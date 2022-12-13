“الحلُم”.. كرة مونديال قطر 2022 الجديدة (صور)

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وطن- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، عن شكل كرة مونديال قطر 2022، في منافسات نصف ونهائي البطولة العالمية بنسختها العربية ال22.

كما وكشف اتحاد الفيفا، عن كرة مونديال قطر 2022 الجديدة، التي سترافق المنتخبات المشاركة في دور نصف ونهائي كأس العالم 2022.

“الحلُم” .. كرة مونديال قطر 2022 الجديدة

وأطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اسم “الحلم” على كرة مونديال قطر 2022. التي سترافق المنتخبات في نصف النهائي والمباراة النهائية للمونديال.

الكرة الجديدة ( الحلم ) التي سيلعب بها دور الاربعة والنهائي pic.twitter.com/MF60aFzGn4 — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) December 11, 2022

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وكان اسم ” الرحلة” على كرة مونديال قطر في دور منافسات دور المجموعات، كما ووصولاً إلى دور ربع نهائي كأس العالم 2022 الماضية.

مميزات كرة “الحلُم” في مونديال قطر 2022

كما وتتميز كرة الحلم، بقدرتها على الكشف عن حالات التسلل بسرعة وبدقة عالية جداً، عبر نظام الكشف شبه الأوتوماتيكي الموجودة بداخل الكرة. وهو ما تشابه مع كرة الرحلة التي رافقت اللاعبين في منافسات دور المجموعات إلى ربع نهائي كأس العالم 2022.

⚽ الكشف عن "الحلم"، الكرة الرسمية لنصف نهائي ونهائي قطر ٢٠٢٢™ 🇶🇦 على غرار "الرحلة"، ستحمل "الحلم" تكنولوجيا "الكرة المتصلة" التي أثبتت نجاحها بشكل مبهر في تحديد حالات التسلل بشكل أكثر سرعة ودقة من خلال نظام شبه أوتوماتيكي تفاصيل 💪👇 — FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) December 11, 2022

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وصممت كرة مونديال قطر 2022 “الحلم”، باللون الذهبي والعنابي. كما ويضاف عليها أشكال مثلثات صغيرة، مستوحاه من العلم القطري المستضيف لأحداث المونديال بنسخته ال22.

مباريات نصف نهائي مونديال قطر 2022

وسيلتقي منتخب الأرجنتين (راقصو التانغو). أمام نظيره الوصيف كرواتيا، الثلاثاء، في دور نصف نهائي كأس العالم 2022 قطر، على ملعب ( استاد لوسيل).

ليو ميسي مع كرة الحلم الخاصة بنصف نهائي ونهائي المونديال 😍🙏 pic.twitter.com/sm7w2qTuyl — بلاد الفضة (@ARG4ARB) December 12, 2022

كما وسيواجه المنتخب المغربي أمام حامل فرنسا (الديوك)، الأربعاء، على ملعب (استاد البيت). لحسم المنتخبين بالصعود إلى نهائي مونديال قطر 2022.

ومن الجدير بالذكر بأن المباراة النهائية لمنافسات كأس العالم 2022 قطر، الأحد، في ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول، على ملعب (استاد لوسيل) المونديالي.