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مونديال قطر 2022

تشكيلة منتخب السنغال وإنجلترا في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022

منتخب السنغال في مواجهة صعبة أمام إنجلترا في دور ال16 كأس العالم 2022 قطر

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة منتخب السنغال اليوم watanserb.com
تشكيلة منتخب السنغال اليوم
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وطن- يستعدّ منتخب السنغال للمواجهة الصعبة المنتظرة أمام إنجلترا، الأحد، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، على ملعب (استاد البيت) في العاصمة القطرية (الدوحة).

وتشهد تشكيلة منتخب السنغال (أسود التيرانغا)، غياب قائدهم ساديو ماني، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، مع بداية بطولة كأس العالم 2022 قطر، بسبب الإصابة، انتهت بإجرائه عملية جراحية في قدمه.

على عكس المنتخب المنافس إنجلترا، الذي يتمتع بتواجد نجومه المميزين والمتألقين مع نواديهم في القارة الأوروبية العجوز.

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تشكيلة منتخب السنغال ضد إنجلترا

وسيدخل المدرب السنغالي أليو سيسيه، المباراة الصعبة أمام إنجلترا، في منافسات دور الـ16 كأس العالم 2022، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

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دفاع أسود التيرانغا: عبدو ديالو، خاليدو كوليبالي، يوسف سابالي، إسماعيل جاكوبس (بابي أبو سيسيه).

خط الوسط: باتي سيس، باب غاتي، إدريسا غاي.

مركز الهجوم: إسماعيل سار، بولاي ديا، بامبا ديانغ (إيليمان ندياي).

تشكيلة منتخب إنجلترا ضد السنغال

وسيلعب المدرب الإنجليزي غاريث ساوثغيت المباراة القوية أمام أسود التيرانغا السنغالي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

دفاع الأسود الثلاثة: والكر، هاري ماغواير، لوك شاو، جون ستونز.

خط الوسط: جوردان هندرسون، ديكلان رايس، جود بيلينغهام.

مركز الهجوم: هاري كين، ماركوس راشفورد (رحيم ستيرلينغ)، فيل فودين (جاك غريليش).

معلق مباراة السنغال وإنجلترا في دور الـ16 كأس العالم 2022

وستذاع المباراة بين كلا المنتخبين، على قنوات الكأس وبين سبورت القطريتين الناقلتين، لمباريات كأس العالم 2022، في الوطن العربي ودول شمال أفريقيا.

ومن المتوقّع أن يعلّق على أحداث المباراة عبر قنوات (بين سبورت)، المعلق التونسي عصام الشوالي أو المصري علي محمد علي.

بينما سيعلق على ذات المباراة على قنوات (الكأس)، المعلق العماني خليل البلوشي.

المصدروطن + صفحة منتخب السنغال + صفحة منتخب إنجلترا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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