قفزة هائلة للمنتخب المغربي في تصنيف الفيفا.. كم وصل في الترتيب العالمي؟!

وطن- شهد تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، القفزة الهائلة للمنتخب المغربي، بعد الأداء المبهر الذي ظهر به في مونديال كأس العالم 2022، وبلوغه نصف نهائي البطولة على حساب البرتغال، بعد الفوز عليه بهدف نظيف دون رد.

وحقق المنتخب المغربي منذ بداية مشواره في مونديال كأس العالم 2022، النتائج الإيجابية التي تفاجأ بها الجميع، بعد تعادله مع الوصيف كرواتيا، والفوز على الرباعي كندا وبلجيكا وإسبانيا والبرتغال. والوصول إلى دور نصف نهائي مونديال قطر 2022.

كما وتمكن المنتخب المغربي بفضل تلك النتائج، من حصد الكثير من النقاط، ليقفز إلى المركز ال11، بعد أن كان في المركز ال22 في تصنيف الفيفا العالمية. متفوقاً بذلك على منتخبات في القارة الأوروبية العجوز.

ووفق موقع (football ranking)، المتخصص في حساب عدد النقاط للمنتخبات، فإن المنتخب المغربي (أسود الأطلس). تحت قيادة المدرب المغربي وليد الركراكي، تمكن من حصد 108.88 نقطة حتى الآن.

What a feeling to wake-up to this dream qualification to the semi-finals 🤩 pic.twitter.com/5I9JojX4lb

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 11, 2022