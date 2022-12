تشكيلة منتخب السنغال وإنجلترا في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022

- Advertisement -

وطن- يستعدّ منتخب السنغال للمواجهة الصعبة المنتظرة أمام إنجلترا، الأحد، في منافسات دور ال16 كأس العالم 2022، على ملعب (استاد البيت) في العاصمة القطرية (الدوحة).

وتشهد تشكيلة منتخب السنغال (أسود التيرانغا)، غياب قائدهم ساديو ماني، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، مع بداية بطولة كأس العالم 2022 قطر، بسبب الإصابة، انتهت بإجرائه عملية جراحية في قدمه.

على عكس المنتخب المنافس إنجلترا، الذي يتمتع بتواجد نجومه المميزين والمتألقين مع نواديهم في القارة الأوروبية العجوز.

وسيدخل المدرب السنغالي أليو سيسيه، المباراة الصعبة أمام إنجلترا، في منافسات دور الـ16 كأس العالم 2022، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

دفاع أسود التيرانغا: عبدو ديالو، خاليدو كوليبالي، يوسف سابالي، إسماعيل جاكوبس (بابي أبو سيسيه).

