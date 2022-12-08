سعرها يفوق الخيال..تعرف معنا على أشهر التيجان الملكية البريطانية (صور)

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وطن– خطفت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، مؤخراََ أنظار الحضور و المصورين في حفل الاستقبال الدبلوماسي في قصر باكنغهام بإطلالتها المذهلة والرائعة، حيث إرتدت فستان أحمر ذو أكمام طويلة، من تصميم جيني باكهام.

أكملت مظهرها بالمجوهرات التي تخص الملكة إليزابيث الثانية وشارة العائلة المالكة باللون الأصفر.

لكن ما جذب في الواقع انتباه الحاضرين هو تاجها الماسي المتلألئ.

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كان تاج “لوتس فلاور” الذي إرتده كيت مملوكاََ للملكة الأم، وكانت ترتديه الأميرة مارغريت في مناسبات مختلفة ويقال أن قيمته تبلغ حوالي 4 ملايين جنيه إسترليني.



ولكن هل هي أغلى قطعة ملكية موجودة؟

من إرث عائلة الأميرة ديانا إلى جواهر كوين ماري (العديدة) المفضلة، إليك لمحة عن أسعار تيجان العائلة المالكة البريطانية وفقا لما أورده موقع “yahoo“.



تاج زهرة اللوتس

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يقدر ثمنه بنحو: 4،000،000 جنيه إسترليني.

صنع تاج “لوتس فلاور” من قلادة قدمها جورج السادس في البداية إلى الملكة الأم الراحلة يوم زفافها في أبريل 1923.

وارتدت الأميرة مارغريت، ابنتهما، القطعة في وقت لاحق، قبل أن يتم منحه بعد ذلك لكيت، ويقال إن قيمته تبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني.

تاج عصابة الرأس الماسي

يقدر ثمنه بنحو: 2،000،000 جنيه إسترليني



في حفل زفافها في عام 2018 من الأمير هاري، إرتدت ميغان ماركل، تاج عصابة الرأس الماسي ” Queen Mary’s diamond bandeau” الذي كانت تمتلكه الملكة ماري والذي يعود تاريخه إلى عام 1932.

وهذا التاج كان في الأصل هدية زفاف للملكة ويعود تاريخها إلى عام 1893.

وقد تم منحه للملكة إليزابيث الثانية في عام 1953، والتي أعارتها إلى ميغان يوم زفافها.

ويتميز التاج بتصميمه المبهر على شكل شرائط متشابكة من الماس اللامع الكبير والصغير مع بروش ماسي مبهر قابل للفصل مرصع بعشرة أحجار ماسية.

تاج عقدة العاشق

يقدر ثمنه بنحو: 1،000،000 جنيه إسترليني

صُنع تاج عقدة العاشق، وهو تاج مرصع بالألماس واللؤلؤ، بدقة في عام 1914 للملكة ماري من قبل علامة المجوهرات غرارد Garrard.

بعد وفاة الملكة ماري في عام 1953، تم منح التاج لحفيدتها الملكة إليزابيث الثانية، الذي إرتدته طوال فترة الخمسينيات.

كهدية زفاف، قدمت الملكة للأميرة ديانا التاج لترديه في يوم زفافها، ولكن في خطوة مخالفة للبروتوكول الملكي، اختارت ديانا بدلاً من ذلك ارتداء تاج عائلتها تاج “سبنسر”.

لكنها استمرت في ارتداء تاج عقدة العاشق لعدة مناسبات ملكية.

بعد طلاقها من الأمير تشارلز، الذي أصبح الآن ملكا، طُلب من ديانا إعادة التاج على الرغم من السماح لها بالاحتفاظ ببعض مجوهراتها الملكية.

ويُعتقد أنه في مكان ما في خزائن قصر باكنغهام.

تاج كارتييه هالو

يقدر ثمنه بنحو: 1،000،000 جنيه إسترليني.

في 29 أبريل 2011، تزوج ويليام وكيت في كنيسة وستمنستر. خلال هذه المناسبة، ارتدت كيت فستانًا مشهورًا من الدانتيل من تصميم سارة بيرتون لألكسندر ماكوين، وسرقت الأضواء بتاج كارتييه الذي أعارته الملكة لها قبل يومها الكبير.

يعود تاريخ التاج إلى العام 1936 حيث أوكل الملك جورج السادس إلى دار كارتييه Cartier تصميمه لزوجته إليزابيث -الملكة الأم- ثم قدمه هدية إلى الملكة الراحلة إليزابيث الثانية في عيد ميلادها الـ18.

يتميز التاج بتصميمه الأنيق الذي يزينه 739 حجر ماسي، 149 حجر ماسي قطع باجيت ” baguette-cut diamond“.