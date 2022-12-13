شيخة السلمان.. تعرف على زوجة حسين الجسمي بعد كشف هويتها

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وطن- منذ إعلان الفنان الإماراتي حسين الجسمي، عن زواجه وعقد قرانه رسميا، الاثنين، ضجت مواقع التواصل ومحركات البحث بتساؤلات محبيه عن هوية زوجته.

من هي شيخة السمان زوجة حسين الجسمي؟

وعبر حسابه الرسمي بتويتر أعلن حسين الجسمي خبر زواجه رسميا، حيث كتب:”أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد.”

وتابع وفق ما رصدت (وطن):”بتوفيق رب العالمين عقدت قراني بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة.”

أكرمني الله وزان بيتي بالبركة والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد 🤲🏻🤍 بتوفيق رب العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب والأهل والأحبة — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) December 12, 2022

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ورغم انتشار وتسريب عدة صور ومقاطع مصورة من حفل عقد قران الجسمي ـ كان في نطاق ضيق وبدون تغطية إعلامية ـ، إلا أن هوية زوجته ظلت سرا ولم تخرج لها أي صورة.

واليوم كشفت بعض الحسابات الكويتية عن هوية زوجة الجسمي، عن طريق بطاقة الدعوة.

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والتي اتضح من خلالها أن اسم زوجة حسين الجسمي هو، شيخة عبدالعزيز السلمان.

وبهذا تكون بطاقات الدعوة قد كشفت عن هوية الزوجة بشأن اسمها فقط، بما أنّ الجسمي رفض التصريح عن أي معلومات مرتبطة بزوجته، ولم تُنشر لهما أي صور معاً.

وما تسرّب عن شيخة زوجة الجسمي، في وسائل الإعلام الكويتية هو أنها تنحدر من عائلة عريقة، وأنها إماراتية الجنسية.

لكن من الواضح أنه لن يُعرف أكثر من ذلك عنها، بما أنها تفضل البقاء بعيدا عن الأضواء وعدسات الكاميرات.

شبكة حسين الجسمي التي أهداها لزوجته

كما نشرت حسابات أخرى صورا للشبكة التي أهداها حسين الجسمي، لزوجته شيخة عبدالعزيز السلمان، والتي بدت نفيسة جدا.

من حفل عقد قران الفنان حسين الجسمي

على / شيخة عبدالعزيز السلمان 💐💚 •الف الف مبروك للفنان حسين الجسمي

ولوج القفص الذهبي ، و نسأل الله العلي القدير أن يتمم عليكم ويجعل السعادة والألفه تحيط عش الزوجية 🤲

وأن يسعدكم دنيا وآخرة

ويرزقكم الذرية الصالحة الطيبة 🤲 pic.twitter.com/qBTJdp74qL — Qasemalqaderi قاسم عبدالقادر (@qasemalqaderi) December 13, 2022

وكشفت مواقع معنية بأخبار المشاهير أن زوجة حسين الجسمي تدعى شيخة عبدالعزيز سلمان، وتبلغ من العمر 34.

وهي بحسب المتداول إماراتية الجنسية وتنحدر من عائلة عريقة، رغم أنها لم تظهر في الصور أو مقاطع الفيديو التي نشرها مدير أعمال الجسمي ميار عباس.

وأمس، الاثنين 13 ديسمبر، اشتعلت مواقع التواصل بسيل من التهاني والمباركات للجسمي بمناسبة زواجه وعقد قرانه.

ولم يكشف ميار عباس مدير أعمال حسين الجسمي، أي تفاصيل خاصة بالزوجة الجديدة، أو جنسيتها كذلك.

حيث نشر مدير أعمال الفنان صورة تجمعه مع حسين الجسمي، وكتب عليها: “أخي ورفيق دربي الغالي فرحتك في يوم عقد قرانك فرحة للجميع.. الله يتمم لك على خير ويسعدك ويديم عليك الافراح”، دون كشف أي تفاصيل عن هوية الزوجة.

ويبدو أنّ حسين الجسمي حريص على إبقاء هوية زوجته سراً، وإبعادها عن الأضواء، حيث احتفل بعقد قرانه في نطاق ضيق.

ولم يشارك أي صور لزوجته أو لمراسم عقد القران، على حساباته الرسمية بمواقع التواصل.

حسين الجسمي يبقي حياته الخاصة بعيدا عن الأضواء

ويتكتم الفنان الإماراتي صاحب الشعبية الكبيرة دائماً على حياته الخاصة، ولا يشارك خصوصياته مع جمهوره على خلاف العديد من نجوم الفن والغناء، الذين ينشرون كل صغيرة وكبيرة في حياتهم على الملأ.

زواج حسين الجسمي وحضور الشيخ عبدالله بن زايد ولي العهد ام القيوين pic.twitter.com/NQQtKoTZpu — الخيااال (@ssss_2409) December 12, 2022

تسريبات بسيطة نشرها بعض الحضور بحفل زواج حسين الجسمي، تمثلت في صور ومقاطع فيديو من الحفل، لكنها لم تظهر العروس أو أي تفاصيل عنها.

وأظهرت بعض هذه المقاطع حضور وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد، لحفل عقد القران وتهنئته للجسمي بهذه المناسبة.

جدير بالذكر، أن الفنان حسين الجسمي يبلغ من العمر 43 عاماً، حيث إنه من مواليد عام 1979.

ولا يُعرف إذا كانت هذه هي الزيجة الأولى للفنان الإماراتي أم لا، حيث يتكتم الجسمي بشكل كبير على حياته الخاصة.