الثلاثاء, ديسمبر 13, 2022
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مونديال قطر 2022

قفزة هائلة للمنتخب المغربي في تصنيف الفيفا.. كم وصل في الترتيب العالمي؟!

المنتخب المغربي يقفز إلى المركز ال11 في تصنيف "الفيفا" العالمية

كتب فارس أبو شيحة
تصنيف المنتخب المغربي بعد النتائج الإيجابية في كأس العالم 2022 watanserb.com
تصنيف المنتخب المغربي بعد النتائج الإيجابية في كأس العالم 2022
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وطن- شهد تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، القفزة الهائلة للمنتخب المغربي، بعد الأداء المبهر الذي ظهر به في مونديال كأس العالم 2022، وبلوغه نصف نهائي البطولة على حساب البرتغال، بعد الفوز عليه بهدف نظيف دون رد.

وحقق المنتخب المغربي منذ بداية مشواره في مونديال كأس العالم 2022، النتائج الإيجابية التي تفاجأ بها الجميع، بعد تعادله مع الوصيف كرواتيا، والفوز على الرباعي كندا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال. والوصول إلى دور نصف نهائي مونديال قطر 2022.

تصنيف المنتخب المغربي في الفيفا

كما وتمكن المنتخب المغربي بفضل تلك النتائج، من حصد الكثير من النقاط، ليقفز إلى المركز ال11، بعد أن كان في المركز ال22 في تصنيف الفيفا العالمية. متفوقاً بذلك على منتخبات في القارة الأوروبية العجوز.

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ووفق موقع (football ranking)، المتخصص في حساب عدد النقاط للمنتخبات، فإن المنتخب المغربي (أسود الأطلس). تحت قيادة المدرب المغربي وليد الركراكي، تمكن من حصد 108.88 نقطة حتى الآن.

كما وأوضح الموقع، أنه بفضل هذه النقاط الإيجابية للمنتخب المغربي، سيصل إلى المركز ال11. برصيد 1672.38 نقطة في تصنيف الفيفا العالمية، بعد أن كان في المركز ال22 قبيل انطلاق منافسات كأس العالم 2022.

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ومن المقرر أن يصدر التصنيف الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بعد نهاية مونديال قطر 2022، أي مطلع العام المقبل.

المنتخب المغربي في المراكز العشرة الأولى في تصنيف الفيفا

وفي سياق متصل، قال موقع (بطولات) المغربي، بأن المنتخب المغربي بات على بعد مركز وحيد، من أجل الدخول في المنتخبات العشرة الأولى والأفضل على مستوى العالم وفق تصنيف الفيفا.

كما ويقف نجاح المنتخب المغربي في التواجد في القائمة العشرة الأوائل على مستوى العالم، بناء على نتائج المباريات القادمة في مونديال كأس العالم 2022.

مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022

وسبق أن وصل المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، إلى المركز العاشر في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عام 1998. كأول منتخب عربي وأفريقي يفعل ذلك.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي أمام نظيره حامل اللقب فرنسا، الأربعاء، في منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022 على ملعب (استاد البيت).

المصدروطن + football ranking + بطولات
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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