السبت, ديسمبر 3, 2022
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إليسا ووصلة رقص جماعي مع يسرا ولبلبة في السعودية.. فيديو

في مهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة

كتب خالد الأحمد
وصلة رقص جماعي watanserb.com
الفنانة اللبنانية اليسا
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وطن– شاركت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها بمقطع فيديو قصير، لها أثناء غنائها بحفل عشاء السيدات في السينما، بمهرجان البحر الأحمر في دورته الثانية، بجدة في المملكة العربية السعودية.

إليسا ترقص مع يسرا ولبلبة في مهرجان البحر الأحمر

وظهرت صاحبة أغنية “يامرايتي” قي عدة مقاطع متداولة وهي ترتدي فستان سواريه ذهبي اللون وتغني أغنيتها المعروفة “والله وحشني”.

فيما بدا العشرات داخل الصالة وهم يصفقون لغنائها ويلتقط بعضهم الصور لها على منصة الغناء.

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وأظهرت مقاطع أخرى الفنانة التي يلقبها معجبوها بملكة الإحساس، وهي ترقص وتغني مع الفنانات يسرا ولبلبة وأمينة خليل.

وأثارت ملابس إليسا والفنانات وإطلالتهن الفاضحة بالمهرجان جدلا واسعا، حيث كانت مثل هذه الأمور من التابوهات المحرمة قديما في المملكة.

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وظهرت النجمة اللبنانية في مقطع آخر وهي توقف حفلها لتلقط صورة مع الفنان أندي غارسيا الذي كان يحضر الحفل أيضا.

ونشرت إليسا فيديو من غنائها في حفل عشاء السيدات بمهرجان البحر الأحمر على حسابها في انستغرام وعلقت: “ياله من شرف أن أؤدي في حفل عشاء السيدات في السينما، من قبل مهرجان البحر الأحمر، مع أعضاء صناعة الأفلام، شكرا جدة”

وكانت أغنية إليسا “أول دقيقة” احتلت المرتبة الأولى في سباق الأغاني العالمية ضمن لائحة أفضل ١٠٠ فيديو كليب بالعالم على منصة يوتيوب.

وعبر عدد كبير من معجبي أليسا عن تفاعلهم مع حفلها في مهرجان البحر الأحمر حيث علقت جيهان: “شو حلوة فرحة النجوم بـ أليسا حتى يسرا صفرت من فرحتها.”

وعقب “جاكوب” هذه السنة كانت سنة أليسا بامتياز وأضاف:” هي أكثر فنانة أحيت حفلات مهمة وأكثر واحدة سيطرة على المنصات من خلال أغنيتها “منأول دقيقة” و”أنا وبس”.

وعبرت “آيات صلاح ” عن اعتقادها بأن “وجود أليسا وسط نجمات مصر وحبهم لها أكبر دليل على أن إليسا الاولى في مصر وهي الوحيدة التي أجمعوا على حبها “.

وقالت “ريهام” :”اليسا ولعت الحفل ونزلت ولفت ع الحضور وسلمت عالكل وهي ماشيه وبتسلم مافقدت سيطرتها على صوتها واحساسها”.

مهرجان البحر الأحمر والمثلية الجنسية

وما أثار الجدل أيضا بشأن هذا المهرجان الذي تنظمه السعودية في موسمه الثاني، هو استقباله لمجموعة من الممثلين والمخرجين المشهورين بدعم المثلية الجنسية على الرغم من إقامته في بلد يتم فيه تجريم هذا المحظور الديني، كما سيتم عرض أفلام عن الشذوذ بفاعليات المهرجان.

الفيلم المغربي “القفطان الأزرق” هو أحد الأفلام المشاركة في مهرجان البحر الأحمر بجدة، وتدور أحداثه حول قصة خياط مغربي مثلي الجنس سرا يجبر على مواجهة حياته الجنسية عندما ينضم تلميذ ذكر إلى ورشته.

وينسب موقع المهرجان، الفضل إلى المخرجة “مريم توزاني” لتغطية “موضوع معقد بحساسيّة وشجاعة”، مشيراً إلى “الطريق لمجتمع تزدهر فيه التقاليد والتسامح معاً”.

وتؤكد منظمات حقوقية أن نظام ابن سلمان، استخدم مهرجان جدة السينمائي في عامه الثاني لتبييض سجله السيء في مجال حقوق الإنسان.

وعلى الرغم من إصلاحات القوانين الاجتماعية ، بما في ذلك السماح للمرأة بقيادة السيارة ، أشرف ولي العهد والحاكم الفعلي على زيادة عمليات الإعدام وسحق المعارضة السياسية.

وشهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي تكريم الفنانة يسرا والفنان العالمي شاروخان بجائزة اليسر الفخرية.

وحضر المهرجان في جدة عدد كبير من الفنانين، منهم جاكي شان، وشاروخان، وشارون ستون، واندي جارسيا، والمخرج أوليفر ستون.

وشكرت “يسرا” الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، ومحمد التركي، الرئيس التنفيذي للمهرجان، وصُناع المهرجان، على هذا التكريم في ظل وجود أكثر من 1000 نجم وصانع.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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