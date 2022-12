مكافأة ضخمة.. هذا ما سيحصل عليه المنتخب المغربي بعد تأهله التاريخي في مونديال 2022

- Advertisement -

وطن- كشفت تقارير صحفية، عن المبلغ الفلكي الذي سيجنيه المنتخب المغربي، بعد تأهله التاريخي إلى منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، عقب فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح في منافسات دور ال16 بالمونديال.

ويعد المرة الأولى التي يحقق فيها المنتخب المغربي في تاريخ مسيرته الكروية، العبور إلى منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، تحت قيادة المدرب وليد الركراكي في البطولة العالمية، والثانية التي وصل بها إلى دور ال16.

وفق تقرير نشره موقع روسيا اليوم، فإن المنتخب المغربي قد حصل على 9 ملايين دولار، نتيجة مشاركته في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

كما وبين الموقع، بأن المغرب (أسود الأطلس)، سيحصل على مكافأة مالية ضخمة، يقدر ب17 مليون دولار، بعد تمكنه من الوصول إلى دور ال8 كأس العالم 2022 (الربع النهائي)، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

فرحة تأهل المنتخب الوطني لربع نهاية كأس العالم 🤩

Moroccan fans warmly welcome the National Team after their qualification to the quarter-finals 🥳#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/zwm3ZRgrUB

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 6, 2022