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شيخة السلمان.. تعرف على زوجة حسين الجسمي بعد كشف هويتها

فاجأ الفنان الإماراتي حسين الجسمي جمهوره بإعلان زواجه وعقد قرانه رسميا

كتب باسل النجار
حسين الجسمي watanserb.com
حسين الجسمي
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وطن- منذ إعلان الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عن زواجه وعقد قرانه رسميا، الاثنين، ضجت مواقع التواصل ومحركات البحث بتساؤلات محبيه عن هوية زوجته.

من هي شيخة السمان زوجة حسين الجسمي؟

وعبر حسابه الرسمي بتويتر أعلن حسين الجسمي خبر زواجه رسميا، حيث كتب:”أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد.”

وتابع وفق ما رصدت (وطن):”بتوفيق رب العالمين عقدت قراني بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة.”

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ورغم انتشار وتسريب عدة صور ومقاطع مصورة من حفل عقد قران الجسمي ـ كان في نطاق ضيق وبدون تغطية إعلامية ـ، إلا أن هوية زوجته ظلت سرا ولم تخرج لها أي صورة.

واليوم كشفت بعض الحسابات الكويتية عن هوية زوجة الجسمي، عن طريق بطاقة الدعوة.

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والتي اتضح من خلالها أن اسم زوجة حسين الجسمي هو، شيخة عبدالعزيز السلمان.

وبهذا تكون بطاقات الدعوة قد كشفت عن هوية الزوجة بشأن اسمها فقط، بما أنّ الجسمي رفض التصريح عن أي معلومات مرتبطة بزوجته، ولم تُنشر لهما أي صور معاً.

وما تسرّب عن شيخة زوجة الجسمي، في وسائل الإعلام الكويتية هو أنها تنحدر من عائلة عريقة، وأنها إماراتية الجنسية.

لكن من الواضح أنه لن يُعرف أكثر من ذلك عنها، بما أنها تفضل البقاء بعيدا عن الأضواء وعدسات الكاميرات.

شبكة حسين الجسمي التي أهداها لزوجته

كما نشرت حسابات أخرى صورا للشبكة التي أهداها حسين الجسمي، لزوجته شيخة عبدالعزيز السلمان، والتي بدت نفيسة جدا.

وكشفت مواقع معنية بأخبار المشاهير أن زوجة حسين الجسمي تدعى شيخة عبدالعزيز سلمان، وتبلغ من العمر 34.

وهي بحسب المتداول إماراتية الجنسية وتنحدر من عائلة عريقة، رغم أنها لم تظهر في الصور أو مقاطع الفيديو التي نشرها مدير أعمال الجسمي ميار عباس.

وأمس، الاثنين 13 ديسمبر، اشتعلت مواقع التواصل بسيل من التهاني والمباركات للجسمي بمناسبة زواجه وعقد قرانه.

ولم يكشف ميار عباس مدير أعمال حسين الجسمي، أي تفاصيل خاصة بالزوجة الجديدة، أو جنسيتها كذلك.

حيث نشر مدير أعمال الفنان صورة تجمعه مع حسين الجسمي، وكتب عليها: “أخي ورفيق دربي الغالي فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع.. الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الافراح”، دون كشف أي تفاصيل عن هوية الزوجة.

ويبدو أنّ حسين الجسمي حريص على إبقاء هوية زوجته سراً، وإبعادها عن الأضواء، حيث احتفل بعقد قرانه في نطاق ضيق.

ولم يشارك أي صور لزوجته أو لمراسم عقد القران، على حساباته الرسمية بمواقع التواصل.

صور زوجة حسين الجسمي وجنسيتها تتصدر محركات البحث

حسين الجسمي يبقي حياته الخاصة بعيدا عن الأضواء

ويتكتم الفنان الإماراتي صاحب الشعبية الكبيرة دائماً على حياته الخاصة، ولا يشارك خصوصياته مع جمهوره على خلاف العديد من نجوم الفن والغناء، الذين ينشرون كل صغيرة وكبيرة في حياتهم على الملأ.

تسريبات بسيطة نشرها بعض الحضور بحفل زواج حسين الجسمي، تمثلت في صور ومقاطع فيديو من الحفل، لكنها لم تظهر العروس أو أي تفاصيل عنها.

وأظهرت بعض هذه المقاطع حضور وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، لحفل عقد القران وتهنئته للجسمي بهذه المناسبة.

جدير بالذكر، أن الفنان حسين الجسمي يبلغ من العمر 43 عاماً، حيث إنه من مواليد عام 1979.

ولا يُعرف إذا كانت هذه هي الزيجة الأولى للفنان الإماراتي أم لا، حيث يتكتم الجسمي بشكل كبير على حياته الخاصة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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