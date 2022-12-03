إليسا ووصلة رقص جماعي مع يسرا ولبلبة في السعودية.. فيديو

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وطن– شاركت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها بمقطع فيديو قصير، لها أثناء غنائها بحفل عشاء السيدات في السينما، بمهرجان البحر الأحمر في دورته الثانية، بجدة في المملكة العربية السعودية.

إليسا ترقص مع يسرا ولبلبة في مهرجان البحر الأحمر

وظهرت صاحبة أغنية “يامرايتي” قي عدة مقاطع متداولة وهي ترتدي فستان سواريه ذهبي اللون وتغني أغنيتها المعروفة “والله وحشني”.

فيما بدا العشرات داخل الصالة وهم يصفقون لغنائها ويلتقط بعضهم الصور لها على منصة الغناء.

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وأظهرت مقاطع أخرى الفنانة التي يلقبها معجبوها بملكة الإحساس، وهي ترقص وتغني مع الفنانات يسرا ولبلبة وأمينة خليل.

هيك كانت الاجواء كلها طاقة و فرح مع #اليسا في الحفل الخاص للنساء في مجال السينما والذي أقامه #مهرجان_البحر_الأحمر_السينمائي_الدولي بحضور عدد كبير من النجوم الذين تفاعلوا معها منهم يسرا، لبلبة،امينة خليل @elissakh ❤️ #اليسا_في_جدة @Youssra pic.twitter.com/mQndPrOCRe — Gaby -SAVER (@Gabgoub1) December 3, 2022

وأثارت ملابس إليسا والفنانات وإطلالتهن الفاضحة بالمهرجان جدلا واسعا، حيث كانت مثل هذه الأمور من التابوهات المحرمة قديما في المملكة.

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وظهرت النجمة اللبنانية في مقطع آخر وهي توقف حفلها لتلقط صورة مع الفنان أندي غارسيا الذي كان يحضر الحفل أيضا.

ونشرت إليسا فيديو من غنائها في حفل عشاء السيدات بمهرجان البحر الأحمر على حسابها في انستغرام وعلقت: “ياله من شرف أن أؤدي في حفل عشاء السيدات في السينما، من قبل مهرجان البحر الأحمر، مع أعضاء صناعة الأفلام، شكرا جدة”

وكانت أغنية إليسا “أول دقيقة” احتلت المرتبة الأولى في سباق الأغاني العالمية ضمن لائحة أفضل ١٠٠ فيديو كليب بالعالم على منصة يوتيوب.

وعبر عدد كبير من معجبي أليسا عن تفاعلهم مع حفلها في مهرجان البحر الأحمر حيث علقت جيهان: “شو حلوة فرحة النجوم بـ أليسا حتى يسرا صفرت من فرحتها.”

وعقب “جاكوب” هذه السنة كانت سنة أليسا بامتياز وأضاف:” هي أكثر فنانة أحيت حفلات مهمة وأكثر واحدة سيطرة على المنصات من خلال أغنيتها “منأول دقيقة” و”أنا وبس”.

برأيي هالسنة كانت سنة اليسا بامتياز ، هي أكثر وحدة عملت حفلات و اكتر وحدة عملت حفلات مهمة ، و اكثر وحدة سيطرت عالمنصات من خلال هيت من أول دقيقة و أنا وبس. — I don't care (@jacob9985) December 3, 2022

وعبرت “آيات صلاح ” عن اعتقادها بأن “وجود أليسا وسط نجمات مصر وحبهم لها أكبر دليل على أن إليسا الاولى في مصر وهي الوحيدة التي أجمعوا على حبها “.

وقالت “ريهام” :”اليسا ولعت الحفل ونزلت ولفت ع الحضور وسلمت عالكل وهي ماشيه وبتسلم مافقدت سيطرتها على صوتها واحساسها”.

مهرجان البحر الأحمر والمثلية الجنسية

وما أثار الجدل أيضا بشأن هذا المهرجان الذي تنظمه السعودية في موسمه الثاني، هو استقباله لمجموعة من الممثلين والمخرجين المشهورين بدعم المثلية الجنسية على الرغم من إقامته في بلد يتم فيه تجريم هذا المحظور الديني، كما سيتم عرض أفلام عن الشذوذ بفاعليات المهرجان.

#اليسا تحيي حفل فعالية Woman in Cinema الذي تقيمه Vanityfair و Chopard في مهرجان البحر الاحمر السينمائي بحضور شارون ستون ونجوم العالم @elissakh#عرب_وود | pic.twitter.com/4d6oaa7ZDA — rotana (@rotana) December 3, 2022

الفيلم المغربي “القفطان الأزرق” هو أحد الأفلام المشاركة في مهرجان البحر الأحمر بجدة، وتدور أحداثه حول قصة خياط مغربي مثلي الجنس سرا يجبر على مواجهة حياته الجنسية عندما ينضم تلميذ ذكر إلى ورشته.

وينسب موقع المهرجان، الفضل إلى المخرجة “مريم توزاني” لتغطية “موضوع معقد بحساسيّة وشجاعة”، مشيراً إلى “الطريق لمجتمع تزدهر فيه التقاليد والتسامح معاً”.

وتؤكد منظمات حقوقية أن نظام ابن سلمان، استخدم مهرجان جدة السينمائي في عامه الثاني لتبييض سجله السيء في مجال حقوق الإنسان.

وعلى الرغم من إصلاحات القوانين الاجتماعية ، بما في ذلك السماح للمرأة بقيادة السيارة ، أشرف ولي العهد والحاكم الفعلي على زيادة عمليات الإعدام وسحق المعارضة السياسية.

وشهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي تكريم الفنانة يسرا والفنان العالمي شاروخان بجائزة اليسر الفخرية.

وحضر المهرجان في جدة عدد كبير من الفنانين، منهم جاكي شان، وشاروخان، وشارون ستون، واندي جارسيا، والمخرج أوليفر ستون.

اليسا برفقة يسرا في مهرجان البحر الاحمر السينمائي الدولي في جدة 😍🤍@elissakh – #WomenInCinema pic.twitter.com/iuejWyi55U — Elissa Access (@ElissaAccess) December 2, 2022

وشكرت “يسرا” الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، ومحمد التركي، الرئيس التنفيذي للمهرجان، وصُناع المهرجان، على هذا التكريم في ظل وجود أكثر من 1000 نجم وصانع.