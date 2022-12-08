الخميس, ديسمبر 8, 2022
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احذر! هذه الأطعمة تحتوي على كميات عالية من السكر وأنت لا تعرف ذلك

"الطماطم المقلية هي واحدة من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات"

كتب معالي بن عمر
أطعمة تختوي على السكر watanserb.com
أطعمة تختوي على السكر
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وطن-نشرت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، تقريرً سلطت من خلاله الضوء على النصائح الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO)، حيث ينبغي استهلاك ما مقداره 25 غرامًا من السكر كحد أقصى في اليوم للشخص البالغ. لكن، في الواقع من السهل تجاوز هذه الكمية.

ولا شكّ في أننا نعرف جميعًا، المخاطر الصحية التي ينطوي عليها الاستهلاك المفرط للسكر. في الحقيقة، تنشأ المشكلة عندما يكون السكر موجودًا في عدد كبير من الأطعمة بطريقة تمر دون أن يلاحظها أحد تمامًا، مثل الجلوكوز، المالتوديكسترين أو الدكستروز، كل هذه العناصر مماثلة للسكر تمامًا.

من جهتها، وضعت شركة “Glucovibes” قائمة بالمنتجات التي قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر ولا يعلم المستهلكون بها.

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من جهتها، وضعت شركة "Glucovibes" قائمة بالمنتجات التي قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر ولا يعلم المستهلكون بها.
من جهتها، وضعت شركة “Glucovibes” قائمة بالمنتجات التي قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر ولا يعلم المستهلكون بها.

بيتزا جاهزة

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وفقًا لما ترجمته “وطن“، تحتوي البيتزا المعدة مسبقًا، سواء كانت طازجة أو مجمدة، والتي يمكن أن نجدها في محلات السوبر ماركت؛ على نسبة سكر تصل إلى 3.3 غرام لكل 100 غرام من المنتج. يضيف المصنعون هذا المكون لتحسين حفظه وتخميره. البديل الصحي هو صنع بيتزا منزلية الصنع.

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مشروب متساوي التوتر

تستهدف هذه الأنواع من المشروبات الرياضيين، ويوصى باستهلاكها عندما يحتاج الجسم إلى مزيد من السكر لمواصلة التدريب. ومع ذلك، هناك من يستهلكها يوميًا، لكنها ليست فكرة جيدة على الإطلاق. وهي تحتوي على نسبة سكر تصل إلى 4.3 غرام لكل 100 غرام من المنتج.

أطعمة تباع في سوبر ماركت تحتوي على كمية عالية من السكر
أطعمة تباع في سوبر ماركت تحتوي على كمية عالية من السكر

طماطم مقلية

على الرغم من أن الغالبية العظمى من المستهلكين لا يدركون هذه الحقيقة، فإن الطماطم المقلية هي واحدة من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات. هناك علامات تجارية لا يزيد محتواها ولا يقل عن 7.4 غرام من السكر لكل 100 غرام من المنتج. يضيف المصنعون هذا المكون لتعديل حموضة الطماطم.

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زبدة الفول السوداني

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زبدة الفول السوداني صحية، طالما أن المكون الوحيد هو هذه الفاكهة الجافة. لكن لسوء الحظ، في الغالبية العظمى من الحالات، ليس هذا هو الحال. تحتوي بعض العلامات التجارية على ما يصل إلى 9.9 غرامًا لكل 100 غرام من المنتج، ويم وضع المحليات لصنع أحلى وألذ زبدة فول سوداني.

كريمة الخضار

على الرغم من أن كريمات الخضار المعروضة للبيع في السوبر ماركت تبدو صحية للغاية، فإنه يجب عليك الانتباه عن كثب إلى المكونات. يحتوي بعضها على ما يصل إلى 1.9 غرام من السكر لكل 100 جرام من المنتج لضمان الحفاظ عليه، بنفس الطريقة التي يتم فيها وضع السكر في البيتزا المعدة مسبقًا. لحسن الحظ، تبيع بعض العلامات التجارية كريمات نباتية بدون سكر مضاف.

الجلوكوز، المالتوديكسترين أو الدكستروز، هذه العناصر مماثلة للسكر تمامًا.
الجلوكوز، المالتوديكسترين أو الدكستروز، هذه العناصر مماثلة للسكر تمامًا.

كما ترى، هناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على السكر وأنت لا تعرفها، لذلك من الجيّد الانتباه عند شرائها، مع قراءة الملصق بشكل جيّد.

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المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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