الثلاثاء, ديسمبر 13, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022ميسي يقود الأرجنتين على حساب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم 2022 (شاهد)
مونديال قطر 2022

ميسي يقود الأرجنتين على حساب كرواتيا إلى نهائي كأس العالم 2022 (شاهد)

الأرجنتين ستواجه الفائز من مباراة فرنسا والمغرب في نهائي مونديال قطر 2022

كتب فارس أبو شيحة
الأرجنتين ضد كرواتيا watanserb.com
ميسي ورفاقه إلى نهائي كأس العالم 2022
- Advertisement -

وطن- نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في قيادة منتخب الأرجنتين، إلى نهائي مونديال كأس العالم 2022، بنسخته ال22، بعد فوزها على الوصيف كرواتيا في نصف نهائي البطولة العالمية.

وسيلعب راقصو التانغو الأرجنتيني بقيادة البرغوث ميسي، أمام الفائز من مباراة فرنسا والمغرب، الأحد، في نهائي كأس العالم 2022، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022

وأحرز الأرجنتين (راقصو التانغو)، أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه كرواتيا، في الدقيقة ال34 عن طريق ليونيل ميسي من ركلة جزاء.

- Advertisement -

وأصبح البرغوث الأرجنتيني ميسي، هداف منتخب بلاده التاريخي، في مونديال كأس العالم برصيد 11 هدفاً، كما وأكثر صانع تمريرات حاسمة في البطولة العالمية برصيد 8 تمريرات.

كما وعزز الأرجنتين هدف التقدم الثاني أمام الوصيف كرواتيا، عند الدقيقة ال39، من توقيع اللاعب جوليان ألفاريز.

- Advertisement -

وعاد الأرجنتيني ألفاريز ليسجل الهدف الثاني له والثالث في المباراة، عند الدقيقة ال69، بعد تمريرة رائعة من البرغوث ليونيل ميسي.

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022

ودخل المدرب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، المباراة القوية أمام الوصيف كرواتيا، بتشكيلة أساسية في نصف نهائي كأس العالم 2022، كما يلي:

حراسة المرمى: داميان مارتينيز.

دفاع الأرجنتين: أوتاميندي، ناهويل مولينا، كريستيان روميرو، تاجليافيكو.

خط الوسط: ماك ليستير، باريديس، فرنانديز، رودريغو دي بول.

مركز الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان ألفاريز.

تشكيلة منتخب كرواتيا ضد الأرجنتين

ولعب المدرب الكرواتي المباراة أمام نظيره الأرجنتين، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: رومينيك ليفاكوفيتش.

دفاع كرواتيا: يورانوفيتش، لوفرين، جفارديول، بورنا سوسا.

خط الوسط: لوكا مودريتش، بروزفيتش، كوفافيتش.

مركز الهجوم: بيريشيتش، كراماريتش، ماريو باشاليتش.

المصدروطن + قنوات الكأس + صفحة كأس العالم 2022 + تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
spot_img
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

مشاهدة مباراة الأرجنتين وكرواتيا بث مباشر يلا شوت اليوم بجودة عالية

مونديال قطر 2022

نجم المنتخب المغربي مطلوب في برشلونة

مونديال قطر 2022

من هو المكسيكي سيزار راموس حكم مباراة المغرب وفرنسا؟!

مونديال قطر 2022

تقارير: أنشيلوتي يُوافق على تدريب البرازيل ولكن بشرط وحيد!

مونديال قطر 2022

تاريخ مواجهات المغرب وفرنسا قبيل المواجهة المنتظرة في كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

بسبب عقوبة الإيقاف .. 3 لاعبين سيغيبون عن نصف نهائي كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

مباريات نصف نهائي كأس العالم 2022 مجاناً على بين سبورت والكأس

مونديال قطر 2022

تشكيلة المنتخب المغربي ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

“وصفوه بالمقزز” .. غضب إنجليزي من تصرف مبابي في مباراة فرنسا وإنجلترا (فيديو)

مونديال قطر 2022

رسالة نيمار المؤثرة بعد الخروج من مونديال قطر 2022

مونديال قطر 2022

لاعبو فرنسا يخشون مواجهة المنتخب المغربي .. وهذا ما قالوا عنهم (فيديو)

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب كرواتيا أمام الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إطلالة جديدة لوالدة أمير قطر من قلب الدوحة تلقى تفاعلا (شاهد)

نحس “مجومبا” يضرب كرواتيا وهزيمة ثقيلة أمام الأرجنتين بإمضاء ميسي

بإطلالة ساخنة من استاد لوسيل.. ملكة جمال كرواتيا تكذب هذه الشائعة

“الخوخ الأصفر” علاج سحري لكورونا.. الصين توضح بعد الهوس به ونفاد مخزونه

الغارديان: فرنسا تعرف كيف تفوز.. لكن المغرب سينصب فخاخا جديدة

انهيار نظام الملالي أمام الاحتجاجات دفعه لإعدام متظاهر علنا بطريقة وحشية

جريمة طرابلس تهز لبنان.. فيديو أشعل موجة غضب وما ظهر فيه لا يصدق!

حقيقة إهانة قناة جزائرية لمنتخب المغرب وصورة استفزت المغاربة (شاهد)

شيخة السلمان.. تعرف على زوجة حسين الجسمي بعد كشف هويتها

الإمارات تمول مركزا يحرض ضد الجالية المسلمة في النمسا وأوروبا

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC