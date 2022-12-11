الأحد, ديسمبر 11, 2022
الرئيسيةمونديال قطر 2022لاعبو فرنسا يخشون مواجهة المنتخب المغربي .. وهذا ما قالوا عنهم (فيديو)
مونديال قطر 2022

لاعبو فرنسا يخشون مواجهة المنتخب المغربي .. وهذا ما قالوا عنهم (فيديو)

حامل اللقب فرنسا أمام المغرب في قمة نصف نهائي كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
لاعبو فرنسا يخشون مواجهة المنتخب المغربي watanserb.com
لاعبو فرنسا يخشون مواجهة المنتخب المغربي
- Advertisement -

وطن- يخشى لاعبو فرنسا حامل لقب النسخة الماضية، مواجهةَ المنتخب المغربي، الأربعاء، بعد الأداء الذي فاجأ به أسود الأطلس المغربي القريبَ قبل البعيد في مونديال كأس العالم 2022 قطر، ونجاحه في إطاحة المنتخبات الأوروبية الواحدة تلوَ الأخرى خارج المونديال.

وسيلتقي المنتخب المغربي أمام حامل اللقب فرنسا، الأربعاء، بعد تأهّلهم التاريخي لأول مرة على مستوى العرب والقارة الأفريقية السمراء، إلى دور نصف نهائي كأس العالم 2022، بعد إقصائهم البرتغال من منافسات دور الـ8 كأس العالم 2022، بهدف نظيف دون رد.

لاعبو فرنسا يخشَون مواجهة المنتخب المغربي

وقال النجم الفرنسي أوريلين تشواميني لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، في تصريح صحفي عن المواجهة المرتقبة أمام المنتخب المغربي: “المنتخب المغربي فريق رائع، ويقدم بطولة كبيرة، كما أن وصولهم إلى النصف النهائي يعني أنهم يستحقون ذلك”.

- Advertisement -

وأضاف الفرنسي تشواميني، “سنأخذ هذه المباراة على محمل الجد كثيراً كي نفوز. نعم المنتخب المغربي هو فريق سوبر، كما ويقدمون مباراة رائعة. لذا سنقوم بكل شيء من أجل الفوز بهذه المباراة”.

كما وقال هدّاف المنتخب الفرنسي أوليفيه جيرو: “نعمل من أجل التتويج بكأس العالم مرة ثانية، لكن لدينا مباراة كبيرة أمام فريق جميل وهو المنتخب المغربي، ونعرف أنها مباراة صعبة للغاية”.

وأردف جيرو، “لكن نحن هنا وقدمنا خطوة كبيرة اليوم (إنجلترا). كما سنرتاح قليلاً وسنعود بعدها للعمل من أجل التحضير بشكل جيد لهذا الفريق الذي سيصعب علينا المهمة”.

حارس المنتخب الفرنسي لوريس

- Advertisement -

كما وقال حارس فرنسا هوغو لوريس عن المواجهة المرتقبة أمام المغرب، في قمة نصف نهائي كأس العالم 2022،: “بصراحة المنتخب المغربي فاجأ الجميع في البطولة. ولديهم روح معنوية لا تصدق، يجب علينا أن نرتاح قليلاً من أجل الاستعداد لمعركة أخرى”.

وتابع الفرنسي لويس، “سيكون معهم الدعم الجماهيري، كما أنهم أقوياء جداً ومن الصعب اختراقهم أيضاً مع الكرة، وفي الهجوم المعاكس، سنمضى وقتاً لدراستهم. لكن علينا أن نرتاح قليلاً ..”.

مباراة المنتخب المغربي أمام فرنسا

ويستعدّ المنتخب المغربي (أسود الأطلس)، لمواجهة قوية والحاسمة، أمام حامل اللقب فرنسا، الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم 2022، على ملعب (استاد البيت) المونديالي.

يذكر أنّ الفائز من مباراة فرنسا والمغرب، سيلتقي أمام الفائز من مباراة الأرجنتين وكرواتيا، في نهائي كأس العالم 2022، في الـ18 من شهر ديسمبر/كانون الأول على أرض ملعب (استاد لوسيل) في العاصمة القطرية (الدوحة).

المصدروطن + جوول + صفحة منتخب المغرب + صفحة منتخب فرنسا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
spot_img
اقرأ أيضاً
مونديال قطر 2022

رسالة نيمار المؤثرة بعد الخروج من مونديال قطر 2022

الهدهد

لحظة اعتداء الشرطة الإسبانية على مغربيات احتفلن بإنجاز منتخبهن في كأس العالم

الهدهد

تأهل المنتخب المغربي يطيح بمدير عام التلفزيون الجزائري.. ما القصة؟

حياتنا

رسالة مؤثرة لرونالدو بعد إطاحة المغرب بحلمه ويكشف عن وجهته القادمة

الهدهد

جوائز كأس العالم للأربعة الكبار.. هل يفعلها المغرب ويقتنص 42 مليون دولار؟

الهدهد

تهنئة صدام حسين للمغرب.. ابنته رغد تكشف صيغتها لو كان حيا

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب كرواتيا أمام الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022

مونديال قطر 2022

“خلوها خلوها”.. شاهد تفاعل الجماهير مع المعلق البلوشي على مباراة المغرب والبرتغال

مونديال قطر 2022

أشرف حكيمي يُخاطب صديقه مبابي برسالة نارية قبيل مباراة المغرب وفرنسا

مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب الأرجنتين ضد كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2022

مونديال قطر 2022

ميسي مُهدد بعقوبة الإيقاف بسبب فعلته في مباراة الأرجنتين وهولندا

مونديال قطر 2022

مواعيد مباريات دور نصف نهائي كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رسالة نيمار المؤثرة بعد الخروج من مونديال قطر 2022

لحظة اعتداء الشرطة الإسبانية على مغربيات احتفلن بإنجاز منتخبهن في كأس العالم

سبب مقتل ابتسام المقرشية في سلطنة عُمان.. شاهد كيف نفذ الجاني جريمته!

ليلة القبض على هدير عاطف وبلال.. تفاصيل صادمة بقضية البلوجر المصرية

“زوجة أشرف حكيمي نكدت عليه”.. فيديو تصدر التريند وتعليقات ساخرة

نقطة خلاف أوقفت تفاوض ريال مدريد مع ياسين بونو.. ما علاقة كورتوا؟

تأهل المنتخب المغربي يطيح بمدير عام التلفزيون الجزائري.. ما القصة؟

فاطمة زهرة العين وابنتها تشعلان مهرجان صحار بالغناء والرقص (فيديو)

والده خدعها بخبر وفاته وهو طفل.. مصرية تلتقي ابنها الأردني بعد 43 عاما

هذا ما فعله الشباب مع إيفانا نول بسوق واقف.. ظهرت عارية أمامهم فجأة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC