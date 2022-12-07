مكافأة ضخمة.. هذا ما سيحصل عليه المنتخب المغربي بعد تأهله التاريخي في مونديال 2022

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وطن- كشفت تقارير صحفية، عن المبلغ الفلكي الذي سيجنيه المنتخب المغربي، بعد تأهله التاريخي إلى منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، عقب فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح في منافسات دور ال16 بالمونديال.

ويعد المرة الأولى التي يحقق فيها المنتخب المغربي في تاريخ مسيرته الكروية، العبور إلى منافسات دور ال8 كأس العالم 2022، تحت قيادة المدرب وليد الركراكي في البطولة العالمية، والثانية التي وصل بها إلى دور ال16.

مكافأة المنتخب المغربي في مونديال 2022

وفق تقرير نشره موقع روسيا اليوم، فإن المنتخب المغربي قد حصل على 9 ملايين دولار، نتيجة مشاركته في منافسات دور مجموعات كأس العالم 2022 قطر.

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كما وبين الموقع، بأن المغرب (أسود الأطلس)، سيحصل على مكافأة مالية ضخمة، يقدر ب17 مليون دولار، بعد تمكنه من الوصول إلى دور ال8 كأس العالم 2022 (الربع النهائي)، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

فرحة تأهل المنتخب الوطني لربع نهاية كأس العالم 🤩 Moroccan fans warmly welcome the National Team after their qualification to the quarter-finals 🥳#DimaMaghrib 🇲🇦 #TeamMorocco #FIFAWorldCup @pumafootball pic.twitter.com/zwm3ZRgrUB — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 6, 2022

وتعد المكأفاة المالية الأكبر التي يحصل عليها المنتخب المغربي على مستوى العرب في تاريخ مونديال كأس العالم، من قبل الاتحاد الدولي (الفيفا).

المغرب ضد البرتغال في دور ال8 كأس العالم 2022

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وفي حال تمكن منتخب المغرب من تحقيق الفوز على البرتغال وإقصائه من دور ال8 كأس العالم 2022، والوصول إلى دور النصف النهائي كأول منتخب عربي، سيحصل على مبلغ 25 مليون دولار.

كما ورصد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، ملبغ 42 مليون دولار، وهو الأكبر في تاريخ مونديال كأس العالم 2022، للمتوج ببطولة العالمية بنسختها ال22.

ومن الجدير بالذكر، بأن المنتخب المغربي، سيلتقي أمام نظيره البرتغال، السبت، في منافسات دور ال8 كأس العالم 2022 قطر، على ملعب (استاد لوسيل) في العاصمة القطرية (الدوحة).