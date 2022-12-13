ميسي يقود الأرجنتين على حساب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم 2022 (شاهد)

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وطن- نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في قيادة منتخب الأرجنتين، إلى نهائي مونديال كأس العالم 2022، بنسخته ال22، بعد فوزها على الوصيف كرواتيا في نصف نهائي البطولة العالمية.

وسيلعب راقصو التانغو الأرجنتيني بقيادة البرغوث ميسي، أمام الفائز من مباراة فرنسا والمغرب، الأحد، في نهائي كأس العالم 2022، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022

وأحرز الأرجنتين (راقصو التانغو)، أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه كرواتيا، في الدقيقة ال34 عن طريق ليونيل ميسي من ركلة جزاء.

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وأصبح البرغوث الأرجنتيني ميسي، هداف منتخب بلاده التاريخي، في مونديال كأس العالم برصيد 11 هدفاً، كما وأكثر صانع تمريرات حاسمة في البطولة العالمية برصيد 8 تمريرات.

كما وعزز الأرجنتين هدف التقدم الثاني أمام الوصيف كرواتيا، عند الدقيقة ال39، من توقيع اللاعب جوليان ألفاريز.

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وعاد الأرجنتيني ألفاريز ليسجل الهدف الثاني له والثالث في المباراة، عند الدقيقة ال69، بعد تمريرة رائعة من البرغوث ليونيل ميسي.

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022

ودخل المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، المباراة القوية أمام الوصيف كرواتيا، بتشكيلة أساسية في نصف نهائي كأس العالم 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: داميان مارتينيز.

دفاع الأرجنتين: أوتاميندي، ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، تاجليافيكو.

خط الوسط: ماك ليستير، باريديس، فرنانديز، رودريغو دي بول.

مركز الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

تشكيلة منتخب كرواتيا ضد الأرجنتين

ولعب المدرب الكرواتي المباراة أمام نظيره الأرجنتين، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: رومينيك ليفاكوفيتش.

دفاع كرواتيا: يورانوفيتش، لوفرين، جفارديول، بورنا سوسا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، بروزفيتش، كوفافيتش.

مركز الهجوم: بيريشيتش، كراماريتش، ماريو باشاليتش.