاه قطر من مدينة كيرالا في الهند، قبل أيام قليلة باستخدام سيارتها، وهي تأمل أن تكون تجربة فريدة من نوعها، بعد أن تم إعلان انطلاق رحلتها على مستوى رسمي من خلال تصريح لوزير النقل الهندي بحضور مسؤولي مدينتها وبعض من أفراد عائلتها وفق موقع “واين واين” الرياضي.

من كيرلا إلى قطر بسيارة دفع رباعي

وأجرت إذاعة “هلا إف إم” القطرية لقاء مع الشابة التي بدت إلى جانب سيارتها رباعية الدفع، وروت أنها من منطقة “مليبار” بمدينة “كيرلا” وهي مع عائلتها يحبون كرة القدم أكثر من لعبة الكريكيت المشهورة في باكستان والهند، لكن الناس يعتقدون كما قالت أن الشعب الهندي يحب لعبة الكركيت أكثر.

- Advertisement -

وأضافت الشابة التي بدت وهي تضع وشاحاً على رأسها أن شعب كيرلا يحب كرة القدم جدا، معبرة عن أمنيتها برؤية أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ولقائه، كما كانت تضع صورته أيضا على سيارتها من الخلف.

ولدى سؤالها عن المدة التي استغرقتها الرحلة من الهند إلى قطر أجابت الفتاة الهندية، وهي تضع علم بلادها على جانب السيارة أن هذه محطتها الرابعة واستغرقت رحلتها شهرين.

- Advertisement -

مضيفة أنها جاءت بمفردها من الهند، وتابعت أن السيارة هي منزلها الصغير وهي تنام وتطبخ هنا، مشيرة إلى مكان المطبخ في الخلف.

ولفتت المغامرة الهندية إلى أنها في هذه الرحلة أكملت 6500 كيلومتر من كيرلا إلى قطر.

لماذا قررت الحضور لقطر بالسيارة؟

وسألتها المذيعة عن سبب اختيارها المجيء بالسيارة بدل الطائرة إلى قطر، أجابت بأن السفر بالطائرة أمر شائع يمكن لأي شخص القيام به، لكن السفر بالسيارة “مغامرة وقوة وتمكين للمرأة وتريد من خلالها إثبات نفسها” حسب وصفها.

واستدركت: “ليست للمرأة أي حدود”، ولم تنف الفتاة الهندية وجود صعوبات في رحلتها مشيرة إلى أن رحلتها بدأت من كانور ثم من مومباي، وبعدها شحنت سيارتها من مومباي إلى عمان ثم الإمارات والسعودية، وهي الآن في قطر وتنوي الإكمال إلى البحرين ومن ثم الكويت.

وكشفت أنها تجولت في سلطنة عمان والعاصمة مسقط، وزارت الكثير من الاماكن الجميلة هناك، وهي حسب قولها مقيمة في عمان منذ 7 سنوات”.

فيديو لفتاة هندية تصلي داخل مستشفى يثير ضجة.. ما سبب كل هذا الغضب؟

وتوجهت للمذيعة قائلة:” لديكم كرم ضيافة وسياحة جيدة، وكشفت أنها تشجع الارجنتين دائماً لأن شعبها الهندي وبخاصة شعب كيرلا يشجعون الآن البرتغال والبرازيل والارجنتين.”

وهي كما قالت من أشد المعجبين بميسي، وختمت: “هذه كاس عالم رائعة لقد فعلتها قطر.”

مونديال قطر 2022 ومباراة حاسمة للمغرب الذي بات يمثل كل العرب

ويشار إلى أن بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها الدوحة، قد وصلت إلى الدور نصف النهائي مع مفاجأة كبيرة غير متوقعة وهي صعود منتخب عربي ـ منتخب المغرب أسود الأطلس ـ للمربع الذهبي.

والأربعاء، سليتقي المنتخب المغربي نظيره الفرنسي ويأمل المشجعون العرب في إكمال المغرب لإنجازه وتخطي “الديوك” إلى نهائي كأس العالم.

ويلتقي المنتخب الأرجنتيني مساء، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، بنظيره الكرواتي في مباراة حاسمة ستحدد المتأهل منهما للنهائي، والمرشح لمواجهة الفائز من مباراة المغرب وفرنسا غدا.

المصدرتويتر، موقع واين واين، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
spot_img
اقرأ أيضاً
حياتنا

بعد رفضها الزواج منه..هندي ينتقم من طبيبة بمساعدة عصابة مكونة من 40 رجلاً (فيديو)

الهدهد

شاهد ما فعله حسن شحاتة وأحمد حسن عند رؤيتهما أمير قطر

الهدهد

فيديو وثق ردة فعل أمير قطر بعد ركلة أشرف حكيمي الحاسمة

الهدهد

أمير قطر أمر بتوزيع تذاكر مباراة المغرب وإسبانيا بالمجان على المغاربة

الهدهد

ما وراء زيارة محمد بن زايد لقطر.. بداية صفحة جديدة أم ماذا؟

حياتنا

وفاة هندي أثناء عملية زراعة شعر

الهدهد

تواضع أمير قطر في مدرجات المونديال يلفت الأنظار

الهدهد

جورجينا رودريغيز في ضيافة أمير قطر السابق حمد بن خليفة وزوجته الشيخة موزا(شاهد)

الهدهد

هكذا كانت ردة فعل أمير قطر وأسرته بعد فوز المغرب.. فيديو

حياتنا

خلال بث مباشر..يوتيوبر كورية توثق لحظة تعرضها للمضايقة والتحرش في الهند (فيديو)

حياتنا

عروس تطلب الشرطة لعريسها ليلة الزفاف بسبب “بوسة”!

الهدهد

أمير قطر السابق وزوجته يتشاركان رفع العلم السعودي (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شيخة السلمان.. تعرف على زوجة حسين الجسمي بعد كشف هويتها

الإمارات تمول مركزا يحرض ضد الجالية المسلمة في النمسا وأوروبا

ايفانا نول تصيب مشجعا في منطقة حساسة.. طلب منها هذا الأمر (فيديو)

رسالة الركراكي للجزائريين وقلق من أمر قد يخسر المغرب أمام فرنسا بسببه

اللوبي الإماراتي في أمريكا يثير قلق الـ CIA.. تقرير أمريكي خطير

ما هي الفواكه التي تساعد في الوقاية من السكتة الدماغية؟ خبير تغذية يُجيب

“ما هذه الفضائح”.. وزير سوداني تورط بموقف محرج على الهواء (فيديو)

واتساب يعمل على تطوير ميزة جديدة للرسائل..تعرف إليها

أصالة تستفز إعلامية لبنانية: “ألحانها من هيئة الأمر بالمعروف بالسعودية”! (فيديو)

آخر رسالة لابتسام المقرشية وشقيقها يفجر مفاجأة ويكشف تفاصيل جديدة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC