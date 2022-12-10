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الفيفا تصنف الجزائريين كأسوأ المشجعين في مونديال قطر.. خبر متداول يثير جدلاً كبيراً

الخبر المزعوم اتضح أنه مفبرك وروجته حسابات مغربية

كتب سالم حنفي
الجزائريين أسوأ المشجعين watanserb.com
المشجعين الجزائريين في مونديال قطر
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وطن– انتشر خلال اليومين الماضيين تداول خبر منسوب لوكالة “فرانس برس” تارة ولمجلة “ناشيونال جيوجرافيك” تارة أخرى، يزعم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم صنف المشجعين الجزائريين كأسوا مشجعين في مونديل قطر2022.

وزعم الخبر الذي تداولته وروجت له حسابات مغربية بكثافة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن “الجمهور الجزائري المركز الاول في التصنيف العالمي لسنة 2023 كأسوأ جمهور في العالم على مر القرنين الماضيين لما يقوم به من شغب وسرقة وجرائم”.

الخبر غير حقيقي وملفق

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من جانبها، أكدت منصة “إيكاد” عبر حسبها على موقع التدوين المصغر “تويتر” صحة الخبر المزعوم الذي نشر يوم 3 ديسمبر/كانون الثاني الحالي في تمام الساعة الخامسة وثلث وخمسون دقيقة.

وكشفت المنصة أنه بالعودة إلى موقع فرانس 24، والبحث داخل الصفحة المخصصة لأخبار مونديال قطر، لم تجد أي أثر للخبر المتداول.

حقيقة الصورة

وأوضحت “إيكاد” انها بالبحث عن حقيقة صورة الخبر المتداول، اتضح لها أن الصورة مُعدلة، إذ أن الخبر الذي نُشر في 3 ديسمبر الجاري الساعة 17:53 كان بعنوان: “هولندا أول المتأهلين لربع النهائي بفوزها على الولايات المتحدة”.

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كما نوهت إلى أنه بالتقصي في موقع الفيفا أيضًا، لم تجد أنه كان قد نشر خبرًا بخصوص تصنيف المشجعين.

الصورة تعود للجماهير الجزائرية في بطولة كأس العرب 2021

وكشفت المنصة أن الصورة المُستخدمة مع الخبر المُفبرك تبيّن أنها قديمة، ويعود تاريخ نشرها إلى 7 ديسمبر 2021، وتُظهر الجماهير الجزائرية خلال مباراة المجموعة الرابعة لكأس العرب 2021 بين الجزائر ومصر على ملعب الجنوب.

منتخب الجزائر فشل في التأهل لمونديال قطر

يشار إلى أن منتخب الجزائر لم يتأهل للمشاركة في مونديال قطر 2022، عقب خسارته في مباراة الإياب أمام منتخب الكاميرون بهدفين مقابل واحد.

وتستضيف قطر بطولة كأس العالم 2022، في الفترة بين 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا عالميًا، وفي حدث يجري لأول مرة على أرض عربية.

وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل ملفت، صفحات تتحدث عن الشأن المغربي-الجزائري، حيث يقدم المشاركون فيها تحليلات أو أخبارا غير موثوقة في الغالب عن الأوضاع في البلدين، في حين يتعمد كلا الطرفين نشر أخبار مزيفة تهدف إلى الإساءة للطرف الآخر.

المصدرتويتر ، فيسبوك ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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