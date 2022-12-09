الجمعة, ديسمبر 9, 2022
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فوائد اللوز..هذا ما يحدث لجسمك عند تناوله

يلعب اللوز دورًا كبيرًا في تحسين وظائف المخ

كتب ايمان الباجي
فوائد اللوز..هذا ما يحدث لجسمك عند تناوله watanserb.com
فوائد اللوز
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وطنأظهرت دراسة أجرتها كلية كينغز في لندن أن تناول حفنة من اللوز كل يوم لمدة أربعة أسابيع يمكن أن يزيد بشكل كبير من إنتاج الزبدات، وهو حمض دهني قصير السلسلة يعزز صحة الأمعاء.

إلى جانب هذا الاكتشاف الأخير، كان اللوز معروفًا منذ فترة طويلة بإحتوائه على المغذيات والمعادن والفيتامينات المهمة والفعالة.

وفي هذا الإطار، تحذثت مجلة “realsimple” عن فوائد تناول اللوز لجسم الإنسان.

يحتوي على نسبة عالية من البروتين

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تعد المكسرات بشكل عام مصدر جيد للبروتين للنباتيين.

واللوز مرتفع بشكل خاص في المغذيات الكبيرة الأساسية وتوفر وجبة من اللوز (1 أونصة أو حوالي ربع كوب) 6 غرامات من البروتين.

غني بالدهون الصحية

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يحتوي اللوز على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة (على غرار الزيتون وزيت الزيتون).

بالإضافة إلى ذلك، ترتبط هذه الأنواع من الدهون مع تحسين مستويات الكوليسترول وانخفاض الالتهاب في الجسم.

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على اللوز، على وجه التحديد، أن الاستهلاك كان مرتبطًا عكسيا بمخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية.

 غني بفيتامين E

يحتوي زيت اللوز على نسبة كبيرة من فيتامين E، وهو يعتبر أحد الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون والتي تقضي على الجذور الحرة في الجسم.

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يحتوي على نسبة مناسبة من المنغنيز

 إن اللوز مليء بالمنغنيز المعدني الذي يعتبر مهم في تكوين الأنسجة الضامة، والعظام، ومكونات الدم، وبعض الهرمونات.

وبفضل احتوائه على المنغنيز، يقلل اللوز من ارتفاع سكر الدم كما يلعب اللوز دورًا كبيرًا في تحسين وظائف المخ.

غني بمعدن النحاس

هذا المعدن الموجود في اللوز له دور هام فى عملية التمثيل الغذائى، وامتصاص الحديد وصحة الجهاز المناعي وإنشاء خلايا الدم الحمراء وتشكيل الكولاجين لبناء عظام وأنسجة صحية.

كما أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يساعد على تحسين أعراض أمراض القلب والأوعية الدموية.

غني بالكالسيوم

اللوز هو مصدر نباتي جيد للكالسيوم (معدن أساسي موجود في العديد من منتجات الألبان مثل الحليب والجبن)، ويمكن أن يساعد في الحفاظ على  صحة العظام والعضلات والأعصاب.

غني بالفوسفور

على غرار الكالسيوم، يساهم الفسفور الموجود في اللوز في إصلاح الخلايا في الجسم وتعزيز صحة وقوة  العظام والأسنان.

المصدرمجلة "realsimple"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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