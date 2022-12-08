الخميس, ديسمبر 8, 2022
الرئيسيةالهدهدشقيقة "خامنئي" تنقلب عليه وتصفه بالاستبدادي وتابعيه بالمرتزقة!
الهدهد

شقيقة “خامنئي” تنقلب عليه وتصفه بالاستبدادي وتابعيه بالمرتزقة!

بدري خامنئي دعت الحرس الثوري لإلقاء سلاحه والانضمام للشعب

كتب سالم حنفي
احتجاجات إيران watanserb.com
الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي
- Advertisement -

وطن – هاجمت بدري حسين خامنئي شقيقة الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علـي خامنئي حملته القمعية ضد الاحـتجاجات في أنحاء البلاد ودعت الحرس الثوري الذي يخشى على نطاق واسع إلى إلقاء أسلحتهم، وفقا لرسالة نشرها نجلها المقيم في فرنسا.

وتشهد إيران اضطرابات منذ وفاة المرأة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) في حجز الشرطة في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي ، وتواجه إضرابا عاما استمر ثلاثة أيام بدأ يوم الاثنين.

احتجاجات واسعة في إيران بعد مقتل مهسا أميني قبل عدة أشهر

وانتقدت بدري حسيني خامنئي ، التي تعيش في إيران وشقيقة آية الله خامنئي ، المؤسسة الدينية منذ عهد مؤسس الجمهورية الإسلامية الراحل آية الله روح الله الخميني إلى حكم شقيقها ، بحسب الرسالة المؤرخة بـ “ديسمبر 2022″، وذلك بحسب ما نقلته وكالة “رويترز“.

- Advertisement -

وقالت بدري خامنئي في رسالتها: “أعتقد أنه من المناسب الآن أن أعلن أنني أعارض أفعال أخي وأعبر عن تعاطفي مع جميع الأمهات اللواتي يعشن على جرائم الجمهورية الإسلامية ، من عهد الخميني إلى العصر الحالي للخلافة الاستبدادية لعلـي خامنئي”.

وجاء في الرسالة التي نشرت يوم الأربعاء على حساب “تويتر” لابنها محمود مرادخاني: “على الحرس الثوري والمرتزقة التابعين لعـلي خامنئي إلقاء أسلحتهم في أسرع وقت ممكن والانضمام إلى الشعب قبل فوات الأوان”.

والحرس الثوري هو قوة النخبة الإيرانية التي ساعدت البلاد على إنشاء وكلاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط ، وتدير إمبراطورية تجارية واسعة.

الحرس الثوري يدعو القضاء إلى عدم الرحمة مع المتظاهرين المقبوض عليهم

- Advertisement -

ونشر الحرس الثوري ، الثلاثاء ، بيانا دعت فيه القضاء إلى “عدم الرحمة لمثيري الشغب والبلطجية والإرهابيين” ، في إشارة إلى أن السلطات لا تعتزم تخفيف حملتها الشرسة على المعارضة.

وقال المتحدث باسم القضاء الإيراني ، مسعود ستايشي ، يوم الثلاثاء ، إن خمسة أشخاص وجهت إليهم لوائح اتهام بقتل روح الله أجميان عضو ميليشيا الباسيج ، حُكم عليهم بالإعدام في حكم لا يزال بإمكانهم استئنافه.

وفي نوفمبر / تشرين الثاني ، ألقت السلطات القبض على ابنة أخت خامنئي الناشطة فريدة مرادخاني بعد أن دعت الحكومات الأجنبية إلى قطع جميع العلاقات مع طهران.

إعدام أول متظاهر في الأحداث الأخيرة

وكانت السلطات القضائية الإيرانية، قد أعلنت اليوم الخميس، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق متظاهر في العاصمة طهران، ليكون أول متظاهر يتم إعدامه منذ بدء الاحتـجاجات الشعبية المناهضة للنظام بعد وفاة الشابة مهسا أميني منتصف شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام

ونقلت “رويترز” عن وكالة أنباء تسنيم الإيرانية، قولها إن “محسن شكاري المشاغب الذي أقدم على إغلاق شارع ستار خان في طهران في 25 من أيلول/سبتمبر الماضي، وأصاب أحد رجال الأمن بمنجل، تم إعدامه فجر اليوم”.

علي خامنئي يدعو لإعادة بناء النظام الثقافي في البلاد

وكان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله عـلي خامنئي قد دعا يوم الثلاثاء إلى “إعادة بناء ثوري للنظام الثقافي في البلاد” في الوقت الذي واصلت الاحتـجاجات في جميع أنحاء البلاد الضغط على السلطات.

وقال عـلي خامنئي خلال اجتماعه مع المجلس الثقافي للدولة “من الضروري إحداث ثورة في البنية الثقافية للبلاد … يجب على المجلس الأعلى مراقبة نقاط الضعف الثقافية في مختلف مجالات البلاد”، وفق “رويترز“.

المصدررويترز
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
spot_img
اقرأ أيضاً
الهدهد

دول غربية تستعد لشن غزو جوي على إيران بعد المونديال.. ماذا يحدث؟

الهدهد

الفيديو الذي تسبب باعتقال ابنة شقيقة خامنئي وفجر غضب خالها

الهدهد

لاعبو إيران يصفعون نظام الملالي بما فعلوه في مونديال قطر (فيديو)

الهدهد

إيران على صفيح ساخن.. محتجون يشعلون النار في منزل الخميني (فيديو)

الهدهد

أول صور لناقلة النفط المستهدفة قبالة سواحل عُمان وآثار الدمار

الهدهد

تصرف لافت من لاعبي منتخب إيران لكرة الماء تضامنا مع الاحتجاجات (شاهد)

الهدهد

متظاهرون إيرانيون يكسرون هيبة الأمن الإيراني.. اعتداء دامٍ وتحطيم سيارات شرطة

الهدهد

البيان المزور لدعم اتحاد علماء المسلمين للقمع الإيراني ضد المحتجين.. هل تقف وراءه السعودية؟

الهدهد

إيران تقصف منشأة لأرامكو بمقطع افتراضي.. على ماذا تنوي طهران؟

الهدهد

أول تعليق إيراني على تحذيرات الهجوم على منشآت نفطية سعودية

الهدهد

الاحتلال يسمح بنشر تفاصيل “ليلة رعب” عاشتها جندية إسرائيلية في إيران

الهدهد

تسريبات استخباراتية خطيرة عن هجوم إيراني وشيك على السعودية والعراق

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“الإسلام يأمرنا نجبر خاطر هيفا وهبي”.. شاب يُحرج آل الشيخ بسبب “ميدل بيست” (فيديو)

ورقة ملقاة على الأرض أخرجت منتخب الدنمارك من المونديال.. ما القصة؟ (فيديو وصور)

سعرها يفوق الخيال..تعرف معنا على أشهر التيجان الملكية البريطانية (صور)

أول هاتريك بتوقيع موهبة برتغالية في مونديال قطر 2022 (شاهد)

من هي زوجة ياسين بونو التي تعرضت للتنمر من معجباته بسبب شكلها! (شاهد)

فتح تحقيق في سقوط خرائط عسكرية حساسة من جيش الاحتلال في جنين

الاتحاد الألماني يحسم مصير المدرب هانسي فليك مع “المانشافت”

السودان.. ارتفاع سعر الدولار في البنوك الخميس 8 ديسمبر لينافس سعر السوق السوداء

كشفت أجزاء من صدرها.. ظهور صادم لمذيعة برنامج “قبل أن تحاسبوا” بسمة وهبة(شاهد)

ليست ايفانا نول.. أجمل مشجعة لكرة القدم تحصل على عرض مغرٍ!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC