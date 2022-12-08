احذر! هذه الأطعمة تحتوي على كميات عالية من السكر وأنت لا تعرف ذلك

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وطن-نشرت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، تقريرً سلطت من خلاله الضوء على النصائح الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية (WHO)، حيث ينبغي استهلاك ما مقداره 25 غرامًا من السكر كحد أقصى في اليوم للشخص البالغ. لكن، في الواقع من السهل تجاوز هذه الكمية.

ولا شكّ في أننا نعرف جميعًا، المخاطر الصحية التي ينطوي عليها الاستهلاك المفرط للسكر. في الحقيقة، تنشأ المشكلة عندما يكون السكر موجودًا في عدد كبير من الأطعمة بطريقة تمر دون أن يلاحظها أحد تمامًا، مثل الجلوكوز، المالتوديكسترين أو الدكستروز، كل هذه العناصر مماثلة للسكر تمامًا.

من جهتها، وضعت شركة “Glucovibes” قائمة بالمنتجات التي قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر ولا يعلم المستهلكون بها.

بيتزا جاهزة

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وفقًا لما ترجمته “وطن“، تحتوي البيتزا المعدة مسبقًا، سواء كانت طازجة أو مجمدة، والتي يمكن أن نجدها في محلات السوبر ماركت؛ على نسبة سكر تصل إلى 3.3 غرام لكل 100 غرام من المنتج. يضيف المصنعون هذا المكون لتحسين حفظه وتخميره. البديل الصحي هو صنع بيتزا منزلية الصنع.

مشروب متساوي التوتر

تستهدف هذه الأنواع من المشروبات الرياضيين، ويوصى باستهلاكها عندما يحتاج الجسم إلى مزيد من السكر لمواصلة التدريب. ومع ذلك، هناك من يستهلكها يوميًا، لكنها ليست فكرة جيدة على الإطلاق. وهي تحتوي على نسبة سكر تصل إلى 4.3 غرام لكل 100 غرام من المنتج.

طماطم مقلية

على الرغم من أن الغالبية العظمى من المستهلكين لا يدركون هذه الحقيقة، فإن الطماطم المقلية هي واحدة من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات. هناك علامات تجارية لا يزيد محتواها ولا يقل عن 7.4 غرام من السكر لكل 100 غرام من المنتج. يضيف المصنعون هذا المكون لتعديل حموضة الطماطم.

زبدة الفول السوداني

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زبدة الفول السوداني صحية، طالما أن المكون الوحيد هو هذه الفاكهة الجافة. لكن لسوء الحظ، في الغالبية العظمى من الحالات، ليس هذا هو الحال. تحتوي بعض العلامات التجارية على ما يصل إلى 9.9 غرامًا لكل 100 غرام من المنتج، ويم وضع المحليات لصنع أحلى وألذ زبدة فول سوداني.

كريمة الخضار

على الرغم من أن كريمات الخضار المعروضة للبيع في السوبر ماركت تبدو صحية للغاية، فإنه يجب عليك الانتباه عن كثب إلى المكونات. يحتوي بعضها على ما يصل إلى 1.9 غرام من السكر لكل 100 جرام من المنتج لضمان الحفاظ عليه، بنفس الطريقة التي يتم فيها وضع السكر في البيتزا المعدة مسبقًا. لحسن الحظ، تبيع بعض العلامات التجارية كريمات نباتية بدون سكر مضاف.

كما ترى، هناك العديد من الأطعمة التي تحتوي على السكر وأنت لا تعرفها، لذلك من الجيّد الانتباه عند شرائها، مع قراءة الملصق بشكل جيّد.