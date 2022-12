لاعبو فرنسا يخشون مواجهة المنتخب المغربي .. وهذا ما قالوا عنهم (فيديو)

- Advertisement -

وطن- يخشى لاعبو فرنسا حامل لقب النسخة الماضية، مواجهةَ المنتخب المغربي، الأربعاء، بعد الأداء الذي فاجأ به أسود الأطلس المغربي القريبَ قبل البعيد في مونديال كأس العالم 2022 قطر، ونجاحه في إطاحة المنتخبات الأوروبية الواحدة تلوَ الأخرى خارج المونديال.

وسيلتقي المنتخب المغربي أمام حامل اللقب فرنسا، الأربعاء، بعد تأهّلهم التاريخي لأول مرة على مستوى العرب والقارة الأفريقية السمراء، إلى دور نصف نهائي كأس العالم 2022، بعد إقصائهم البرتغال من منافسات دور الـ8 كأس العالم 2022، بهدف نظيف دون رد.

وقال النجم الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، في تصريح صحفي عن المواجهة المرتقبة أمام المنتخب المغربي: “المنتخب المغربي فريق رائع، ويقدم بطولة كبيرة، كما أن وصولهم إلى النصف النهائي يعني أنهم يستحقون ذلك”.

وأضاف الفرنسي تشواميني، “سنأخذ هذه المباراة على محمل الجد كثيراً كي نفوز. نعم المنتخب المغربي هو فريق سوبر، كما ويقدمون مباراة رائعة. لذا سنقوم بكل شيء من أجل الفوز بهذه المباراة”.

كما وقال هدّاف المنتخب الفرنسي أوليفيه جيرو: “نعمل من أجل التتويج بكأس العالم مرة ثانية، لكن لدينا مباراة كبيرة أمام فريق جميل وهو المنتخب المغربي، ونعرف أنها مباراة صعبة للغاية”.

وأردف جيرو، “لكن نحن هنا وقدمنا خطوة كبيرة اليوم (إنجلترا). كما سنرتاح قليلاً وسنعود بعدها للعمل من أجل التحضير بشكل جيد لهذا الفريق الذي سيصعب علينا المهمة”.

كما وقال حارس فرنسا هوغو لوريس عن المواجهة المرتقبة أمام المغرب، في قمة نصف نهائي كأس العالم 2022،: “بصراحة المنتخب المغربي فاجأ الجميع في البطولة. ولديهم روح معنوية لا تصدق، يجب علينا أن نرتاح قليلاً من أجل الاستعداد لمعركة أخرى”.

Good morning to everyone who's in the 𝙒𝙤𝙧𝙡𝙙 𝘾𝙪𝙥 𝙨𝙚𝙢𝙞-𝙛𝙞𝙣𝙖𝙡! 😇☀️ #FiersdetreBleus pic.twitter.com/3T70OPcWAf

وتابع الفرنسي لويس، “سيكون معهم الدعم الجماهيري، كما أنهم أقوياء جداً ومن الصعب اختراقهم أيضاً مع الكرة، وفي الهجوم المعاكس، سنمضى وقتاً لدراستهم. لكن علينا أن نرتاح قليلاً ..”.

ويستعدّ المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، لمواجهة قوية والحاسمة، أمام حامل اللقب فرنسا، الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم 2022، على ملعب (استاد البيت) المونديالي.

What a feeling to wake-up to this dream qualification to the semi-finals 🤩 pic.twitter.com/5I9JojX4lb

