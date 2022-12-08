شقيقة “خامنئي” تنقلب عليه وتصفه بالاستبدادي وتابعيه بالمرتزقة!

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وطن – هاجمت بدري حسين خامنئي شقيقة الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علـي خامنئي حملته القمعية ضد الاحـتجاجات في أنحاء البلاد ودعت الحرس الثوري الذي يخشى على نطاق واسع إلى إلقاء أسلحتهم، وفقا لرسالة نشرها نجلها المقيم في فرنسا.

وتشهد إيران اضطرابات منذ وفاة المرأة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) في حجز الشرطة في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي ، وتواجه إضرابا عاما استمر ثلاثة أيام بدأ يوم الاثنين.

وانتقدت بدري حسيني خامنئي ، التي تعيش في إيران وشقيقة آية الله خامنئي ، المؤسسة الدينية منذ عهد مؤسس الجمهورية الإسلامية الراحل آية الله روح الله الخميني إلى حكم شقيقها ، بحسب الرسالة المؤرخة بـ “ديسمبر 2022″، وذلك بحسب ما نقلته وكالة “رويترز“.

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وقالت بدري خامنئي في رسالتها: “أعتقد أنه من المناسب الآن أن أعلن أنني أعارض أفعال أخي وأعبر عن تعاطفي مع جميع الأمهات اللواتي يعشن على جرائم الجمهورية الإسلامية ، من عهد الخميني إلى العصر الحالي للخلافة الاستبدادية لعلـي خامنئي”.

وجاء في الرسالة التي نشرت يوم الأربعاء على حساب “تويتر” لابنها محمود مرادخاني: “على الحرس الثوري والمرتزقة التابعين لعـلي خامنئي إلقاء أسلحتهم في أسرع وقت ممكن والانضمام إلى الشعب قبل فوات الأوان”.

والحرس الثوري هو قوة النخبة الإيرانية التي ساعدت البلاد على إنشاء وكلاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، وتدير إمبراطورية تجارية واسعة.

الحرس الثوري يدعو القضاء إلى عدم الرحمة مع المتظاهرين المقبوض عليهم

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ونشر الحرس الثوري ، الثلاثاء ، بيانا دعت فيه القضاء إلى “عدم الرحمة لمثيري الشغب والبلطجية والإرهابيين” ، في إشارة إلى أن السلطات لا تعتزم تخفيف حملتها الشرسة على المعارضة.

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني ، مسعود ستايشي ، يوم الثلاثاء ، إن خمسة أشخاص وجهت إليهم لوائح اتهام بقتل روح الله أجميان عضو ميليشيا الباسيج ، حُكم عليهم بالإعدام في حكم لا يزال بإمكانهم استئنافه.

وفي نوفمبر / تشرين الثاني ، ألقت السلطات القبض على ابنة أخت خامنئي الناشطة فريدة مرادخاني بعد أن دعت الحكومات الأجنبية إلى قطع جميع العلاقات مع طهران.

إعدام أول متظاهر في الأحداث الأخيرة

وكانت السلطات القضائية الإيرانية، قد أعلنت اليوم الخميس، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق متظاهر في العاصمة طهران، ليكون أول متظاهر يتم إعدامه منذ بدء الاحتـجاجات الشعبية المناهضة للنظام بعد وفاة الشابة مهسا أميني منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

ونقلت “رويترز” عن وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، قولها إن “محسن شكاري المشاغب الذي أقدم على إغلاق شارع ستار خان في طهران في 25 من أيلول/سبتمبر الماضي، وأصاب أحد رجال الأمن بمنجل، تم إعدامه فجر اليوم”.

علي خامنئي يدعو لإعادة بناء النظام الثقافي في البلاد

وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله عـلي خامنئي قد دعا يوم الثلاثاء إلى “إعادة بناء ثوري للنظام الثقافي في البلاد” في الوقت الذي واصلت الاحتـجاجات في جميع أنحاء البلاد الضغط على السلطات.

وقال عـلي خامنئي خلال اجتماعه مع المجلس الثقافي للدولة “من الضروري إحداث ثورة في البنية الثقافية للبلاد … يجب على المجلس الأعلى مراقبة نقاط الضعف الثقافية في مختلف مجالات البلاد”، وفق “رويترز“.