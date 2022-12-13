قفزة هائلة للمنتخب المغربي في تصنيف الفيفا.. كم وصل في الترتيب العالمي؟!

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وطن- شهد تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، القفزة الهائلة للمنتخب المغربي، بعد الأداء المبهر الذي ظهر به في مونديال كأس العالم 2022، وبلوغه نصف نهائي البطولة على حساب البرتغال، بعد الفوز عليه بهدف نظيف دون رد.

وحقق المنتخب المغربي منذ بداية مشواره في مونديال كأس العالم 2022، النتائج الإيجابية التي تفاجأ بها الجميع، بعد تعادله مع الوصيف كرواتيا، والفوز على الرباعي كندا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال. والوصول إلى دور نصف نهائي مونديال قطر 2022.

تصنيف المنتخب المغربي في الفيفا

كما وتمكن المنتخب المغربي بفضل تلك النتائج، من حصد الكثير من النقاط، ليقفز إلى المركز ال11، بعد أن كان في المركز ال22 في تصنيف الفيفا العالمية. متفوقاً بذلك على منتخبات في القارة الأوروبية العجوز.

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ووفق موقع (football ranking)، المتخصص في حساب عدد النقاط للمنتخبات، فإن المنتخب المغربي (أسود الأطلس). تحت قيادة المدرب المغربي وليد الركراكي، تمكن من حصد 108.88 نقطة حتى الآن.

What a feeling to wake-up to this dream qualification to the semi-finals 🤩 pic.twitter.com/5I9JojX4lb — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 11, 2022

كما وأوضح الموقع، أنه بفضل هذه النقاط الإيجابية للمنتخب المغربي، سيصل إلى المركز ال11. برصيد 1672.38 نقطة في تصنيف الفيفا العالمية، بعد أن كان في المركز ال22 قبيل انطلاق منافسات كأس العالم 2022.

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ومن المقرر أن يصدر التصنيف الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، بعد نهاية مونديال قطر 2022، أي مطلع العام المقبل.

المنتخب المغربي يصعد بـ11 مركز و يحتل المركز الحادي عشر في تصنيف "الفيفا". pic.twitter.com/h5gohQgFaR — شكـوُبـيستـانْ ْ ツ stâtût dzツ (@chkoubistan_sta) December 11, 2022

المنتخب المغربي في المراكز العشرة الأولى في تصنيف الفيفا

وفي سياق متصل، قال موقع (بطولات) المغربي، بأن المنتخب المغربي بات على بعد مركز وحيد، من أجل الدخول في المنتخبات العشرة الأولى والأفضل على مستوى العالم وفق تصنيف الفيفا.

📍📍أكد موقع "Football Ranking" المتخصص في تحديث تصنيفات المنتخبات (قبل التحديث الرسمي للفيفا المتوقع صدوره يوم 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري) أن المنتخب المغربي -حسابيا- بلغ المركز الحادي عشر عالميا.#يوميات_المونديال #ميدان_منوعات pic.twitter.com/SINghIZ6cv — ميدان | Midan (@ajmidan) December 12, 2022

كما ويقف نجاح المنتخب المغربي في التواجد في القائمة العشرة الأوائل على مستوى العالم، بناء على نتائج المباريات القادمة في مونديال كأس العالم 2022.

مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022

وسبق أن وصل المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، إلى المركز العاشر في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عام 1998. كأول منتخب عربي وأفريقي يفعل ذلك.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المغربي أمام نظيره حامل اللقب فرنسا، الأربعاء، في منافسات نصف نهائي كأس العالم 2022 على ملعب (استاد البيت).