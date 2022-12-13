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مونديال قطر 2022

“الحلُم”.. كرة مونديال قطر 2022 الجديدة (صور)

الفيفا يعلن عن كرة "الحلُم" الجديدة في نصف ونهائي كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
الحلم كرة مونديال قطر 2022 الجديدة watanserb.com
الحلم كرة مونديال قطر 2022 الجديدة
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وطن- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عن شكل كرة مونديال قطر 2022، في منافسات نصف ونهائي البطولة العالمية بنسختها العربية ال22.

كما وكشف اتحاد الفيفا، عن كرة مونديال قطر 2022 الجديدة، التي سترافق المنتخبات المشاركة في دور نصف ونهائي كأس العالم 2022.

“الحلُم” .. كرة مونديال قطر 2022 الجديدة

وأطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اسم “الحلم” على كرة مونديال قطر 2022. التي سترافق المنتخبات في نصف النهائي والمباراة النهائية للمونديال.

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وكان اسم ” الرحلة” على كرة مونديال قطر في دور منافسات دور المجموعات، كما ووصولاً إلى دور ربع نهائي كأس العالم 2022 الماضية.

مميزات كرة “الحلُم” في مونديال قطر 2022

كما وتتميز كرة الحلم، بقدرتها على الكشف عن حالات التسلل بسرعة وبدقة عالية جداً، عبر نظام الكشف شبه الأوتوماتيكي الموجودة بداخل الكرة. وهو ما تشابه مع كرة الرحلة التي رافقت اللاعبين في منافسات دور المجموعات إلى ربع نهائي كأس العالم 2022.

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وصممت كرة مونديال قطر 2022 “الحلم”، باللون الذهبي والعنابي. كما ويضاف عليها أشكال مثلثات صغيرة، مستوحاه من العلم القطري المستضيف لأحداث المونديال بنسخته ال22.

مباريات نصف نهائي مونديال قطر 2022

وسيلتقي منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو). أمام نظيره الوصيف كرواتيا، الثلاثاء، في دور نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر، على ملعب ( استاد لوسيل).

كما وسيواجه المنتخب المغربي أمام حامل فرنسا (الديوك)، الأربعاء، على ملعب (استاد البيت). لحسم المنتخبين بالصعود إلى نهائي مونديال قطر 2022.

ومن الجدير بالذكر بأن المباراة النهائية لمنافسات كأس العالم 2022 قطر، الأحد، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.

المصدروطن + الفيفا + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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