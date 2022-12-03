فعالية طريفة بين “الكبسة” و”الطعمية” في سوق واقف في قطر (شاهد)

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وطن– شهد سوق واقف في قطر، فعالية طريفة بين الجمهور السعودي والمصري، الذين حضروا لمتابعة فعاليات كأس العالم عن قرب.

دويتو

وظهر الجمهور السعودي بالفيديو المتداول عبر مواقع التواصل، والذي رصدته “وطن”، وهو يهتف ساخراً من الجمهور المصري “طعمية، طعمية”، في إشارة إلى الأكلة الشعبية التي يشتهر بها المصريون.

بينما رد الجمهور المصري بالهتاف “كبسة كبسة”، أيضاً في إشارة إلى الأكلة السعودية الشهيرة.

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وأشاد الناشطون بما وصفوه بـ”الدويتو” بين الشعبين، متمنين أن الله تدوم المحبة بينهما.

ويشهد سوق واقف دائماً أجواءً احتفالية بلا توقف خلال كأس العالم الذي تستضيفه قطر.

تحرش

لكنه شهد في إحدى المرات جناية حين قام مشجع سعودي بالتحرش بمغربية.

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وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق التحرش.

وأفاد المغردون بأن الواقعة حدثت ليلة مباراة المنتخب المغربي مع نظيره البلجيكي، الأحد، والتي انتهت بفوز أسود الأطلس بهدفين مقابل هدف.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد ظهرت المشجعة المغربية غاضبة وتصرخ بصوت عال، محاولة التهجم على الشاب الذي تحرش بها، في حين سمع صوت الشاب ينكر ادعاءاتها.

وحاول المشجعون والضيوف المتواجدين في سوق واقف المزدحم تهدئة المشجعة المغربية والفصل بينهما كما يظهر بالفيديو.

#مسائيات_ترامبيلوووو

كفو عليها مسحت فيه الارض يفكر نفسه في موسم الرياض المسعود الحزين 🤮🤮🤮 سبحان الله مايدخلون مكان الا مشاكلهم معاهم اعوذ بالله منهم ومن قذارتهم … #كأس_العالم_قطر_2022 pic.twitter.com/Ksjg8LdcP2 — Trump (@Trumb_37) November 28, 2022

شتائم وصراخ

كما أظهر الفيديو توجيه المشجعة لمغربية العديد من الشتائم القاسية للشاب السعودي قبل أن يقوم بعض المتواجدين في السوق بأخذها بعيدا. الأمر الذي أغضب الشاب السعودي للقفز عن الكراسي والطاولات المتواجدة بالمكان متوجها نحوها لضربها، وسط محاولات الجميع الفصل بينهما.

ومع تداول الفيديو وانتشاره بشكل واسع، نصح عدد كبير من المغردين القطريين، الفتيات بعدم الذهاب لسوق واقف نظرا لازدحامه بشكل كبير. لافتين إلى أن كثرة الزحام قد تجعل الاحتكاك بين المتواجدين فيه أمرا واردا.

حول سوق واقف

الجدير بالذكر أن سوق واقف هو سوق تقليدي يعتبر من أهم المعالم السياحية في العاصمة الدوحة.

يجمع السوق بين العراقة والأصالة وبين المدنية الحديثة، وهو أشهر معلم سياحي وتراثي يقصده السياح والمواطنون.

يشتهر السوق ببيع المشغولات التراثية وتناول الطعام العربي والشعبي والعالمي. حيث يتوافد عليه سنويًا أعداد كبيرة من السياح من أجل اقتناع بعض التحف والهدايا والملبوسات التراثية.

ويحتضن السوق معارض فنية وحفلات الموسيقى وأحداث ثقافية وألعاب بهلوانية.

كما تقام في بعض مرافق هذا السوق عروض ترفيهية مثيرة، كأحداث المصارعة الحرة دبليو دبليو إي، بالإضافة إلى وجود مهرجان سنوي يتم إقامته في منطقة سوق واقف ويسمى مهرجان الربيع السنوي.